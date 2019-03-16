Uçan taksiler, sandığımızdan daha erken gökyüzünde olabilir

Geçtiğimiz haftanın başlarında, Airbus ve Audi, CityAirbus adlı bir elektrikli hava taksisini ortaya çıkardılar. Filmlerdeki 'uçan araba' tasarımlarının aksine, bu elektrikli araç, bir helikopter ve bir dron arasında bir araç gibi görünüyor. Sekiz rotoru var ve dikey olarak kalkıp ve inebiliyor.

Otonom olması planlanıyor

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/airbus-praesentiert-flugtaxi-cityairbus-in-ingolstadt-16083030.html

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Motorlarıile birlikte geliştirilen bu uçan taksilerin,önce ticari olarak kullanılması bekleniyor. CityAirbus'ın ilk başta bir pilotu olacak ancak yeterince güvenlik testlerinden geçtikten sonra ise, bu hava taksilerinin otonom olması planlanıyor. Tüm bu anlatılanların sadeceolmasını iddia edilmesi ise oldukça fütüristik geliyor.Otonom elektrikli uçan taksi normal bir helikopterden çok daha sessiz, çünkü akülerle çalışıyor. Bu da uçan taksideyken, helikopterdeki gibi kulakgerek duyulmayacak olması anlamına geliyor. Bu teknolojinin potansiyel olumsuz yönü ise pil ömrü olacaktır. Zira elektrikli otomobillerakünün boşalması sorunu yaşayabiliyorlar ve insanların yolculuk anında aküsünün boşalabileceği bir araca binmekolmaları şimdilik en büyük handikap olarak gösteriliyor. Bakalım buna nasıl birüretilecek, zaman içinde göreceğiz.