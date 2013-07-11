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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler fotoğraf paylaşma servisi Instagram, "Embed" kodu desteğine kavuştu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler fotoğraf paylaşma servisi Instagram,
Son zamanların en popüler fotoğraf paylaşma servisi olarak gösterilen ve yakın zamanda video çekim desteği de eklenen Instagram'ın masaüstü sürümü Embed kodu desteğine kavuştu.
Servisin sadece internet sitesi üzerinde kullanılabilecek yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, sağlanan "Embed" kodu sayesinde fotoğraflarını ve videoları istedikleri HTML destekli platformlara ekleyebilecekler. Eklenen fotoğraf içerisinde kullanıcı adı, profil resmi, beğenme/yorum oranı ve Instagram logusu da yer alacak ve bu fotoğraflar üzerinden kullanıcıların Instagram profillerine erişim sağlanabilecek.
Resmi Instagram Blog sayfası üzerinden duyurulan yeni özellik hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.   
Popüler fotoğraf paylaşma servisi Instagram,


http://blog.instagram.com/post/55095847329/introducing-instagram-web-embeds Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur01651 5 yıl
Nereye kadar paylaşacağız

Özelim benimdir, paylaşmaya teşvik etmeyin insanları...

1 Yanıt Yanıtla
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Harold Finch 5 yıl onur01651
onur01651

Nereye kadar paylaşacağız

Özelim benimdir, paylaşmaya teşvik etmeyin insanları...



Kimse size zorla paylaşın demiyor ki. Paylaşanlar rahatsız olmuyorlar merak etmeyin
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