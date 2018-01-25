Porsche sağlam geliyor: Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak

Porsche'nin ilk tam elektrikli aracı Mission E, merakla beklenen otomobillerin başında geliyor. Tesla'lara gerçek bir rakip olarak lanse edilen araç için beklenti büyük. Alman otomobil üreticisi elektrikli sedanın kendisini rakiplerinden ayıracak bazı teknolojilerini açığa çıkardı.

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Porsche Elektrik/Elektronik Geliştirme departmanı başkanı Uwe Michael'e göre tüketicilerin elektrikli araç konusunda menzil ve şarj süresi olmak üzere iki büyük endişesi var. Bu alanlardaki yetersizlikler insanların güç ve performans beklentilerini gölgeliyor.

Bu düşünceyle Porsche, şarj sisteminin kapasitesini 400 volttan 800 volta geçirerek iki katına çıkarmayı planlıyor. Böylece, Porsche'nin şarj süreleri diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduğu teknolojilerden iki kat daha hızlı olacak. Örnek verirsek Mission E yalnızca 20 dakika şarj edildikten sonra 400 km yol yapabilecek.

Mission E'nin pilleri Panasonic ve LG'den gelecek

Hızlı şarjın yanı sıra, Porsche bu deneyimi tüketiciler için daha uygun hale getirmeyi düşünüyor. Şirket ev kullanımı için akıllı duvar kutuları sunacak. Tüketicilerin gereksinimleri doğrultusunda fişli hibrit için 3.6 kW veya hız isteyen sürücüler için 7.2 kW gibi farklı çıkış seçeneklerinin olacağını belirtelim. Saf elektrikli araçlar için ise çıkışlar 11 kW'dan 22 kW'a kadar değişecek.

Porsche, Mission E'de kullanılacak lityum iyon pilleri üretmesi için Panasonic ve LG ile ortaklık kurmuş durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde menzilde artış sağlanmasını planlayan otomobil üreticisi her yıl verimlilikte yüzde beş artış bekliyor. Ayrıca, otonom sürüş gibi gelecek teknolojileri entegre etmek için Porsche araçlarına havadan güncelleme (OTA) gönderecek.

2019 sonunda piyasada olacak

Porsche'nin elektrikli araç segmentine giriş yapmasını sağlayacak ilk araç olan Mission E'nin oldukça yetenekli bir otomobil olması bekleniyor. Elektrikli sedan 600 beygirin üzerinde güç üretebilen motoruyla 3.5 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilirken maksimum 250 km/s hıza çıkabilecek.

Mission E'nin 2019 yılı sonunda yaklaşık 85.000 dolarlık bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.

http://bgr.com/2018/01/24/porsche-mission-e-vs-tesla-charging-times-compared/