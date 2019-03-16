Uçan taksiler, sandığımızdan daha erken gökyüzünde olabilir

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz haftanın başlarında, Airbus ve Audi, CityAirbus adlı bir elektrikli hava taksisini ortaya çıkardılar. Filmlerdeki 'uçan araba' tasarımlarının aksine, bu elektrikli araç, bir helikopter ve bir dron arasında bir araç gibi görünüyor. Sekiz rotoru var ve dikey olarak kalkıp ve inebiliyor.
Otonom olması planlanıyorMotorları Siemens Group ile birlikte geliştirilen bu uçan taksilerin, 2025 yılından önce ticari olarak kullanılması bekleniyor. CityAirbus'ın ilk başta bir pilotu olacak ancak yeterince güvenlik testlerinden geçtikten sonra ise, bu hava taksilerinin otonom olması planlanıyor. Tüm bu anlatılanların sadece 5-6 yıl içinde olmasını iddia edilmesi ise oldukça fütüristik geliyor.
Otonom elektrikli uçan taksi normal bir helikopterden çok daha sessiz, çünkü akülerle çalışıyor. Bu da uçan taksideyken, helikopterdeki gibi kulak korumasına gerek duyulmayacak olması anlamına geliyor. Bu teknolojinin potansiyel olumsuz yönü ise pil ömrü olacaktır. Zira elektrikli otomobiller soğuk hava şartlarında akünün boşalması sorunu yaşayabiliyorlar ve insanların yolculuk anında aküsünün boşalabileceği bir araca binmek istemeyecek olmaları şimdilik en büyük handikap olarak gösteriliyor. Bakalım buna nasıl bir çözüm üretilecek, zaman içinde göreceğiz.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/airbus-praesentiert-flugtaxi-cityairbus-in-ingolstadt-16083030.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kenti rahatsız etmemesi için irtifa gerekir, kısa mesafede yüksek irtifa da mantıklı olmuyor. Bence başka sebeplerden de dolayı herkesin günlük yaşamda uçması fikri devletlerin hoşuna gitmiyor ve engelleniyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2889 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
uçan taksi, uçan araba ve