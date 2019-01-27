Porsche, Taycan üretimini iki kat artırma kararı aldı

Alman otomobil devi Porsche, Taycan adlı yeni spor otomobili ile elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket henüz otomobilin üretimine bile başlamadı ancak yoğun talep nedeniyle üretimi iki katına çıkarmaya karar verdi.

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Porsche sözcüsü Andrew Lennon, CNBC'ye yaptığı açıklamada Taycan üretimini yılda 20.000 adetten 40.000'e çıkaracaklarını doğruladı. Lennon konuyla ilgili olarak "Buna hazırdık. Başından beri kapasiteyi arttırma gücüne sahibiz ve yöneticilerimiz bu yönde bir karar aldı" açıklamasını yaptı.

Fiyat etiketi açığa çıkmıştı

Porsche henüz ilk elektrikli otomobilinin fiyatı açıklamadı ancak geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bazı haberler çıkmıştı. Taycan'ın başlangıç fiyatı 90.000 dolar civarında olacak. En üst versiyonu ise 130 bin dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak. Taycan satışlarının yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

https://www.cnbc.com/2019/01/23/this-is-the-electric-porsche-sports-car-people-are-lining-up-for.html