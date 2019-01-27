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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche, Taycan üretimini iki kat artırma kararı aldı

Porsche yakında Taycan adlı yeni spor otomobili ile elektrikli araç pazarına adım atacak. Şirket yoğun talep nedeniyle yıllık üretim adedini 20.000'den 40.000'e çıkarma kararı aldı.
3 ay
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2
13
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomobil devi Porsche, Taycan adlı yeni spor otomobili ile elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket henüz otomobilin üretimine bile başlamadı ancak yoğun talep nedeniyle üretimi iki katına çıkarmaya karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu"
Porsche sözcüsü Andrew Lennon, CNBC'ye yaptığı açıklamada Taycan üretimini yılda 20.000 adetten 40.000'e çıkaracaklarını doğruladı. Lennon konuyla ilgili olarak "Buna hazırdık. Başından beri kapasiteyi arttırma gücüne sahibiz ve yöneticilerimiz bu yönde bir karar aldı" açıklamasını yaptı.

Fiyat etiketi açığa çıkmıştı

Porsche henüz ilk elektrikli otomobilinin fiyatı açıklamadı ancak geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bazı haberler çıkmıştı. Taycan'ın başlangıç fiyatı 90.000 dolar civarında olacak. En üst versiyonu ise 130 bin dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak. Taycan satışlarının yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

https://www.cnbc.com/2019/01/23/this-is-the-electric-porsche-sports-car-people-are-lining-up-for.html Yorum Yaz
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Ridianod 3 ay en beğenilen
Vizyonsuz fakir, 130 bin dolar arabaya verip geçen ve bu hareketi ona dokunmayan adam zaten bundan önce senin saydığın arabalardan birine sahip olmuştur hatta hala da sahiptir. Senin belkide hayalini kurduğun şeyleri yarın evinden çıkıp alabilecek güçte adam farklılık arar farklılık. Burada olay senin,benim gibi ezberlediğimiz matematiksel hız, güç değerleri değil. Farklı bir şeyi deneyimle, ilklerden olma vs gibi heyecanlar. Bu fiyat bandında çevre ve yakıt muhabbetinin 2.planda kaldığına bende katılıyorum. Zaten olayda yukarıda bahsettiğim gibi, bunlar değil.
Vizyonsuz fakir, 130 bin dolar arabaya verip geçen ve bu hareketi ona dokunmayan adam zaten bundan önce senin saydığın arabalardan birine sahip olmuştur hatta h...
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D.Baran 3 ay
Ciddimisiniz, bu arabayı almak için sıraya girenlerin tasarruf gibi dertleri olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunu alacağıma 911 alırım demiş arkadaşımız; çok büyük bir ihtimalle, sıraya giren ilk gruptakilerin çoğunun zaten 911'i veya başkaca ünlü en az birkaç aracı daha vardır.
Ciddimisiniz, bu arabayı almak için sıraya girenlerin tasarruf gibi dertleri olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunu alacağıma 911 alırım demiş arkadaşımız; çok büyük...
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zotacing 3 ay
2 tane Tesla şirketine 3 tane E.Z alan arkadaşlarım var, sinirden ağlayacaklar neredeyse, şarj olmuyor 3-4 saat hızlı şarj girişi bozuluyor Ankara'da yetkili servis yok İstanbul'a çağırıyorlar ya da çekici parasını siz verin yollayın diyorlar, depozito parası var.
Elektrikli araba kadar rezalet bir şey yok, hayatı GTA oynamaktan/ufak tefek arabalara binmekten ibaret olanlar zenginlik/fakirlik konuşuyor burada gerçekten ilginç, gerçekten çok ilginç.
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ilkerinanç 3 ay
Porsche yaparsa alırlar tabiki.Neydi o abuk subuk elektirikli araçlar.Tek şarjla 500 kilometre mesafe, birkaç on dakikada şarj.Spor araba.
Bir de çirkin diyen arkadaş ironimi yapıyor gerçekten mi aracın çirkin olduğunu düşünüyor?Bu araca çirkin demek?Eh renk zevk meselesi tabi.
Türkiye fiyatı ne olacak bunun bilen varmı belli mi?Alabileceğimden değil tabiki elektirikli araçta ne olacak vergi vs onu merak ettiğim için sordum.
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DH Misafiri 3 ay
çok çirkin yahuuu
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kadalt 3 ay
Türkiye 130 bin liraya sıfır clio alırken adamlar porshe alıyor ya hemde elektrikli hemde en son teknoloji ufacık bir fırsatını bulsam bu memleketten s..rolup gidicem bir daha dönmemek üzere
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haberelectro 3 ay
TİTRE TESLA
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shegenli chingen 3 ay
taycan
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D.Baran 3 ay
Ciddimisiniz, bu arabayı almak için sıraya girenlerin tasarruf gibi dertleri olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunu alacağıma 911 alırım demiş arkadaşımız; çok büyük bir ihtimalle, sıraya giren ilk gruptakilerin çoğunun zaten 911'i veya başkaca ünlü en az birkaç aracı daha vardır.
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tahir40 3 ay
Fakirin çenesini yoruyor adamlar. Siz merak etmeyin siz doğmadan evvel varolan Porche; satacağını bilmese milyar $ yatırım yapmaz. Adamların amacı Tesla roadster'dan önce aracı çıkarıp piyasayı toplamak.
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blacklotus01 3 ay
Bırak birim olarak çevirmeyi şu araç Türkiye de 100 bin dolara satılsa kapış kapış gider bmw 520d parası
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ilkercom 3 ay
Hakikaten dar görüşlüler var. O paraya öküz alırızcılar bitmedi gitti. 130 bin dolara deli gibi giden bir porsche olacak bu. ve emin olun çok da satacak. çünki öyle atda 200 300 liralık mazotla gezen kitle filan yok. kartepeye kuyruk oluşturan zengin (!) kitle var. Halkımız durumdan çok memnun çok zengin. Asgari ücretli de çok memnun zengin kesim de memnun.
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Otomobil, elektrikli otomobil ve
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