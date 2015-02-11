Popüler dosya paylaşma servisi RapidShare kapanıyor

Dünyanın en çok kullanılan dosya paylaşım servislerinden RapidShare, resmi olarak yapılan açıklamaya göre kısa zaman içerisinde hizmet vermeyi sonlandırıyor.

Bir zamanlar özellikle korsan film, dizi ve oyun paylaşımı için çok ciddi oranda kullanılan ancak daha sonra bazı yasal problemler ile karşı karşıya kalan RapidShare, resmi ana sayfasına koyduğu açıklama ile 31 Mart tarihinde aktif hizmetini durduracağını duyurdu. Standart Plus ve Premium uzantılarına ise 28 Şubat tarihine kadar zaman tanıyan servis, daha sonra bütün hesapları tekrar erişim sağlanamayacak şekilde silecek ve erişime kapatacak.

RapidShare'in konu hakkında yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://venturebeat.com/2015/02/10/rapidshare-to-shut-down-on-march-31-2015/