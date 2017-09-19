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Porsche Mission E hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı

Porsche merakla beklenen elektrikli aracı Mission E'nin yeni detaylarını ve fiyatını paylaştı. Yalnızca 15 dakikalık şarj ile 400 km menzil sunacak olan araç 80-90 bin dolar aralığında olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Porsche patronu Oliver Blume, markanın elektrikli aracı Misson E hakkında yeni detayları kamuoyu ile paylaştı. Tamamen elekrikli olacak olan aracın 2015 yılında karşımıza çıkan konsept modele oldukça yakın bir tasarıma sahip olacağını belirten yönetici, 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 şarj doluluğuna ulaşacağını belirtmiş. Markanın 2019 yılında pazara sunmayı planladığı araç, giriş seviyesi Panamera fiyatına (Amerika'da 80-90 bin dolar civarı) sahip olacak. 
Aracın iki yıl önce Frankfurt'ta sergilenen konsepte oldukça yakın olacağını söyleyen Blume, aracın sportif bir tasarıma sahip olacağının ipucunu veriyor. Sahip olduğu 2 elektrik motoru ve 4 tekerden çekiş ile 0'dan 100 km/h hıza 3,5 saniyenin altında ulaşacak olan model, 200 km/h hıza 12 saniye içerisinde ulaşacak ve 250 km/h son hıza sahip olacak.
Tesla karşısında en önemli özellik olarak 350kW hızlı şarj ile gelecek olan araç, 15 dakikalık şarj ile 400 km menzil sunacak ve toplamda tam şarjda 500 km menzile sahip olacak. Porsche, yaptığı açıklamada Le Mans yarışlarındaki aracı 919 Hibrit'in hızlı şarj teknolojisini geliştirmesinde oldukça büyük katkı sağladığını söylüyor.
Amerika'da 80-90 bin dolar civarında bir fiyata sahip olması beklenen model, 87.200 dolarlık 540 km menzilli Tesla Model S 100D ile doğrudan rekabet edecek ancak Tesla'nın tepe modeli Model S P100D'nin 135 bin dolarlık fiyatının altında yer alacak.

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Mmertkk 2 yıl
300-350 bin euroya sadece yeni panemeraya fiyat biçmiş doğuş Allah bilir bu gelse bi 500 bin euro meblağlarında para ister el insaf yahut
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Pexo 2 yıl
3000mah cep tel bataryası bile 15 dakikada %80 şarj olmuyor örneği şaka herhalde:)
satış stratejisi yani yalan söylüyorlar:)
Açıklamayı yapan da hiç olmayan fabrikaya, olmayan arabaya, milyonlarca Euro destek alıp devlet erkanı ile tanıtımını yapan, maalesef %50 miz tarafından da bu millet seninle gurur duyuyor diye alkışlanan Jet Fadıl değil.. dikkat lütfen..
adamlar yapıyorlar.. daha iyisini yapmak için mücadele ediyorlar çalışıyorlar.. hani yapamıyoruz bari saygı duyalım
neden yapamadığımız ve bundan sonra da asla yapamayacağımız konusunu konuşmaya gerek yok zaten...
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St Batuhan 2 yıl
Dolar tekrar 1.8 ya da 2 civarına gelse bir şekilde, ötv ile ilgili sıkıntı olmaması nedeniyle sokaklarımız dolardı bu araçla. Milletimiz gayet para saçmaya razı, 80k ile direk 160 bin eder üstüne ötv kdv zart zurt 250 bin eder ve alan da büyük kitle olur.
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Kerim5100 2 yıl
Tamam Doğuş 300 350bin euro ya getirir artık biz de vitrinden izleriz :/
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hardtracker 2 yıl
ecek acak...
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BlackGhost12 2 yıl
Tasarım harika.
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pipoti 2 yıl
15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 şarj
Bu laf konsept olarak kalır.
3000mah cep telefonu bataryası bile 15 dakika da %80 dolmuyor, geçiniz bu satış stratejisi yalanları.
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Yusac 2 yıl pipoti
pipoti
15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 şarj
Bu laf konsept olarak kalır.
3000mah cep telefonu bataryası bile 15 dakika da %80 dolmuyor, geçiniz bu satış stratejisi yalanları.


Gerçekten o kadar hızlı şarj ediyor olsa kesinlikle alacaktın zaten =)
Porsche fiyat konusunda beklenmedik kararlar almış.
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MertDrx 2 yıl pipoti
Cep telefonu gibiküçük cihazlarda düşük voltaj yüksek amper değeri ile watt-saat cinsinden güç ihtiyacı karşılanıyor. (Tesla ve benzeri diğer elektrikli araçlarda da aynı şekilde.) Porsche ise yüksek voltaj düşük amper değeri ile güç ihtiyacı karşılıyor. Yüksek amperli Bataryaları hızlı şarj etmek biraz daha sıkıntı olduğundan ((Bataryanın ömrünü kısaltma dolum-deşarj kapasitelerinin düşmesi gibi)) adamlar yüksek voltaj düşük amperle çok çok daha hızlı şarj edebiliyorlar. Belki daha önce denk gelmediğiniz bir konu olabilir fakat bilmeden de yorum yapmak pek mantıklı değil. 2 sisteminde kendine göre avantaj ve dezavanjları var. Porsche'nin kullandığı motorlar yüksek voltaj motorları ve kullandığı motor sürücüsü daha pahalı ve komplex oluyor.
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alito 2 yıl
Konsept modeli baz alırlarsa, markası bir yana sırf tasarımından bile satar. Tesla'nın papucunu dama atacak araba budur bence.
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LeonEyes 2 yıl alito
alito

Konsept modeli baz alırlarsa, markası bir yana sırf tasarımından bile satar. Tesla'nın papucunu dama atacak araba budur bence.

Teslanın pabucunu dama atacak bir firma yok şuanda dünyada.
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Erwin-Rommel 2 yıl
Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüküyor. Çok şık.
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1ses1 2 yıl
Lanet olası Ötv ve döviz kuru
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