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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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Dizel otomobiller Avrupa'da her yıl 5000 erken ölüme neden oluyor

Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre dizel otomobillerin neden olduğu hava kirliliği Avrupa'da yılda 5000 kişinin erken ölümüne sebep oluyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Benzinli otomobillere kıyasla daha az karbon salınımı yaptığı gerekçesiyle dizel otomobillere geçiş Avrupa'da uzun yıllar desteklendi. Vergi teşvikleri ve fiyat avantajı gibi etkenler Avrupa'daki insanları dizel otomobillere yönelmesini sağlarken günümüzde Avrupa'da toplam 100 milyondan fazla dizel otomobil bulunuyor. Dünyanın geri kalanının iki katı olan bu sayı her ne kadar benzinli otomobillerin etkisini azaltmak adına olumlu gibi görünse de Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre dizel otomobiller erken ölümleri de beraberinde getirdi.


 

Araştırmada dizel otomobillerin karbon salınımı noktasında benzinli otomobillere kıyasla daha çevreci görünmesine karşın benzinli otomobillere kıyasla ciddi miktarda azot oksit(NOx) ürettiği vurgulandı. Üstelik hükümetler her yıl rutin olarak kirlilik sınırını ölçmek için dizel otomobilleri laboratuvar testlerine tabi tutsa da laboratuvar testlerinde dizel otomobiller gerçek hayat koşullarına kıyasla dört ile yedi kat arasında daha az azot oksit salımı yapıyor. Bu da hükümetlerin dizel otomobillerin yarattığı tehlikeyi hafife almasına neden oluyor. Tüm bunların üstüne testlerde hileye başvuran otomobil üreticileri(Volkswagen gibi) de eklenince durum çok daha tehlikeli bir hal alıyor.


5000 Erken Ölüm Vakasına Neden Oldu 

Azot oksit salınımın artması da erken ölüm vakalarının başında gelen kalp ve akciğer hastalıklarını tetikliyor. Araştırmanın yazarlarından Jens Borken-Kleefeld özellikle son zamanlarda emisyon skandallarıyla gündeme gelen azot oksit salınımın sadece yönetmelikle ilgili bir mesele olmadığını aynı zamanda halk sağlığıyla da doğrudan ilgili olduğunu ifade ediyor. Kleefeld ve meslektaşları 2013 yılında Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede meydana gelen 10.000 erken ölüm vakasını analiz ederken azot oksitli havaya maruz kalan insanları incelediler. Araştırmacılar bu ölümlerin yarısının dizel otomobillerden, minibüslerden ve hafif ticari araçlardan kaynaklanan azot oksit salınımına dayandığını gözlemledi.


Avrupa'nın en kalabalık ülkeleri olan Almanya, Fransa ve İtalya azot oksitin neden olduğu erken ölüm vakalarının en çok yaşandığı ülkeler olarak dikkat çekerken İsviçre, Belçika ve Slovenya gibi küçük ülkelerde 100.000 kişi başına gerçekleşen erken ölüm vakalarının sayısında da ciddi bir oran olduğunu fark etti. Araştırmacılar ayrıca dizel otomobillerin benzinli otomobiller kadar azot oksit salınımı yapması halinde 2013'te meydana gelen erken ölümlerin 7500 tanesinin yaşanmayacağını ekledi.


Dünya Genelinde de Benzer Durum 

Aslında araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler çok şaşırtıcı değil zira bu yılın başında yayımlanan bir araştırmaya göre dizel otomobillerin ve kamyonların neden olduğu hava kirliliği dünya genelinde 38.000 erken ölüm vakası yaşanmasına neden oldu. Avrupa'da dizel otomobil teşviki için artık geçerli bir neden kalmadığını vurgulayan Kleefeld dizel araçların neden olduğu hava kirliliğinin insanları, kontrol edemedikleri bir kirlilikle ölüme sürüklediğini açıkladı.


https://www.theverge.com/2017/9/18/16328092/diesel-cars-air-pollution-premature-deaths-europe-dieselgate Yorum Yaz
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Nightmare70 1 yıl en beğenilen
Ya bu bir politika, önceden bilinmiyor muydu bir anda böyle etkileri olduğu, dieselgate skandalları ortalığa çıktı sebebi ise hibrit teknolojisine geçmek. Sanki benzinli motorlar çok çevreci. Onu geçtim elektrik otomobillerin çevreci olduğunu mu sanıyorsunuz.. Tamam egzoz gazı olmayabilir ama yenilenebilir enerji ile bataryası şarj edilmemiş her araç doğaya zarar veriyor demektir. Kömürü yak, doğalgazı yak elektrik üret araç şarj et sonra çevreci otomobil sıfır emisyon de yersen :)
Ya bu bir politika, önceden bilinmiyor muydu bir anda böyle etkileri olduğu, dieselgate skandalları ortalığa çıktı sebebi ise hibrit teknolojisine geçmek. Sanki...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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RichesMen 1 yıl
siz elektirikli araçları uygun fiyata yaptınızda biz mi almadık ? dizel araçlar benzinli araçlara oranla %50 kazançlı. bizim gibi ülkelerde yasaklanması önümüzdeki 50 yıl çok zor :) dizel üzerine sağlam bir politika yönetiliyor.
siz elektirikli araçları uygun fiyata yaptınızda biz mi almadık ? dizel araçlar benzinli araçlara oranla %50 kazançlı. bizim gibi ülkelerde yasaklanması önümüz...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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needacar 1 yıl
Kapalı otoparklara alınmasın, mesala böyle bir önlem ile başlanabilir. Zehir yuvası hepsi. Şehit içinde klima açamaz hale geldik.
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Zeytinbey 1 yıl
Dünya sağlık örgütü hava kirliliğinin sağlığın üzerine olumsuz etkileri ile ilgili genel bilgilendirme içinde NOx olarak yer alıyor dizel egzos ürünleri...
who.int/...
Ben kapalı avm otoparklarında fazla oyalanmamaya çalışıyorum, ya da açık otoparka park etmeye çalışıyorum, açıkta pek yer bulunmuyor... Kapalıya gelen araçların yarısı dizel...
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200ugececekaga 1 yıl
Avrupanin kendisidw ortadogu ve afrikads erken ölüme sebep oluyor!
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brshr 1 yıl
Sırf benzin tüketimi artsın diye dizeli ne b.kladılar arkadaş ya!
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khytr89 1 yıl
Tamamen yalan. Ustelik basa koydugunuz duman cikartan arac peugeot 106 ve onun da dizeli yok !
Tamam fosil yakit elbette zararli ama dizel benzinden cok daha temiz bir yakit kaldiki avrupanin standartlarinda uretiliyor. Amerikalilar elektirikli araclarda tesla ile tekrar otomotiv sektorunde ustunluk saglamak icin sacma sapan asli olmayan seyler ortaya atip insanlari yonlendiriyorlar.. ama aptal insanlar sunu neden sormuyor kardesim siz bu araclarin tepesine gunes paneli koymuyorsunuz peki nasil elektirik yukluyoruz ??
A) komur santrallerine abaniyoruz.
B) nukleer enerjiyi arttiriyoruz.
C) barajlar yapip ekolojik dengenin diditini ditliyoruz.
D) ruzgar tribunleri yapip basta hayvanlar olmak uzere herkesi sagir ediyoruz.
E) Kimyasal enerji dolu devasa lityum pillerin nasil imha edildigi kimin umrunda ??
Niyetinizde ciddiyseniz tesla reklami yapmaz bisiklete binin diye milleti tesvik edersiniz !!!!
Ama bu da bu isten nemalananlarin hic hosuna gider mi ??
Dunyanin temiz kalmasi icin an itibariyle cozum belli agir araclar dizele devam bizde ise toplu tasima ve bisiklete devam.
Bir mercedes capacity metrobus sefer basina 200 yolcu tasiyor 100kmde 50 litre mazot harciyor klima acik sekilde.
Bu kadar kisi kendi araciyla disari ciksa opel corsa 1.3 dizeli baz alirsak 100km de 5 litreden 200×5= 1000litre mazot demek.
Volkswagen polo tsi desek birde dsg eklesek 100km de 10litre benzin yaksa 200×10= 2000 litre benzin..
Bu hesapla toplu tasimanin onemini vurgulamak istedim.
2 Yanıt Yanıtla +2
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jimhendrix 1 yıl khytr89
khytr89
Tamamen yalan. Ustelik basa koydugunuz duman cikartan arac peugeot 106 ve onun da dizeli yok !
Tamam fosil yakit elbette zararli ama dizel benzinden cok daha temiz bir yakit kaldiki avrupanin standartlarinda uretiliyor. Amerikalilar elektirikli araclarda tesla ile tekrar otomotiv sektorunde ustunluk saglamak icin sacma sapan asli olmayan seyler ortaya atip insanlari yonlendiriyorlar.. ama aptal insanlar sunu neden sormuyor kardesim siz bu araclarin tepesine gunes paneli koymuyorsunuz peki nasil elektirik yukluyoruz ??
A) komur santrallerine abaniyoruz.
B) nukleer enerjiyi arttiriyoruz.
C) barajlar yapip ekolojik dengenin diditini ditliyoruz.
D) ruzgar tribunleri yapip basta hayvanlar olmak uzere herkesi sagir ediyoruz.
E) Kimyasal enerji dolu devasa lityum pillerin nasil imha edildigi kimin umrunda ??
Niyetinizde ciddiyseniz tesla reklami yapmaz bisiklete binin diye milleti tesvik edersiniz !!!!
Ama bu da bu isten nemalananlarin hic hosuna gider mi ??
Dunyanin temiz kalmasi icin an itibariyle cozum belli agir araclar dizele devam bizde ise toplu tasima ve bisiklete devam.
Bir mercedes capacity metrobus sefer basina 200 yolcu tasiyor 100kmde 50 litre mazot harciyor klima acik sekilde.
Bu kadar kisi kendi araciyla disari ciksa opel corsa 1.3 dizeli baz alirsak 100km de 5 litreden 200×5= 1000litre mazot demek.
Volkswagen polo tsi desek birde dsg eklesek 100km de 10litre benzin yaksa 200×10= 2000 litre benzin..
Bu hesapla toplu tasimanin onemini vurgulamak istedim.

106`nin dizeli var.
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Kerim5100 1 yıl khytr89
khytr89
Tamamen yalan. Ustelik basa koydugunuz duman cikartan arac peugeot 106 ve onun da dizeli yok !
Tamam fosil yakit elbette zararli ama dizel benzinden cok daha temiz bir yakit kaldiki avrupanin standartlarinda uretiliyor. Amerikalilar elektirikli araclarda tesla ile tekrar otomotiv sektorunde ustunluk saglamak icin sacma sapan asli olmayan seyler ortaya atip insanlari yonlendiriyorlar.. ama aptal insanlar sunu neden sormuyor kardesim siz bu araclarin tepesine gunes paneli koymuyorsunuz peki nasil elektirik yukluyoruz ??
A) komur santrallerine abaniyoruz.
B) nukleer enerjiyi arttiriyoruz.
C) barajlar yapip ekolojik dengenin diditini ditliyoruz.
D) ruzgar tribunleri yapip basta hayvanlar olmak uzere herkesi sagir ediyoruz.
E) Kimyasal enerji dolu devasa lityum pillerin nasil imha edildigi kimin umrunda ??
Niyetinizde ciddiyseniz tesla reklami yapmaz bisiklete binin diye milleti tesvik edersiniz !!!!
Ama bu da bu isten nemalananlarin hic hosuna gider mi ??
Dunyanin temiz kalmasi icin an itibariyle cozum belli agir araclar dizele devam bizde ise toplu tasima ve bisiklete devam.
Bir mercedes capacity metrobus sefer basina 200 yolcu tasiyor 100kmde 50 litre mazot harciyor klima acik sekilde.
Bu kadar kisi kendi araciyla disari ciksa opel corsa 1.3 dizeli baz alirsak 100km de 5 litreden 200×5= 1000litre mazot demek.
Volkswagen polo tsi desek birde dsg eklesek 100km de 10litre benzin yaksa 200×10= 2000 litre benzin..
Bu hesapla toplu tasimanin onemini vurgulamak istedim.

Polo TSI DSG 10 litre mi yakıyor kardeşim maşallah kafan pırıl pırıl

Kendi Golf TSI DSG'm 6 litreyi geçmiyorken hangi akla hizmet bunları yazabildin anlamak çok güç...
Ve emin ol dizel ucuza geliyor diyenleri fiyat listelerine ve 80.000km sonrası yakıt tüketimlerine alalım
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RichesMen 1 yıl
siz elektirikli araçları uygun fiyata yaptınızda biz mi almadık ? dizel araçlar benzinli araçlara oranla %50 kazançlı. bizim gibi ülkelerde yasaklanması önümüzdeki 50 yıl çok zor :) dizel üzerine sağlam bir politika yönetiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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artenis 1 yıl RichesMen
RichesMen

siz elektirikli araçları uygun fiyata yaptınızda biz mi almadık ? dizel araçlar benzinli araçlara oranla %50 kazançlı. bizim gibi ülkelerde yasaklanması önümüzdeki 50 yıl çok zor :) dizel üzerine sağlam bir politika yönetiliyor.

Dizel bir araçla atmosferik benzinli aracı karşılaştırırsak o inanılmaz %50 rakamı ne tarafa kayar tartışırız. Ama sonuç olarak TERMİK motorlar kötüdür doğru elektrik iyidir doğru ama PİL zehirlidir Doğru... Bunların dengesini de para kazanan firmalar belirler doğru.
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Nightmare70 1 yıl en beğenilen
Ya bu bir politika, önceden bilinmiyor muydu bir anda böyle etkileri olduğu, dieselgate skandalları ortalığa çıktı sebebi ise hibrit teknolojisine geçmek. Sanki benzinli motorlar çok çevreci. Onu geçtim elektrik otomobillerin çevreci olduğunu mu sanıyorsunuz.. Tamam egzoz gazı olmayabilir ama yenilenebilir enerji ile bataryası şarj edilmemiş her araç doğaya zarar veriyor demektir. Kömürü yak, doğalgazı yak elektrik üret araç şarj et sonra çevreci otomobil sıfır emisyon de yersen :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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xchg 1 yıl Nightmare70
Tek noktada, termik santrallerin bacalarında filtreleme yapmak daha kolay.
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dr20mouse 1 yıl
Euro 5 standartın önceki nesil dizelerden Avrupa'nın ve ülkemizin bir an evvel kurtulması lazım.
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1ses1 1 yıl dr20mouse
Orijinalden alıntı: dr20mouse

Euro 5 standartın önceki nesil dizelerden Avrupa'nın ve ülkemizin bir an evvel kurtulması lazım.

Hükümet ne kadar fazla vergi topluyabilirim kafasında olduğu sürece parayı bas doğayı kirletmantığı sürüp gider.

Doğayı en az kirleten araçlara ötv yi kaldır teşvik yaptır. Hani nerde. KDV den de indirip yapsın. Samimi değilki. Bir araça en az kendi bedeli kadar verginin vergisi alınırken doğayı kirletiyormu kirletmiyormu gelecek nesile nasıl temiz bir ortam bırakırız kaygısı yok.

Araçlardan aldığı ötv kdv yi yollara ulaşımamı harcıyorlar oda yok. Yap işlet devret ileonuda biz ödüyoruz. Konuyu dağıtmadan. Geleceğimiz çocuklarımıza temiz bir doğa bırakacağına leş gibi bir ortam bırakıyoruz bıraktırıyorlar.
İmkanım yokki %100 elektrikli araç bineyim onlarda lüx sınıf oldu yanına yanaşılmıyor. Bilmezmiyim ben tesla binmeyi ama sağ olsun hükümetimiz ne kadar engel var hepsini önümüze sıralıyor eu olmuş 4 lira daha ne kazanıp ne alacağız. Şu durumda doğayı bile bu haberler ile anımsıyoruz kaygılanıyoruz sonrasında hayatın gerçekleri suratımıza vurup bizi uyandırıyor.
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roses 1 yıl
kaynak 100 milyondan fazla demiş
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MertDrx 1 yıl
Avrupa'da toplam 100.000 dizel otomobil bulunuyor
Burda bir yanlışlık yokmu sayın yazar.
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