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Popüler strateji oyunu Age of Wonders III, Steam'de ücretsiz oldu

Age of Wonders III, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Normalde 49 TL'ye satılan oyunu şu anda ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İşte detaylar:
5 sa.
1,1b
12
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Popüler strateji serilerinden olan Age of Wonders'ın önümüzdeki ay yeni bir oyunu çıkıyor. Yapımcı stüdyo Triumph Studios, yeni oyun çıkmadan hemen önce Age of Wonders III'ü ücretsiz yaptı. Normalde 49 TL'ye satılan oyun şu anda herhangi bir ücret ödemeden satın alınabiliyor.

2014 yılında çıkış yapan Age of Wonders III, sıra tabanlı fantastik bir strateji oyunu. Oyunda altı farklı ırktan birisini seçip sonrasında imparatorluğunu kurmaya başlıyorsunuz. Yeni yerler keşfederek, fethederek ve kaynak toplayarak imparatorluğunuzu büyüteceksiniz.

Age of Wonders III, 15 Temmuz'a kadar Steam'de ücretsiz olacak. Triumph Studios ayrıca Age of Wonders III sahiplerine, yeni çıkacak olan Age of Wonders: Planetfall oyununda %10 indirim sunuyor. Yani Age of Wonders III'ü oynamayacak olsanız bile kütüphaneye atmanızda fayda var.

Age of Wonder III Steam sayfası
Age of Wonders: Planetfall Steam sayfası 

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Age_of_Wonders_III_Steamde_Ucretsiz-94927.htm Yorum Yaz
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MustafaC53 4 sa.
Popülerse ücretsiz olmazdı.
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scorpion20 3 sa. MustafaC53

ücretsizse popüler olur
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Spider_hip 2 sa. MustafaC53
Steam bu oyunu belli aralıklarla ücretsiz veriyor zaten :)
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Kerim5100 4 sa.
Mayıs'ta da ücretsiz olmuştu.
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Sleeep 4 sa. Kerim5100
Kaçırdık
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torenbolen 4 sa.
Almıştım bunu önceden ama 2.cisi kadar zevk alamadım.
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