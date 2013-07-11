Popüler fotoğraf paylaşma servisi Instagram, "Embed" kodu desteğine kavuştu





Son zamanların en popüler fotoğraf paylaşma servisi olarak gösterilen ve yakın zamanda video çekim desteği de eklenen Instagram'ın masaüstü sürümü Embed kodu desteğine kavuştu.

Servisin sadece internet sitesi üzerinde kullanılabilecek yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, sağlanan "Embed" kodu sayesinde fotoğraflarını ve videoları istedikleri HTML destekli platformlara ekleyebilecekler. Eklenen fotoğraf içerisinde kullanıcı adı, profil resmi, beğenme/yorum oranı ve Instagram logusu da yer alacak ve bu fotoğraflar üzerinden kullanıcıların Instagram profillerine erişim sağlanabilecek.

Resmi Instagram Blog sayfası üzerinden duyurulan yeni özellik hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.





http://blog.instagram.com/post/55095847329/introducing-instagram-web-embeds