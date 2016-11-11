Popüler yarış oyunu DiRT 3'ü bugüne özel ücretsiz indirin

Yarış oyunları denildiğinde F1, Grid ve Colin McRae Rally gibi efsane yapımlarıyla akıllara ilk gelen isimlerden olan Codemasters'ın DiRT 3 oyunu, bugüne özel düzenlenen indirim fırsatıyla tamamen ücretsiz şekilde indirilebiliyor.

2015 yılında uluslararası sürümü indirmeye sunulan DiRT 3 Complete Edition'da oyunseverler ayrıca yeni araçların ve pistlerin yer aldığı tüm indirilebilir paketlere de (DLC) sahip oluyorlar. Humble Bundle’ın doğum günü etkinliği çerçevesinde düzenlenen kampanya ile 29.99 dolar yerine ücretsiz şekilde indirilebilen oyun, grafikleri ve fizik motoruyla adını unutulmazlar listesine yazdırmayı başardı.

DiRT 3 Complete Edition’ı Steam hesabınıza eklemek için buradaki sayfayı , adım adım nasıl yapılacağı konusunda yardım almak için ise şuradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Haberi hazırladığımız an itibariyle kampanyanın sona ermesine 1 gün, 4 saat ve 20 dakika kaldı.