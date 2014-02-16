Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler bağış platformu Kickstarter saldırıya uğradı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,8b
1
14
Güvenlik
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler bağış platformu Kickstarter saldırıya uğradı
Son dönemin en popüler bağış temelli internet platformu Kickstarter, dün akşam saatlerine CEO Yancey Strickler tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda kısa zaman önce saldırıya uğradığını açıkladı.
Bu saldırıyı resmi kurumların kendileri ile iletişim geçmesi sonucu Çarşamba günü öğrendiklerini ve kısa zaman içerisinde saldırının gerçekleştirildiği açıkları kapattıklarını açıklayan Yancey Strickler, kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin çalınmadığını ancak internet korsanlarının kullanıcı adları, e-posta adresleri, normal adresler, telefon numaraları ve şifreli parola gibi diğer bilgilere erişim sağladıklarını belirtti. Bu doğrultuda herkesin Kickstarter şifresini değiştirmesini öneren Strickler, konu hakkında oldukça üzgün olduklarını belirterek kullanıcılarından özer diledi ve şifre güvenliği noktasında 1Password ile LastPass isimli araçların tercih edilmesini önerdi.
2009 yılında kurulan platformun günümüze kadar 100,000 projeye destek sağladığı söyleniyor. Platform özellikle bağımsız geliştiricilere sağladığı olanaklar ile büyük bir görevi yerine getiriyor ve bildiğiniz gibi Oculust Rift, Pebble ve Ouya gibi ürünler ile özellikle teknoloji tarafında öne çıkıyor.
Konu hakkında kurum tarafından hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.theverge.com/2014/2/15/5414970/kickstarter-hacked-with-data-stolen-for-an-unknown-number-of-customers Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pi 5 yıl en beğenilen
Paralel kickstarterin isidir kesin
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 5 yıl
kullanıcılarn kredi kartı bilgilerini neden kayıt ederler anlamış değilim.
ne güzel 100 milyon kişinin kredi kartı bilgileri sitede barındır sonra saldıraya uğradık der soy milleti dön köşeyi misali bir güven açıklığı çıkıyor ortaya neye göre güvenli ölçüt bulmak imkansız sonuçta insanoğlu var işin içinde.
alışveriş yaparken her zaman banka kartı kullanmakta fayda var. Kredi kartının yarattığı zarar diğerinin yanında everest gibi kalır.
kullanıcılarn kredi kartı bilgilerini neden kayıt ederler anlamış değilim.ne güzel 100 milyon kişinin kredi kartı bilgileri sitede barındır sonra saldıraya...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
büyük firmalar yapmış olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 5 yıl
Saçma sapan fırlamalıklar için bağış sistemi. En son bir ışıklı telefon kılıfı istediği parayı toplamıştı. Sanki çok lazımmış gibi. Gelin yoksulluğu ve savaşı bitirmek için çalışalım desen ortalıkta kimseyi bulamazsın. Bu çabayla çalışan bir sürü organizasyonun ne adı bilinir ne de yaptıkları. Para da bulamaz böyle kuruluşlar. Çünkü içinde eğlence yok. Fakirliğin bitmiş olması hiç eğlenceli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 5 yıl
kickstarter çok iyi bir platform ya keşke bizdende orada destek bekleyen güzel düzgn işe yarar projelerde olsada bizde bağış yapsak
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl carman
carman

kickstarter çok iyi bir platform ya keşke bizdende orada destek bekleyen güzel düzgn işe yarar projelerde olsada bizde bağış yapsak



dernek veya vakıf statüsünde olmadan kimse bağım mağış toplayamaz !

kısacası bu ülkenin garip yasaları var!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
zaten sağlam projesi olanlara ibm intel mintel direk açık çek veriyor !
kickstarter anca 1 milyon insandan 1 $ toplayıp köşe olmak isteyen
sıradan tasarımcıların sıradan işleri var :)
%100 açık kaynak paylaşımlı profesyonel 1 tane proje bile yok desek yeridir.
uzun lafın kısası bu bu şekil bi kaç yıl daha böyle gider zaten bu gidişle site kendi sonunu hazırlıyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
elemanın biri bir proje yapmıştır destek görmeyince saldırmış olabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 5 yıl en beğenilen
Paralel kickstarterin isidir kesin
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 5 yıl
alışveriş için fazla miktar bulundurmak yerine kullanılacağı kadar bulundurmakta fayda var.
Nette hiçbir şey güvenli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 5 yıl
kullanıcılarn kredi kartı bilgilerini neden kayıt ederler anlamış değilim.
ne güzel 100 milyon kişinin kredi kartı bilgileri sitede barındır sonra saldıraya uğradık der soy milleti dön köşeyi misali bir güven açıklığı çıkıyor ortaya neye göre güvenli ölçüt bulmak imkansız sonuçta insanoğlu var işin içinde.
alışveriş yaparken her zaman banka kartı kullanmakta fayda var. Kredi kartının yarattığı zarar diğerinin yanında everest gibi kalır.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 5 yıl aspirin_00
aspirin_00
kullanıcılarn kredi kartı bilgilerini neden kayıt ederler anlamış değilim.
ne güzel 100 milyon kişinin kredi kartı bilgileri sitede barındır sonra saldıraya uğradık der soy milleti dön köşeyi misali bir güven açıklığı çıkıyor ortaya neye göre güvenli ölçüt bulmak imkansız sonuçta insanoğlu var işin içinde.
alışveriş yaparken her zaman banka kartı kullanmakta fayda var. Kredi kartının yarattığı zarar diğerinin yanında everest gibi kalır.

Benim k.k limitim 300 lira ama banka kartimda yeri geliyor 2000 lira oluyor. Bana da banka karti koyardi. Ayrica en iyisi sanal kart kullanmak. Bir şey alacagimda miktari garantinin sitesine giriyorum. O kadar limit acilmis oluyor. Sonra da alisverisimi yapiyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_student 5 yıl
Kickstarter güvenliği için proje başlattım. Desteklerinizi bekliyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 5 yıl
Zaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kısasüreliüyelik 5 yıl
Kickstarter güvenliği için proje başlattım. Arkadaşlar 1000000$'a ulaşırsa başliyacağız. Desteklerinizi bekliyorum.


edit:imla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10804 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, saldırı ve
3 etiket daha hacker kickstarter korsan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: LG G2 Mini, ARM Cortex A17, Galaxy S5 Özellikleri, HTC Desire 8 Phablet ve dahası... 5 yıl Uygulama Haber, haftanın en iyi ios oyunlarıyla karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim