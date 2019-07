Popüler strateji oyunu Age of Wonders III, Steam'de ücretsiz oldu

Popüler strateji serilerinden olan Age of Wonders'ın önümüzdeki ay yeni bir oyunu çıkıyor. Yapımcı stüdyo Triumph Studios, yeni oyun çıkmadan hemen önce Age of Wonders III'ü ücretsiz yaptı. Normalde 49 TL'ye satılan oyun şu anda herhangi bir ücret ödemeden satın alınabiliyor.2014 yılında çıkış yapan Age of Wonders III, sıra tabanlı fantastik bir strateji oyunu. Oyunda altı farklı ırktan birisini seçip sonrasında imparatorluğunu kurmaya başlıyorsunuz. Yeni yerler keşfederek, fethederek ve kaynak toplayarak imparatorluğunuzu büyüteceksiniz.Age of Wonders III,Steam'de ücretsiz olacak. Triumph Studios ayrıca Age of Wonders III sahiplerine, yeni çıkacak olan Age of Wonders: Planetfall oyunundasunuyor. Yani Age of Wonders III'ü oynamayacak olsanız bile kütüphaneye atmanızda fayda var.