Popüler bağış platformu Kickstarter saldırıya uğradı

Son dönemin en popüler bağış temelli internet platformu Kickstarter, dün akşam saatlerine CEO Yancey Strickler tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda kısa zaman önce saldırıya uğradığını açıkladı.

Bu saldırıyı resmi kurumların kendileri ile iletişim geçmesi sonucu Çarşamba günü öğrendiklerini ve kısa zaman içerisinde saldırının gerçekleştirildiği açıkları kapattıklarını açıklayan Yancey Strickler, kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin çalınmadığını ancak internet korsanlarının kullanıcı adları, e-posta adresleri, normal adresler, telefon numaraları ve şifreli parola gibi diğer bilgilere erişim sağladıklarını belirtti. Bu doğrultuda herkesin Kickstarter şifresini değiştirmesini öneren Strickler, konu hakkında oldukça üzgün olduklarını belirterek kullanıcılarından özer diledi ve şifre güvenliği noktasında 1Password ile LastPass isimli araçların tercih edilmesini önerdi.

2009 yılında kurulan platformun günümüze kadar 100,000 projeye destek sağladığı söyleniyor. Platform özellikle bağımsız geliştiricilere sağladığı olanaklar ile büyük bir görevi yerine getiriyor ve bildiğiniz gibi Oculust Rift, Pebble ve Ouya gibi ürünler ile özellikle teknoloji tarafında öne çıkıyor.

Konu hakkında kurum tarafından hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.theverge.com/2014/2/15/5414970/kickstarter-hacked-with-data-stolen-for-an-unknown-number-of-customers