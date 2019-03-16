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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uçan taksiler, sandığımızdan daha erken gökyüzünde olabilir

Bilim kurgu gibi görünüyor ama teknoloji üreticileri Blade Runner 2049 filmindeki uçan taksilerin sadece beş altı yıl içinde gerçek olabileceğini iddia ediyorlar. İşte konunun detayları.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz haftanın başlarında, Airbus ve Audi, CityAirbus adlı bir elektrikli hava taksisini ortaya çıkardılar. Filmlerdeki 'uçan araba' tasarımlarının aksine, bu elektrikli araç, bir helikopter ve bir dron arasında bir araç gibi görünüyor. Sekiz rotoru var ve dikey olarak kalkıp ve inebiliyor.

Otonom olması planlanıyor

Motorları Siemens Group ile birlikte geliştirilen bu uçan taksilerin, 2025 yılından önce ticari olarak kullanılması bekleniyor. CityAirbus'ın ilk başta bir pilotu olacak ancak yeterince güvenlik testlerinden geçtikten sonra ise, bu hava taksilerinin otonom olması planlanıyor. Tüm bu anlatılanların sadece 5-6 yıl içinde olmasını iddia edilmesi ise oldukça fütüristik geliyor.

Otonom elektrikli uçan taksi normal bir helikopterden çok daha sessiz, çünkü akülerle çalışıyor. Bu da uçan taksideyken, helikopterdeki gibi kulak korumasına gerek duyulmayacak olması anlamına geliyor. Bu teknolojinin potansiyel olumsuz yönü ise pil ömrü olacaktır. Zira elektrikli otomobiller soğuk hava şartlarında akünün boşalması sorunu yaşayabiliyorlar ve insanların yolculuk anında aküsünün boşalabileceği bir araca binmek istemeyecek olmaları şimdilik en büyük handikap olarak gösteriliyor. Bakalım buna nasıl bir çözüm üretilecek, zaman içinde göreceğiz.

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/airbus-praesentiert-flugtaxi-cityairbus-in-ingolstadt-16083030.html Yorum Yaz
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Spider_hip 2 ay en beğenilen
İnternet e-devlet sistemine benzemesin. Şimdi bazı aklı evveller kalkıp 20-30 sene önce devlet dairelerinde sürünülüyordu. Şimdi akp sağolsun akıllı telefonumuzdan bile işlerimizi hallediyoruz diyorlar. Şimdide kalkıp eskiden taksi, minibüs bekler, trafikte takılırdık, hükümet sayesinde trafiksiz uçuyoruz diyebilirler :) Bir şekilde elma armut alabilmek için bile 1 saat kuyrukta bekletilecek duruma gelmelerine hükümet sağolsun diyebildiler :) Allah herkese böyle biat eden seçmen versin :P
İnternet e-devlet sistemine benzemesin. Şimdi bazı aklı evveller kalkıp 20-30 sene önce devlet dairelerinde sürünülüyordu. Şimdi akp sağolsun akıllı telefonumuz...
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iquique 2 ay
hava trafiği nasıl düzenlenecek? patır patır havada çarpışırlar. bir 50 yıl sonra olabilir ama biz göremeyiz diye düşünüyorum.
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K E N 2 ay
Şehir planlamayı başarılı şekilde yapan devletler bu taksileri kullanabilir. Bizim gibi 3. dünya ülkelerinde pek mümkün değil.
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SEHZADE63 2 ay
Pataaateeeesss 3 liraa domatesss 3 liraaaa sogan 3 liraa gel vatandaş gelllll derken vavvv şuna bakk ucann taxiiii benzin 7 lira az kaldi mazot 6500 tl cikkkk yapilan haberler ucan taxiiii olucakk hadiii len ordannn ucani değil kacanlari göruyoruzz artik yiyolar birbilerini kazanicaklar diye ne hale geldikk
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The.Mafia 2 ay
Artık havadan yere pat pat araba düşer 😂😂
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shifisitert 2 ay
noldu baskanımız acıklamama yaptı yıne? Yerlı malımıymıs
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Karbon 12 2 ay
70'lerde, o zamanki enerji fiyatlarıyla mümkünlerdi zaten. Birkaç yüz dolara kişisel helikopter kitleri vardı. Tam popüler oluyorlamış ki birden yok olmuşlar.
Kenti rahatsız etmemesi için irtifa gerekir, kısa mesafede yüksek irtifa da mantıklı olmuyor. Bence başka sebeplerden de dolayı herkesin günlük yaşamda uçması fikri devletlerin hoşuna gitmiyor ve engelleniyor.
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Seyrim 2 ay
Otonom diyor.. Güvenmem..
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Omisis046 2 ay
Düşünsene adam havada levye çıkartıp kenara çek filan diyor, daha doğrusu aşağı çek diyor.
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OverClocK1ng 2 ay
2 gün önce DonanımHaberde "Yerli Otomobilimiz Göklerde" yazmıştım. Bunden ötürüymüş demek ki...
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Mellkor 2 ay
oldu tamam
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uçan taksi, uçan araba ve
5 etiket daha otonom uçan taksi cityairbus Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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