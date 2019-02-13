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Popüler sesli kitap platformu Audioteka ülkemizde faaliyetlerine başladı

Basılı ve elektronik okuyucular için olanlardan sonra üçüncü sırada gelen sesli kitaplar ilgi görmeye devam ediyor. Polonyalı sesli kitap platformu Audioteka ülkemizde faaliyetlerine başladı.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde kitap okuma dediğimiz zaman basılı yayınları tercih edenler çoğunlukta. Bununla birlikte elektronik kitap teknolojisi de önemli bir yayılma göstermiş durumda. Bunun dışında sesli kitap trendi de giderek yükseliyor.

Audioteka nedir?

Yıl bazında yüzde 40 civarında büyüme göstermeyi başaran sesli kitap pazarında hamlesini erken yapanlar listenin üst sıralarına yerleşmiş durumda. 2009 yılından bu yana pazarda olan Polonyalı Audioteka resmi olarak ülkemizde faaliyet göstermeye başladı.

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Geçtiğimiz yıl resmi satış mağazasını hizmete sokan Audioteka, aradan geçen zaman içerisinde 20 civarında yayın evi ile iş birliği yaparak geniş bir Türkçe sesli kitap kataloğu oluşturmaya çalışıyor. Bu hafta da Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptığını duyurdu. Firma n11.com, Caffe Nero ve Samsung iş birliği ile kullanıcılara ulaşıyor.

Türkçe kitapların yanı sıra 1800 civarında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça sesli kitap da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firma daha geniş bir katalog için çaba sarf ediyor.

Sesli kitaplar daha çok toplu taşımada veya seyahat esnasında tercih ediliyor. Audioteka da yolda geçen zamanını değerlendirmek isteyenleri hedefliyor. Sesli kitaplar ayrıca basılı kitap satışlarını da arttırıyor.

Audioteka sesli kitaplarını tecrübeli seslendirme sanatçılarıyla çalışarak hazırlıyor. Kitapları yoldayken dinlemek için mobil uygulamalar da mevcut. Mağazada sesli kitaplar 2TL’den başlayarak 200TL’ye kadar çıkıyor. Hazırlanma maliyetleri nedeniyle pek çok ürün basılı kitaplarla aynı veya daha fazla fiyata sahip.

 

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landmoon 1 ay
Storytel uygulamasında bir kere abone olup ayda 25 tl ye istediğiniz kadar kitap dinliyorsunuz , audioteka da aynı kitaplar adedi 39 tl , bu fiyatlarla iş yapmaz
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ozakin70 3 ay
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9unkarekoku 3 ay
Çoğu gazete kitap okumayan, araştırmayan sadece popüler şeylerle ilgilenen bir yerde bence bu uygulamanın çok da şansı yok.
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