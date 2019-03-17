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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche ilk elektrikli otomobili Taycan'ın teaser görsellerini yayınladı

Alman otomobil devi Porsche, Eylül ayında tanıtacağı ilk elektrikli otomobilinin teaser görsellerini yayınladı. Taycan olarak adlandırılan araç hakkında ipuçları veren görseller haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Porsche, ilk elektrikli otomobili olan Taycan'ı Eylül ayında tanıtacağını açıklamıştı. Alman otomobil devi şimdi ise merakla beklenen aracın birkaç ipucu görselini paylaştı. Porsche Taycan'ın ön gösterimi esasında Mission E konsepti ile yapılmıştı. Şimdi ise otomobilin konseptten ne kadar farklı olacağını görebiliyoruz.
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Genel görünüm olarak beklenildiği gibi Mission E'nin bir tık altında kalıyor. Taycan'ın tasarım açısından Panamera ve yeni 911'den birçok esinti taşıdığı söylenebilir. Otomobil piyasaya sürüldüğünde dev markanın yeni elektrikli model serisine öncülük edecek.

Taycan için 20.000'den fazla sipariş alındı

Porsche, ikinci elektrikli otomobilinin Taycan Cross Turismo olacağını ve ardından da tamamen elektrikli Macan geleceğini doğruladı. Şirket 2025 yılı itibariyle tüm satışlarının yarısını elektrikli modellerin oluşturmasını bekliyor. Alman marka kısa süre önce de Taycan için 20.000'den fazla sipariş aldığını açıklamıştı.

https://newsroom.porsche.com/en/annual-sustainability-report-2018/perspective/porsche-evolution-eighth-generation-911-revolution-electromobility-taycan-16999.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Her seçim öncesi yerli otomobil gündeme gelir. Seçim biter yerli araba hayal olur. Vergi almak varken ne diye araba üretsinler ki onlar için vergi almak daha cazip geliyor daha bisikletin tekerini bile üretemeyen bizler otomobil mi üreteceğiz üretemeyiz kimse kendini kandırmasın
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DH Misafiri 2 ay
Bu fiyatlarla Türkiye'de almak sadece hayal olur
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WeDneS 2 ay
Araba var araba var
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WB 2 ay
idare eder
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Moueson 2 ay
Süper bir haber masaüstü resmi yapabilirim
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Rolnes 2 ay
Türkiye'de hayal gibi değil sanki he? Onlar konuşur, parti yapar...
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