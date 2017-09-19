Dizel otomobiller Avrupa'da her yıl 5000 erken ölüme neden oluyor

Benzinli otomobillere kıyasla daha az karbon salınımı yaptığı gerekçesiyle dizel otomobillere geçiş Avrupa'da uzun yıllar desteklendi. Vergi teşvikleri ve fiyat avantajı gibi etkenler Avrupa'daki insanları dizel otomobillere yönelmesini sağlarken günümüzde Avrupa'da toplam 100 milyondan fazla dizel otomobil bulunuyor. Dünyanın geri kalanının iki katı olan bu sayı her ne kadar benzinli otomobillerin etkisini azaltmak adına olumlu gibi görünse de Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre dizel otomobiller erken ölümleri de beraberinde getirdi.





Araştırmada dizel otomobillerin karbon salınımı noktasında benzinli otomobillere kıyasla daha çevreci görünmesine karşın benzinli otomobillere kıyasla ciddi miktarda azot oksit(NOx) ürettiği vurgulandı. Üstelik hükümetler her yıl rutin olarak kirlilik sınırını ölçmek için dizel otomobilleri laboratuvar testlerine tabi tutsa da laboratuvar testlerinde dizel otomobiller gerçek hayat koşullarına kıyasla dört ile yedi kat arasında daha az azot oksit salımı yapıyor. Bu da hükümetlerin dizel otomobillerin yarattığı tehlikeyi hafife almasına neden oluyor. Tüm bunların üstüne testlerde hileye başvuran otomobil üreticileri(Volkswagen gibi) de eklenince durum çok daha tehlikeli bir hal alıyor.





5000 Erken Ölüm Vakasına Neden Oldu

Azot oksit salınımın artması da erken ölüm vakalarının başında gelen kalp ve akciğer hastalıklarını tetikliyor. Araştırmanın yazarlarından Jens Borken-Kleefeld özellikle son zamanlarda emisyon skandallarıyla gündeme gelen azot oksit salınımın sadece yönetmelikle ilgili bir mesele olmadığını aynı zamanda halk sağlığıyla da doğrudan ilgili olduğunu ifade ediyor. Kleefeld ve meslektaşları 2013 yılında Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede meydana gelen 10.000 erken ölüm vakasını analiz ederken azot oksitli havaya maruz kalan insanları incelediler. Araştırmacılar bu ölümlerin yarısının dizel otomobillerden, minibüslerden ve hafif ticari araçlardan kaynaklanan azot oksit salınımına dayandığını gözlemledi.





Avrupa'nın en kalabalık ülkeleri olan Almanya, Fransa ve İtalya azot oksitin neden olduğu erken ölüm vakalarının en çok yaşandığı ülkeler olarak dikkat çekerken İsviçre, Belçika ve Slovenya gibi küçük ülkelerde 100.000 kişi başına gerçekleşen erken ölüm vakalarının sayısında da ciddi bir oran olduğunu fark etti. Araştırmacılar ayrıca dizel otomobillerin benzinli otomobiller kadar azot oksit salınımı yapması halinde 2013'te meydana gelen erken ölümlerin 7500 tanesinin yaşanmayacağını ekledi.





Dünya Genelinde de Benzer Durum

Aslında araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler çok şaşırtıcı değil zira bu yılın başında yayımlanan bir araştırmaya göre dizel otomobillerin ve kamyonların neden olduğu hava kirliliği dünya genelinde 38.000 erken ölüm vakası yaşanmasına neden oldu. Avrupa'da dizel otomobil teşviki için artık geçerli bir neden kalmadığını vurgulayan Kleefeld dizel araçların neden olduğu hava kirliliğinin insanları, kontrol edemedikleri bir kirlilikle ölüme sürüklediğini açıkladı.