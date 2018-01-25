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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche sağlam geliyor: Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak

Mission E modeliyle elektrikli araç segmentine adım atacak Porsche, elektrikli sedanın şarj teknolojisi ve piliyle ilgili bazı detaylar paylaştı. İşte 600 beygirlik canavardan son haberler.
1 yıl
3,3b
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67
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Porsche'nin ilk tam elektrikli aracı Mission E, merakla beklenen otomobillerin başında geliyor. Tesla'lara gerçek bir rakip olarak lanse edilen araç için beklenti büyük. Alman otomobil üreticisi elektrikli sedanın kendisini rakiplerinden ayıracak bazı teknolojilerini açığa çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir"
Porsche Elektrik/Elektronik Geliştirme departmanı başkanı Uwe Michael'e göre tüketicilerin elektrikli araç konusunda menzil ve şarj süresi olmak üzere iki büyük endişesi var. Bu alanlardaki yetersizlikler insanların güç ve performans beklentilerini gölgeliyor.
Bu düşünceyle Porsche, şarj sisteminin kapasitesini 400 volttan 800 volta geçirerek iki katına çıkarmayı planlıyor. Böylece, Porsche'nin şarj süreleri diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduğu teknolojilerden iki kat daha hızlı olacak. Örnek verirsek Mission E yalnızca 20 dakika şarj edildikten sonra 400 km yol yapabilecek.

Mission E'nin pilleri Panasonic ve LG'den gelecek

Hızlı şarjın yanı sıra, Porsche bu deneyimi tüketiciler için daha uygun hale getirmeyi düşünüyor. Şirket ev kullanımı için akıllı duvar kutuları sunacak. Tüketicilerin gereksinimleri doğrultusunda fişli hibrit için 3.6 kW veya hız isteyen sürücüler için 7.2 kW gibi farklı çıkış seçeneklerinin olacağını belirtelim. Saf elektrikli araçlar için ise çıkışlar 11 kW'dan 22 kW'a kadar değişecek.
Porsche, Mission E'de kullanılacak lityum iyon pilleri üretmesi için Panasonic ve LG ile ortaklık kurmuş durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde menzilde artış sağlanmasını planlayan otomobil üreticisi her yıl verimlilikte yüzde beş artış bekliyor. Ayrıca, otonom sürüş gibi gelecek teknolojileri entegre etmek için Porsche araçlarına havadan güncelleme (OTA) gönderecek.

2019 sonunda piyasada olacak

Porsche'nin elektrikli araç segmentine giriş yapmasını sağlayacak ilk araç olan Mission E'nin oldukça yetenekli bir otomobil olması bekleniyor. Elektrikli sedan 600 beygirin üzerinde güç üretebilen motoruyla 3.5 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilirken maksimum 250 km/s hıza çıkabilecek.
Mission E'nin 2019 yılı sonunda yaklaşık 85.000 dolarlık bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.

http://bgr.com/2018/01/24/porsche-mission-e-vs-tesla-charging-times-compared/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
"Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak"
Ben bu salaklığı anlamıyorum. Nedir anlatayım.
2019 sonunda piyasada olacakmış. Yani 2020. Biz ise 2018 taa başındayız. Yani 2 sene var.
Porsche'nin düşündüğü ise, 2 sene sonra bu pil teknolojili araçlarını çıkarttığı zamana kadar Tesla'nın pil teknolojisinde hiç ilerleme sağlamayacak olmasını anca HAYAL etmek.
Yani 2 sene sonra Tesla hâlâ aynı pil teknolojisini kullanıyor olacak sanıyorlar.
Yoksa böyle demezlerdi.
Oysa ben normal bir vatandaşım. Araba ehliyetim dahi yok. Buna rağmen Elon Musk'ın elektrik üretimi üzerine daha yeni fabrika açtığını, güneş enerjisi şirketi olduğunu ve pil teknolojileri geliştirmek için ortaklıklar dahi yaptığını biliyorum.
Adamlar belki 2 yıla güneş enerjisi teknolojisindeki verimi öyle bir arttıracaklar ki, tam şarjla giderken aynı anda şarj da olduğu için Porsche'nin yapmak zorunda olduğu gibi durup 20 dakika şarj etmeye bile gerek kalmayabilecek.
Ben bunu düşünebiliyorum ve görebiliyorum ama Porsche'nin mühendisleri göremiyor. O zaman tabi salaklık derim.
Adam güneş enerjisi ve enerji depolama üzerine fabrikalar kuruyor ki kendini geliştirsin, arabalarında bu teknolojileri kullansın.
Adamın Güney Avustralya da yaptığı fabrika 30.000 eve güç sağlayabiliyor.
Porsche neyin kafasını yaşıyorsa söylesin de biz de ondan kullanalım...
"Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak"Ben bu salaklığı anlamıyorum. Nedir anlatayım.2019 sonunda piyasada olacakmış. Yani 2020. Biz i...
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3 Yanıt Yanıtla +35
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Piêr Dé Sans 1 yıl OverClocK1ng
Dediklerinle ilgili gram yorum yapmayacağım ama,
18 kişi beğendi demek ki ben doğru diyorum demek en büyük egoistlik ve yanılgıdır. Bu forumda öyle adamlar var ki " tesla bedava karı veriyor, porsche para istiyor" diye mesaj atsam beğenilerde tavan yaparım. O bir kıstas değildir. Sadece seninkilerle paralel fikirde olduğunu söyleyen insanlar vardır. Kaldı ki hepiniz yanılıyor veya yanlış düşünüyor olabilirsiniz.
Cehalet konusunda yarışmanız ise farklı bir durum.
Tesla pil fabrikası kurmuş olabilir. Yıllarca çalışıp eli boş da çıkabilir, 1 sene sonra farklısını da yapabilir. Bunlar tamamiyle tahminsel şeyler. Bu tarz tahmine dayalı konularda, daha piyasaya çıkalı iki elin parmakları kadar olan firmaların bir anda Dünya düzenini değiştirmesini beklemek pek gerçekçi değil.
Hatırlatırım, 10 sene önce Apple kapasitiv dokunmatik ekranı çıkarttığında " bu firma devrim yaptı. diğerleri batacak" gibi söylemler varken onun üzerine pek bir şey katamadı. Bu tarz örnekleri biraz araştırınca çoğaltabiliriz de.
TEsla güzel adımlar atıyor. Ama bu adımlar sonuç verecek diye veya Tesla yı ilah yapacak diye bir kaide yok.
Tekrar belirtmekte fayda var " ben düşünüyorum onlar düşünemiyor" dediğin firma Porsche, Ferrari, Vw, Mercedes gibi bu sektörü kuran firmalar. Adamlar yapmıyorsa bir planları olduğu, o planlara sadık kalmaları gerektiği için yapmıyorlar. Bilmediklerinden değil.
Dediklerinle ilgili gram yorum yapmayacağım ama,18 kişi beğendi demek ki ben doğru diyorum demek en büyük egoistlik ve yanılgıdır. Bu forumda öyle adamlar ...
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True_Sun 1 yıl
-cek ler -cak lar...
öyle olacak böyle olacak...
hocam teslayı seversin sevmezsin (maalesef ülkemizde genel anlamda yermek ve övmek için tek kriter sevmek yada sevmemek) diğerleri yapcaz etcez görceniz derken tesla yapıyor ediyor ve gösteriyor...
gelecek ne olacak bilemem kesin olarak kimse bilemez ancak öyle yada böyle bu sektörü domine eden tesladır ve her firma çıta olarak teslayı baz almaktadır.
bu da bence teslanın gerçekten başarılı olduğunu göstermektedir...
-cek ler -cak lar...öyle olacak böyle olacak...hocam teslayı seversin sevmezsin (maalesef ülkemizde genel anlamda yermek ve övmek için tek kriter sevm...
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OverClocK1ng 1 yıl
Daha yeni çıkıp otomobilin mucidi olan Ford'u bile şirket değerinde sollamış olan bir firma için Nede geçmiş diyen insanlara cevap yazmıyorum.
20 yılda pil teknolojisi anca gelişmiş. Son 2 yılda bile 20 yılda kat ettiğimizden fazla yol katettik. Teknoloji ilerledikçe hızlanır. Bunu yavaş kafalar anlayamaz.
2 sene sonra görüşmek üzere isimlerinizi, mesajlarınızı, konuyu not ettim. 2 sene sonra tekrar kapak yapmak üzere kendimi kenara çektim.
2 sene sonra kapağı iyice sıkılarım görürsünüz.
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nanoona 1 yıl
Elektrik motoru Tesla ya gokten zembillemi dustu guzel kardesim?
Tesla ya bir tane rakip firma gosterebilir misin ?
Hayalimdeki araba tesla model X.
Tesviklerle arac 65 bin $ civarina geliyor. Supercharger lifetime bedava. 8 yil unlimited mileage pil ve drive train garanti. 5 yil 50 bin mil tum aksamlar garanti.
Dunyanin en saglam otomobili, dunyanin en hizli otomobillerinden biri. Benzine para yok elektrik supercharger istasyonlarinda bedava.
Daha ne olsun ?
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ali9949 1 yıl
fıyatlar onemlı. Bir bmw 320 520 fıyatlarını yakalarlarsa cok satarlar
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nanoona 1 yıl
50 yil sonra dunya otomobil devi Tesla olacak.
100 yil sonra, gelecek nesil, bugunun arabalarini eksoz seslerini, yapilan motor modifiyelerini, ferrari, lambolarin motor seslerini dinlediklerinde ne salak bir millet yasamis eskiden, diyecekler.
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tarun 1 yıl
bizim yerliden halâ haber yok mu..
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V2 1 yıl
Bence geç kaldılar. Tesla 5-10 sene ilerde hepsinden.
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Lumibrite 1 yıl
Bu elektrikli araçlardaki piller, kaç şarjdan sonra bozulmaya başlıyor? 2 katı hızlı şarj ( koruma devresi olsa bile ) pilin daha çabuk bozulmasını sağlamaz mı?
Gerçi hoş araca o kadar para verene pil mi koyacak! Porshe'de,pili kiralıyor olabilir.
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nanoona 1 yıl Lumibrite
Lumibrite
Bu elektrikli araçlardaki piller, kaç şarjdan sonra bozulmaya başlıyor? 2 katı hızlı şarj ( koruma devresi olsa bile ) pilin daha çabuk bozulmasını sağlamaz mı?
Gerçi hoş araca o kadar para verene pil mi koyacak! Porshe'de,pili kiralıyor olabilir.

Pil zarar gorse ne olur ?
Tesla 8 yil pil ve yuruyen aksama unlimited garanti veriyor.
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haberelectro 1 yıl
Ne diyo bu
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haberelectro 1 yıl
Sınav testmiş kanka nerde
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LeonEyes 1 yıl
saydığın tüm konularda solladı fazlası da var, elektirikli olması,otomatik sürüşü olması,güncellenebilir olması vay arabanın kapılarının yanına yaklaştığında açılmasından tut da anahtarına kadar,yok bilemedin kapı içine gizlenmiş kapı tutamacına kadar,yok daha da fazla eşşek gibi ekrandan herşeyi yönetebilmene, araçta 5 parmağın 5 ini geçmeyen tuş olmasına,menziline,beygirine,sollamayacağı araba olmamasına,genişliğine,önde motor olmayıp bagaj kapasitesine daha sayabilirim :)
Ayrıca saydıklarınıda alamıyorum mağlesef.
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haberelectro 1 yıl LeonEyes
Ya cocuk sen ne anlatmaya calisiyosun. Yazdigin seylerin hepsi piyasada olan seyler zaten. Teslada olup kimsede olmayan hicbir sey yok.
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