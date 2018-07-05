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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Baidu'nun sürücüsüz otobüsleri yollara çıkmaya hazır

Çinli teknoloji devi Baidu, 14 kişilik sürücüsüz otobüsünü çok yakında yollara çıkaracak. Seviye 4 otonom sürüş sistemine sahip Apolong, Çin ve Japonya caddelerinde yolcu taşımaya başlıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli arama motoru devi Baidu, sürücüsüz otobüslerinin Japonya ve Çin'in bazı şehirlerinde yollara çıkmaya hazır hale geldiğini açıkladı. Böylelikle dünyanın ilk seri üretim otonom otobüsü çok yakında yolcu taşımaya başlayacak.
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CEO Robin Li, Pekin'deki bir etkinlik sırasında, Apolong olarak adlandırılan 14 kişilik sürücüsüz otobüsün, belirli koşullar altında insan gözetimi olmaksızın çalışmasını sağlayan Seviye 4 otonom sürüş sistemine sahip olduğunu belirtti. Tam otonom sistem Seviye 5 olarak biliniyor. Apolong'un üretim hacmi, Fujian eyaletinin Xiamen şehrindeki üretim tesisinde 100 adede ulaşmış durumda.

Direksiyon ve sürücü koltuğu yok

Xiamen King Long United Automotive Industry isimli Çinli şirket tarafından üretilen otobüslerde direksiyon veya sürücü koltuğu yok. Şirketin sürücüsüz otobüslerini piyasaya çıkarmak için Şangay ve Shenzhen'deki müşterilerle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Apolong başlangıçta turistik mekânlar, havalimanları ve diğer kapalı alanlarda kullanılacak.
Sürücüsüz otobüslerin kısa bir süre sonra başket Pekin, Shenzhen, Xiongan, Pingtan ve Wuhan da dahil olmak üzere Çin'in birçok şehrinde dolaşmaya başlayacağı belirtildi. Baidu ayrıca otobüslerini Japonya'ya getirmek için SoftBank Group'un bir yan kuruluşu olan SB Drive ile iş birliği yapmayı planlıyor. Şirket test için 10 adet Apolong otobüsünü 2019'un başlarında Tokyo ve diğer şehirlerde faaliyete sokacak.

https://thenextweb.com/cars/2018/07/05/baidus-self-driving-buses-will-hit-japans-streets-next-year Yorum Yaz
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murdocklawless 10 ay en beğenilen
istanbul için seviye 44 otonom belki iş görür.
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IceRulez 10 ay
istanbul için insanların kullanmaması lazım araçları yoksa bir yanda insanlar varken bir yandan otonom araçlar varken, insanlar otonom araçlara error verdirirler.
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murdocklawless 10 ay en beğenilen
istanbul için seviye 44 otonom belki iş görür.
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Ve yine aras kargo rezaleti
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