Popüler navigasyon uygulaması Sygic'e CarPlay entegrasyonu geliyor

Apple bu yılki WWDC etkinliğinde nihayet CarPlay platformunu üçüncü parti navigasyon uygulaması geliştiricilerine açtığını duyurdu. Bu da kullanıcıların artık daha fazla seçeneğe sahip olacağı anlamına geliyor. CarPlay platformuna adım atacak ilk çevrimdışı navigasyon uygulamalarından biri Sygic olacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"Baidu'nun sürücüsüz otobüsleri yollara çıkmaya hazır"

Şirket en son blog gönderisinde, CarPlay entegrasyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. Hatta arayüzün araçlardaki yerleşik ekrada nasıl görüneceği hakkında fikir vermesi için bir ekran görüntüsü de paylaştı. Söz konusu özelliğin şu anda geliştirilmekte olduğunu ve iOS 12 ile birlikte kullanıma sunulacağını belirtelim.

Waze ve Google Haritalar da kullanılabilecek

Bununla birlikte Sygic, CarPlay entegrasyonuna sahip üçüncü navigasyon uygulaması olacak. Apple, WWDC 2018 açılış konuşması sırasında Waze ve Google Haritalar'ın da CarPlay arayüzünde kullanılabileceğini duyurmuştu. Apple'ın sadece bu iki uygulamanın isimlerini verdiğini ve ne zaman kullanıma sunulacaklarının tamamen geliştiricilerinin elinde olduğunu unutmamak gerekir.

http://www.sygic.com/blog/2018/sygic-confirms-apple-carplay-connectivity