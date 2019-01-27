Porsche, Taycan üretimini iki kat artırma kararı aldı

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Alman otomobil devi Porsche, Taycan adlı yeni spor otomobili ile elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket henüz otomobilin üretimine bile başlamadı ancak yoğun talep nedeniyle üretimi iki katına çıkarmaya karar verdi.Ayrıca Bkz. "Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu"
Porsche sözcüsü Andrew Lennon, CNBC'ye yaptığı açıklamada Taycan üretimini yılda 20.000 adetten 40.000'e çıkaracaklarını doğruladı. Lennon konuyla ilgili olarak "Buna hazırdık. Başından beri kapasiteyi arttırma gücüne sahibiz ve yöneticilerimiz bu yönde bir karar aldı" açıklamasını yaptı.
Fiyat etiketi açığa çıkmıştı
Porsche henüz ilk elektrikli otomobilinin fiyatı açıklamadı ancak geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bazı haberler çıkmıştı. Taycan'ın başlangıç fiyatı 90.000 dolar civarında olacak. En üst versiyonu ise 130 bin dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak. Taycan satışlarının yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.
https://www.cnbc.com/2019/01/23/this-is-the-electric-porsche-sports-car-people-are-lining-up-for.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elektrikli araba kadar rezalet bir şey yok, hayatı GTA oynamaktan/ufak tefek arabalara binmekten ibaret olanlar zenginlik/fakirlik konuşuyor burada gerçekten ilginç, gerçekten çok ilginç.
Bir de çirkin diyen arkadaş ironimi yapıyor gerçekten mi aracın çirkin olduğunu düşünüyor?Bu araca çirkin demek?Eh renk zevk meselesi tabi.
Türkiye fiyatı ne olacak bunun bilen varmı belli mi?Alabileceğimden değil tabiki elektirikli araçta ne olacak vergi vs onu merak ettiğim için sordum.
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