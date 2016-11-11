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Popüler yarış oyunu DiRT 3'ü bugüne özel ücretsiz indirin

Yarış oyunları dünyasının en popüler isimlerinden olan DiRT 3 Complete Edition'a bugüne özel gerçekleştirilen kampanya ile 49 TL yerine tamamen ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz.
2 yıl
7,8b
1
27
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Popüler yarış oyunu DiRT 3'ü bugüne özel ücretsiz indirin
 
Yarış oyunları denildiğinde F1, Grid ve Colin McRae Rally gibi efsane yapımlarıyla akıllara ilk gelen isimlerden olan Codemasters'ın DiRT 3 oyunu, bugüne özel düzenlenen indirim fırsatıyla tamamen ücretsiz şekilde indirilebiliyor.
2015 yılında uluslararası sürümü indirmeye sunulan DiRT 3 Complete Edition'da oyunseverler ayrıca yeni araçların ve pistlerin yer aldığı tüm indirilebilir paketlere de (DLC) sahip oluyorlar. Humble Bundle’ın doğum günü etkinliği çerçevesinde düzenlenen kampanya ile 29.99 dolar yerine ücretsiz şekilde indirilebilen oyun, grafikleri ve fizik motoruyla adını unutulmazlar listesine yazdırmayı başardı.
DiRT 3 Complete Edition’ı Steam hesabınıza eklemek için buradaki sayfayı, adım adım nasıl yapılacağı konusunda yardım almak için ise şuradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Haberi hazırladığımız an itibariyle kampanyanın sona ermesine 1 gün, 4 saat ve 20 dakika kaldı.

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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
böyle haberleri vermeniz çok güzel bence, ben bu oyunu hiç oynamadım ama indiricem.
bir sorum olucak, steam üyeliğime oyunu aldım, bugün indirmem şart değil değil mi ? ay sonu indirsemde olur heralde sonuçta oyunu satın almış gibi oldum; yoksa indirim sadece bu saatler içinde indirmeye başlayanlar için mi ?
böyle haberleri vermeniz çok güzel bence, ben bu oyunu hiç oynamadım ama indiricem.bir sorum olucak, steam üyeliğime oyunu aldım, bugün indirmem şart değil ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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xtreme28 2 yıl
Kaçırmışız 🤔
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HAAltuntas 2 yıl
geç kaldık :(
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mustafasc 2 yıl
edit: oyunu ekledim nihayet
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Nu.D.38 2 yıl
güvenmediğim siteye steam hesabımı bağlamam kalsın
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torata90 2 yıl
Ben de aldım, teşekkürler.
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:Fatih: 2 yıl
bende dün aldım fakat çalışmayı durdurdu hatası alıyorum, nette bir kaç çözüm var denedim ama olmuyor.. çözümü hakkında bilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Teşekkürler, bilgilendirme için. Bir bakalım :)
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SavaqarY 2 yıl
Arkadaşlar ben de indirdim ama oyun başlarken çalışmayı durdurdu hatası alıyorum yardımcı olabilecek varmı

Edit: konuyu buraya yazmak doğru mu bilm
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lido 2 yıl
biraz önce ekledim bende teşekkür ediyorum
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TheNewAtilla 2 yıl
Galiba bunu da oynamıştım ama dirt 2 tam efsane ya.
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