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Popüler dosya paylaşma servisi RapidShare kapanıyor

4 yıl
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20
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler dosya paylaşma servisi RapidShare kapanıyor
Dünyanın en çok kullanılan dosya paylaşım servislerinden RapidShare, resmi olarak yapılan açıklamaya göre kısa zaman içerisinde hizmet vermeyi sonlandırıyor.
Bir zamanlar özellikle korsan film, dizi ve oyun paylaşımı için çok ciddi oranda kullanılan ancak daha sonra bazı yasal problemler ile karşı karşıya kalan RapidShare, resmi ana sayfasına koyduğu açıklama ile 31 Mart tarihinde aktif hizmetini durduracağını duyurdu. Standart Plus ve Premium uzantılarına ise 28 Şubat tarihine kadar zaman tanıyan servis, daha sonra bütün hesapları tekrar erişim sağlanamayacak şekilde silecek ve erişime kapatacak.
RapidShare'in konu hakkında yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://venturebeat.com/2015/02/10/rapidshare-to-shut-down-on-march-31-2015/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 4 yıl
Kendi ayağına sıktı gitti. İnsan winzip gibi örnek alır azıcık yau. Ve dropbox, onedrive gibi sisteme geçmeliydi.
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doctor_bey 4 yıl
Hala buraya dosya upload eden insanlar tanıyorum, kapanda kurtulalım
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Guest-E5052798D 4 yıl
Bence kapanmalı. Free opması zaten en kötü olaydı. Ama allah razı olsun mu diyim Onun sayesinde ben indiriyordum iso larımızı.
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ulasates 4 yıl
Gta 4 indirmistim part part rapidshareden. Hey gidi günler
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shadowtr 4 yıl
Ne kötü günlerdi... Güle güle lanet olası...
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interwap 4 yıl
zaten ismi kalmıştı.
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umut_baris 4 yıl
Bulut depolama ve torrent varkan çok yaşamış bile.

Millet ya buluta yüklüyor ya da torrente.
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olağan_şüpheli 4 yıl
100 mb lık partlar indirip modem açıp kapatmaktan anamız ağladı. ama yinede üzüldüm lan.
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simbolmina 4 yıl
R.I.P.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
free hostinglerin sonu !
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Mr. Jingles 4 yıl
Bir zamanların efsanesi idi. Ne programlar indirdim.
Torrent çıktı mertlik bozuldu.
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siyahbeyazov 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Bir zamanların efsanesi idi. Ne programlar indirdim.
Torrent çıktı mertlik bozuldu.


Tabi ya torrent 1 ay oldu icad olalı dimi
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balcis 4 yıl
bir devir kapanıyor.
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likeable1 4 yıl
güzel iş görüyordu
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