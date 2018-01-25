Porsche sağlam geliyor: Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak

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Porsche'nin ilk tam elektrikli aracı Mission E, merakla beklenen otomobillerin başında geliyor. Tesla'lara gerçek bir rakip olarak lanse edilen araç için beklenti büyük. Alman otomobil üreticisi elektrikli sedanın kendisini rakiplerinden ayıracak bazı teknolojilerini açığa çıkardı.Ayrıca Bkz. "Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir"
Porsche Elektrik/Elektronik Geliştirme departmanı başkanı Uwe Michael'e göre tüketicilerin elektrikli araç konusunda menzil ve şarj süresi olmak üzere iki büyük endişesi var. Bu alanlardaki yetersizlikler insanların güç ve performans beklentilerini gölgeliyor.
Bu düşünceyle Porsche, şarj sisteminin kapasitesini 400 volttan 800 volta geçirerek iki katına çıkarmayı planlıyor. Böylece, Porsche'nin şarj süreleri diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduğu teknolojilerden iki kat daha hızlı olacak. Örnek verirsek Mission E yalnızca 20 dakika şarj edildikten sonra 400 km yol yapabilecek.
Mission E'nin pilleri Panasonic ve LG'den gelecek
Hızlı şarjın yanı sıra, Porsche bu deneyimi tüketiciler için daha uygun hale getirmeyi düşünüyor. Şirket ev kullanımı için akıllı duvar kutuları sunacak. Tüketicilerin gereksinimleri doğrultusunda fişli hibrit için 3.6 kW veya hız isteyen sürücüler için 7.2 kW gibi farklı çıkış seçeneklerinin olacağını belirtelim. Saf elektrikli araçlar için ise çıkışlar 11 kW'dan 22 kW'a kadar değişecek.
Porsche, Mission E'de kullanılacak lityum iyon pilleri üretmesi için Panasonic ve LG ile ortaklık kurmuş durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde menzilde artış sağlanmasını planlayan otomobil üreticisi her yıl verimlilikte yüzde beş artış bekliyor. Ayrıca, otonom sürüş gibi gelecek teknolojileri entegre etmek için Porsche araçlarına havadan güncelleme (OTA) gönderecek.
2019 sonunda piyasada olacak
Porsche'nin elektrikli araç segmentine giriş yapmasını sağlayacak ilk araç olan Mission E'nin oldukça yetenekli bir otomobil olması bekleniyor. Elektrikli sedan 600 beygirin üzerinde güç üretebilen motoruyla 3.5 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilirken maksimum 250 km/s hıza çıkabilecek.
Mission E'nin 2019 yılı sonunda yaklaşık 85.000 dolarlık bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.
http://bgr.com/2018/01/24/porsche-mission-e-vs-tesla-charging-times-compared/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben bu salaklığı anlamıyorum. Nedir anlatayım.
2019 sonunda piyasada olacakmış. Yani 2020. Biz ise 2018 taa başındayız. Yani 2 sene var.
Porsche'nin düşündüğü ise, 2 sene sonra bu pil teknolojili araçlarını çıkarttığı zamana kadar Tesla'nın pil teknolojisinde hiç ilerleme sağlamayacak olmasını anca HAYAL etmek.
Yani 2 sene sonra Tesla hâlâ aynı pil teknolojisini kullanıyor olacak sanıyorlar.
Yoksa böyle demezlerdi.
Oysa ben normal bir vatandaşım. Araba ehliyetim dahi yok. Buna rağmen Elon Musk'ın elektrik üretimi üzerine daha yeni fabrika açtığını, güneş enerjisi şirketi olduğunu ve pil teknolojileri geliştirmek için ortaklıklar dahi yaptığını biliyorum.
Adamlar belki 2 yıla güneş enerjisi teknolojisindeki verimi öyle bir arttıracaklar ki, tam şarjla giderken aynı anda şarj da olduğu için Porsche'nin yapmak zorunda olduğu gibi durup 20 dakika şarj etmeye bile gerek kalmayabilecek.
Ben bunu düşünebiliyorum ve görebiliyorum ama Porsche'nin mühendisleri göremiyor. O zaman tabi salaklık derim.
Adam güneş enerjisi ve enerji depolama üzerine fabrikalar kuruyor ki kendini geliştirsin, arabalarında bu teknolojileri kullansın.
Adamın Güney Avustralya da yaptığı fabrika 30.000 eve güç sağlayabiliyor.
Porsche neyin kafasını yaşıyorsa söylesin de biz de ondan kullanalım...
18 kişi beğendi demek ki ben doğru diyorum demek en büyük egoistlik ve yanılgıdır. Bu forumda öyle adamlar var ki " tesla bedava karı veriyor, porsche para istiyor" diye mesaj atsam beğenilerde tavan yaparım. O bir kıstas değildir. Sadece seninkilerle paralel fikirde olduğunu söyleyen insanlar vardır. Kaldı ki hepiniz yanılıyor veya yanlış düşünüyor olabilirsiniz.
Cehalet konusunda yarışmanız ise farklı bir durum.
Tesla pil fabrikası kurmuş olabilir. Yıllarca çalışıp eli boş da çıkabilir, 1 sene sonra farklısını da yapabilir. Bunlar tamamiyle tahminsel şeyler. Bu tarz tahmine dayalı konularda, daha piyasaya çıkalı iki elin parmakları kadar olan firmaların bir anda Dünya düzenini değiştirmesini beklemek pek gerçekçi değil.
Hatırlatırım, 10 sene önce Apple kapasitiv dokunmatik ekranı çıkarttığında " bu firma devrim yaptı. diğerleri batacak" gibi söylemler varken onun üzerine pek bir şey katamadı. Bu tarz örnekleri biraz araştırınca çoğaltabiliriz de.
TEsla güzel adımlar atıyor. Ama bu adımlar sonuç verecek diye veya Tesla yı ilah yapacak diye bir kaide yok.
Tekrar belirtmekte fayda var " ben düşünüyorum onlar düşünemiyor" dediğin firma Porsche, Ferrari, Vw, Mercedes gibi bu sektörü kuran firmalar. Adamlar yapmıyorsa bir planları olduğu, o planlara sadık kalmaları gerektiği için yapmıyorlar. Bilmediklerinden değil.
öyle olacak böyle olacak...
hocam teslayı seversin sevmezsin (maalesef ülkemizde genel anlamda yermek ve övmek için tek kriter sevmek yada sevmemek) diğerleri yapcaz etcez görceniz derken tesla yapıyor ediyor ve gösteriyor...
gelecek ne olacak bilemem kesin olarak kimse bilemez ancak öyle yada böyle bu sektörü domine eden tesladır ve her firma çıta olarak teslayı baz almaktadır.
bu da bence teslanın gerçekten başarılı olduğunu göstermektedir...