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Popüler navigasyon uygulaması Sygic'e CarPlay entegrasyonu geliyor

CarPlay arayüzünde Apple Haritalar'dan başka navigasyon seçeneği sunmayan Apple sonunda üçüncü parti navigasyon uygulamalarına kapıyı açmıştı. Sygic çok yakında CarPlay'de kullanılabilecek.
10 ay
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bu yılki WWDC etkinliğinde nihayet CarPlay platformunu üçüncü parti navigasyon uygulaması geliştiricilerine açtığını duyurdu. Bu da kullanıcıların artık daha fazla seçeneğe sahip olacağı anlamına geliyor. CarPlay platformuna adım atacak ilk çevrimdışı navigasyon uygulamalarından biri Sygic olacak gibi görünüyor.
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Şirket en son blog gönderisinde, CarPlay entegrasyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. Hatta arayüzün araçlardaki yerleşik ekrada nasıl görüneceği hakkında fikir vermesi için bir ekran görüntüsü de paylaştı. Söz konusu özelliğin şu anda geliştirilmekte olduğunu ve iOS 12 ile birlikte kullanıma sunulacağını belirtelim.

Waze ve Google Haritalar da kullanılabilecek

Bununla birlikte Sygic, CarPlay entegrasyonuna sahip üçüncü navigasyon uygulaması olacak. Apple, WWDC 2018 açılış konuşması sırasında Waze ve Google Haritalar'ın da CarPlay arayüzünde kullanılabileceğini duyurmuştu. Apple'ın sadece bu iki uygulamanın isimlerini verdiğini ve ne zaman kullanıma sunulacaklarının tamamen geliştiricilerinin elinde olduğunu unutmamak gerekir.

http://www.sygic.com/blog/2018/sygic-confirms-apple-carplay-connectivity Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OlCuM 10 ay
Yandex.navi gelse de görsek.
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java 10 ay
Sygic hala var mı ya...?
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