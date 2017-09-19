Porsche Mission E hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı

Porsche patronu Oliver Blume, markanın elektrikli aracı Misson E hakkında yeni detayları kamuoyu ile paylaştı. Tamamen elekrikli olacak olan aracın 2015 yılında karşımıza çıkan konsept modele oldukça yakın bir tasarıma sahip olacağını belirten yönetici, 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 şarj doluluğuna ulaşacağını belirtmiş. Markanın 2019 yılında pazara sunmayı planladığı araç, giriş seviyesi Panamera fiyatına (Amerika'da 80-90 bin dolar civarı) sahip olacak.

Aracın iki yıl önce Frankfurt'ta sergilenen konsepte oldukça yakın olacağını söyleyen Blume, aracın sportif bir tasarıma sahip olacağının ipucunu veriyor. Sahip olduğu 2 elektrik motoru ve 4 tekerden çekiş ile 0'dan 100 km/h hıza 3,5 saniyenin altında ulaşacak olan model, 200 km/h hıza 12 saniye içerisinde ulaşacak ve 250 km/h son hıza sahip olacak.

Tesla karşısında en önemli özellik olarak 350kW hızlı şarj ile gelecek olan araç, 15 dakikalık şarj ile 400 km menzil sunacak ve toplamda tam şarjda 500 km menzile sahip olacak. Porsche, yaptığı açıklamada Le Mans yarışlarındaki aracı 919 Hibrit'in hızlı şarj teknolojisini geliştirmesinde oldukça büyük katkı sağladığını söylüyor.

Amerika'da 80-90 bin dolar civarında bir fiyata sahip olması beklenen model, 87.200 dolarlık 540 km menzilli Tesla Model S 100D ile doğrudan rekabet edecek ancak Tesla'nın tepe modeli Model S P100D'nin 135 bin dolarlık fiyatının altında yer alacak.