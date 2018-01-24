Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir

Geçmiş hedeflerden daha iddialı
Piyasa değerini 10 yıl içinde yaklaşık 11 kat artırma hedefi şaşırtıcı olsa da Tesla, söz konusu hedefin 2012 yılında Musk için hazırlanan ödül programına benzer olduğunu belirtiyor. 2012 yılında Model S üretimine başlandıktan kısa bir süre sonra oluşturulan program ile o dönem 3 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Tesla'nın piyasa değerinin 4 milyar dolara çıkarılması ile Model X ve Model 3 üretimi için adımlar atılması gibi hedefler belirlenmişti.
Tesla'nın açıklamasında 10 yıl boyunca şirketten herhangi bir ödeme almayacak olan Elon Musk'ın, ulaşacağı 12 hedef ve her bir hedef karşılığında hak kazanacağı ödüller ise şöyle: Elon Musk, ödül almaya hak kazanması için ilk olarak şirketin piyasa değerini 100 milyar dolara çıkarması gerekiyor. Bu ilk aşamadan sonraki 11 aşama ise aslında piyasa değerini 650 milyar dolara ulaştıran basamakları oluşturuyor. İlk hedefi tamamlayan Musk'ın daha sonra Tesla'nın piyasa değeri 50 milyar dolar arttıkça bir hedefi daha tamamlayacağı belirtiliyor. Yani Musk'ın, şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştıktan sonra bu değerin üstüne 550 milyar dolar daha eklemek için çalışması gerekiyor.
200 milyar doları aşan servete ulaşabilir
Tabi Tesla'nın duyurusunda vurguladığı gibi bu büyük hedefin sadece Musk'ın çabasıyla gerçekleşmesi mümkün değil. Musk'ın, belirlenen hedeflere ulaşması şirketteki herkesin üst düzeyde performans göstermesine bağlı. Hedeflere ulaşıldığı takdirde alınacak ödül ise hedeflerin zorluğuna değecek ölçüde değerli. Musk bu 12 hedeften birini tamamladığında Tesla'nın hisselerinin yüzde 1'i ödül olarak kendisine verilecek. Tamamladığı hedef sayısınca ödül kazanacak olan Musk, tüm hedefleri tamamlaması halinde Tesla'nın hisselerinin yüzde 12'sinin sahibi olacak. Halihazırda şirket hisselerinin yüzde 20'sine sahip olan Musk, Tesla'nın piyasa değerinin 650 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte yaklaşık 208 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin sahibi olacak. Böylece Elon Musk, dünyanın en zengin insanı haline gelecek.
Elon Musk ve Tesla arasındaki bu anlaşmanın doğal bir sonucu olarak Musk 10 yıl boyunca şirketin CEO'su olmaya devam edecek. Şirketin ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyması halinde Elon Musk'ın, Yönetim Kurulu Başkanı veya Baş Ürün Sorumlusu pozisyonlarında görev alabileceği ve kendisine rapor veren bir CEO'yu göreve getirebileceği de anlaşmada yer alıyor. İlerleyen günlerde hissedarların onayına sunulacak olan anlaşmaya hissedarların onay vermesi ile Elon Musk'ın 10 yıllık zorlu yolculuğu başlayacak.
http://ir.tesla.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1054948 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mars'ta koloni oluşturmaya ait herşeyi icat etmişti. Bu yüzden sunumda bolcana ekonomi konuşmuştu.
Hyperloop projesini kendisi geliştirdi, hem de laboratuvarda...
Adam Tony Stark sonuçta, aynı anda nikola tesla, aynı anda hem edison, hem pauli hem planck hem bach...
Girer laboratuvara, yarım saate iki yeni elektrik motoru tasarımı yapar, üstüne yeni pil teknolojisi icat eder. Gününün kalan 8 saatinde de twitterda gezinir.
Dahi sonuçta... Ha bir de aşırı çevreci... Hayal insanı, kendisi* düşlüyor, giriyor laboratuvara yapıp ellerini yıkayıp çıkıyor.
Bazı kendini bilmeyen cahiller de bunları bilim insanları düşlüyor, keşfediyor, icat ediyor sonra parası olan adamlara projeyi sunuyor sanıyor.
Bazı cahiller bilim insanlarının yeni icatlarının dünyaya neler getireceğini düşündüğünü sanıyorlar. Hayır. Bilim insanı aptaldır. Düşünemez. Sanıyorsunuz ki bilim insanları, mucitler; icatlarını zenginlere sunuyor zenginler de destekliyor. Hayır. Zenginler zeki. Bilim insanları değil. Bu yüzden hyperloop Elon Musk'ın önüne teklif olarak konmadı. Elon Musk kendi laboratuvarda icat etti. Kendi düşündü. Kendi tasarladı.
Mesela grafen icat edildi, özellikleri keşfedildi. Bilim insanları şu an ellerinde grafeni tutmuş ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kullanım alanlarını düşünemiyorlar.
Sonra Elon Musk gibi bir tane dahi zengin gelecek, bunlara "ver şu elindekini salak" deyip grafeni alıp düşünecek, kullanım alanlarını bulacak. Çünkü zengin olan insan dahidir, vizyon sahibidir. Kimse onun önüne proje koymaz. O kendisi keşfeder.
Tesla milletin paralarını alıp arabalarını 3 yıl sonra vermeye devam ederse bu soygun yöntemiyle o kadar değerlenebilir ne de olsa insanlar keriz veriyorlar 5 bin doları bekliyorlar