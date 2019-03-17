Porsche ilk elektrikli otomobili Taycan'ın teaser görsellerini yayınladı

Porsche, ilk elektrikli otomobili olan Taycan'ı Eylül ayında tanıtacağını açıklamıştı. Alman otomobil devi şimdi ise merakla beklenen aracın birkaç ipucu görselini paylaştı. Porsche Taycan'ın ön gösterimi esasında Mission E konsepti ile yapılmıştı. Şimdi ise otomobilin konseptten ne kadar farklı olacağını görebiliyoruz.

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Genel görünüm olarak beklenildiği gibi Mission E'nin bir tık altında kalıyor. Taycan'ın tasarım açısından Panamera ve yeni 911'den birçok esinti taşıdığı söylenebilir. Otomobil piyasaya sürüldüğünde dev markanın yeni elektrikli model serisine öncülük edecek.

Taycan için 20.000'den fazla sipariş alındı

Porsche, ikinci elektrikli otomobilinin Taycan Cross Turismo olacağını ve ardından da tamamen elektrikli Macan geleceğini doğruladı. Şirket 2025 yılı itibariyle tüm satışlarının yarısını elektrikli modellerin oluşturmasını bekliyor. Alman marka kısa süre önce de Taycan için 20.000'den fazla sipariş aldığını açıklamıştı.

https://newsroom.porsche.com/en/annual-sustainability-report-2018/perspective/porsche-evolution-eighth-generation-911-revolution-electromobility-taycan-16999.html