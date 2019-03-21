Volkswagen CEO'su açıkladı: Beetle'ın elektrikli versiyonunu üretme planımız yok

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yıl bir açıklama yaparak Beetle modelinin üretimini sonlandıracağını duyurmuştu. Şirketin efsane araçları arasında yer alan Beetle, 2019 model yılı sonunda resmen tarihe gömülecek. Otomobilin elektrikli olarak yeniden canlandırılabileceğine dair söylentiler vardı ancak Volkswagen kanadı bu iddiaları çürütecek bir açıklama geldi.

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Motor Trend adlı internet sitesine konuşan Volkswagen Group CEO’su Herbert Diess, şirketin gelecek planlarına ışık tutan bazı ifadeler kullandı. Deneyimli yöneticinin açıklamalarına bakılırsa Volkswagen yakında yeni bir elektrikli araç serisi tanıtacak ancak modeller arasında Beetle olmayacak. Bu da otomobillin elektrikli versiyonunu bekleyenlerin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağı anlamına geliyor.

Retro modeller gelecek

Herbert Diess'in verdiği bilgiler, Volkswagen'in ikonik araçlarına hayranlık duyanların Microbus’tan ilham alınarak geliştirilen I.D. Buzz konseptinin üretim versiyonu ile yetinmek zorunda kalacaklarını gösteriyor.

Ancak şirketin, kısa süre önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı I.D. Buggy konseptininin üretim versiyonunu, retro esintileri taşıyan ikinci bir elektrikli model olarak piyasaya sunma ihtimali de var. Alman markanın nasıl bir yol haritası izleyeceğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

https://www.motortrend.com/news/vw-boss-says-there-are-no-plans-for-an-electric-volkswagen-beetle/