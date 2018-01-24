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Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir

Tesla, 10 yıllık hedeflerini ve Elon Musk'ın ödül programını duyurdu. 650 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı hedefleyen şirket 10 yıl boyunca Musk'a; maaş, tazminat veya ikramiye ödemeyecek.
1 yıl
5,6b
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33
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir
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Geçtiğimiz yılın başında yaklaşık 35 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Tesla, yıl içinde 65 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden Ford ve General Motors'u geride bırakmayı başarmıştı. Gün itibariyle 59 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan ve bu yıl içinde Model 3 üretimini hızlandırarak ciddi bir büyüme bekleyen şirketin gelecek hedefleri ise oldukça iddialı. Tesla tarafından duyurulan 10 yıllık yol haritası ve CEO ödül programına göre şirket 10 yıl içinde 650 milyar dolar piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca programda belirlenen hedefler yerine getirilmedikçe Elon Musk Tesla'dan; maaş, ikramiye ve tazminat gibi herhangi bir ödeme almayacak.


Geçmiş hedeflerden daha iddialı 

Piyasa değerini 10 yıl içinde yaklaşık 11 kat artırma hedefi şaşırtıcı olsa da Tesla, söz konusu hedefin 2012 yılında Musk için hazırlanan ödül programına benzer olduğunu belirtiyor. 2012 yılında Model S üretimine başlandıktan kısa bir süre sonra oluşturulan program ile o dönem 3 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Tesla'nın piyasa değerinin 4 milyar dolara çıkarılması ile Model X ve Model 3 üretimi için adımlar atılması gibi hedefler belirlenmişti. 


Tesla'nın açıklamasında 10 yıl boyunca şirketten herhangi bir ödeme almayacak olan Elon Musk'ın, ulaşacağı 12 hedef ve her bir hedef karşılığında hak kazanacağı ödüller ise şöyle: Elon Musk, ödül almaya hak kazanması için ilk olarak şirketin piyasa değerini 100 milyar dolara çıkarması gerekiyor. Bu ilk aşamadan sonraki 11 aşama ise aslında piyasa değerini 650 milyar dolara ulaştıran basamakları oluşturuyor. İlk hedefi tamamlayan Musk'ın daha sonra Tesla'nın piyasa değeri 50 milyar dolar arttıkça bir hedefi daha tamamlayacağı belirtiliyor. Yani Musk'ın, şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştıktan sonra bu değerin üstüne 550 milyar dolar daha eklemek için çalışması gerekiyor.


200 milyar doları aşan servete ulaşabilir 

Tabi Tesla'nın duyurusunda vurguladığı gibi bu büyük hedefin sadece Musk'ın çabasıyla gerçekleşmesi mümkün değil. Musk'ın, belirlenen hedeflere ulaşması şirketteki herkesin üst düzeyde performans göstermesine bağlı. Hedeflere ulaşıldığı takdirde alınacak ödül ise hedeflerin zorluğuna değecek ölçüde değerli. Musk bu 12 hedeften birini tamamladığında Tesla'nın hisselerinin yüzde 1'i ödül olarak kendisine verilecek. Tamamladığı hedef sayısınca ödül kazanacak olan Musk, tüm hedefleri tamamlaması halinde Tesla'nın hisselerinin yüzde 12'sinin sahibi olacak. Halihazırda şirket hisselerinin yüzde 20'sine sahip olan Musk, Tesla'nın piyasa değerinin 650 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte yaklaşık 208 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin sahibi olacak. Böylece Elon Musk, dünyanın en zengin insanı haline gelecek.


Elon Musk ve Tesla arasındaki bu anlaşmanın doğal bir sonucu olarak Musk 10 yıl boyunca şirketin CEO'su olmaya devam edecek. Şirketin ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyması halinde Elon Musk'ın, Yönetim Kurulu Başkanı veya Baş Ürün Sorumlusu pozisyonlarında görev alabileceği ve kendisine rapor veren bir CEO'yu göreve getirebileceği de anlaşmada yer alıyor. İlerleyen günlerde hissedarların onayına sunulacak olan anlaşmaya hissedarların onay vermesi ile Elon Musk'ın 10 yıllık zorlu yolculuğu başlayacak. 


http://ir.tesla.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1054948 Yorum Yaz
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eulogy 1 yıl en beğenilen
Adam dahi sonuçta;
Mars'ta koloni oluşturmaya ait herşeyi icat etmişti. Bu yüzden sunumda bolcana ekonomi konuşmuştu.
Hyperloop projesini kendisi geliştirdi, hem de laboratuvarda...
Adam Tony Stark sonuçta, aynı anda nikola tesla, aynı anda hem edison, hem pauli hem planck hem bach...
Girer laboratuvara, yarım saate iki yeni elektrik motoru tasarımı yapar, üstüne yeni pil teknolojisi icat eder. Gününün kalan 8 saatinde de twitterda gezinir.
Dahi sonuçta... Ha bir de aşırı çevreci... Hayal insanı, kendisi* düşlüyor, giriyor laboratuvara yapıp ellerini yıkayıp çıkıyor.
Bazı kendini bilmeyen cahiller de bunları bilim insanları düşlüyor, keşfediyor, icat ediyor sonra parası olan adamlara projeyi sunuyor sanıyor.
Bazı cahiller bilim insanlarının yeni icatlarının dünyaya neler getireceğini düşündüğünü sanıyorlar. Hayır. Bilim insanı aptaldır. Düşünemez. Sanıyorsunuz ki bilim insanları, mucitler; icatlarını zenginlere sunuyor zenginler de destekliyor. Hayır. Zenginler zeki. Bilim insanları değil. Bu yüzden hyperloop Elon Musk'ın önüne teklif olarak konmadı. Elon Musk kendi laboratuvarda icat etti. Kendi düşündü. Kendi tasarladı.
Mesela grafen icat edildi, özellikleri keşfedildi. Bilim insanları şu an ellerinde grafeni tutmuş ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kullanım alanlarını düşünemiyorlar.
Sonra Elon Musk gibi bir tane dahi zengin gelecek, bunlara "ver şu elindekini salak" deyip grafeni alıp düşünecek, kullanım alanlarını bulacak. Çünkü zengin olan insan dahidir, vizyon sahibidir. Kimse onun önüne proje koymaz. O kendisi keşfeder.
Adam dahi sonuçta;Mars'ta koloni oluşturmaya ait herşeyi icat etmişti. Bu yüzden sunumda bolcana ekonomi konuşmuştu.Hyperloop projesini kendisi gelişt...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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mehmedaltair 1 yıl LastShip
İroni yapmış muhtemelen.
Tesla milletin paralarını alıp arabalarını 3 yıl sonra vermeye devam ederse bu soygun yöntemiyle o kadar değerlenebilir ne de olsa insanlar keriz veriyorlar 5 bin doları bekliyorlar
İroni yapmış muhtemelen.Tesla milletin paralarını alıp arabalarını 3 yıl sonra vermeye devam ederse bu soygun yöntemiyle o kadar değerlenebilir ne de olsa ...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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DolceVita. 1 yıl
Bayılıyorum bu tarz konularda birilerinin çıkıp herşeyin sırrını çözmüş, ununu eleyip eleğini asmış, herşeyi çok daha net görüyorum tarzı yorumlar yapmasına :)
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mokinto 1 yıl
Elon Musk dahi mi bilmem ama iyi bir yatırımcı ve vizyoner. Sadece Tesla örneğinden bahsetmiyorum.
Tesla sadece araç üretmiyor, pil ve solar sistem yatırımları da var.
650 milyar olur mu ? Bence ilk on yıla göre daha kolay(tabi dolar enflasyonunu da düşünürsek bugünün 650 milyarı gibi algılamamak lazım)
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Jon SNOW 37 1 yıl
650 milyar dolarmış
Balon Musk reklam yapmayı bildiği için şu an önemli sanıyorlar
Ulan kaç yıllık Mercedes bile o kadar büyük değil
Zaten Mercedes elektrikli araç piyasasına girince kimse Tesla imiş diye tesla araç almayacak
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BekirTemel 1 yıl
hakkıdır.
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Jon SNOW 37 1 yıl
balon musk önce parası ödenen arabaları millete teslim etsin
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orcnd 1 yıl
elon musk elektrikli araba teknolojisini, yapay zeka teknolojisini ve hyperloop teknolojisine ait patentleri açık kaynak olarak paylaştı.
bana bir tane zengin patron söyleyin şirketinin patentlerini açık kaynak olarak paylaşsın.
amerikan devleti tabi ki destekler. patentlerini paylaşarak diğer amerikan şirketlerinin önünü açıyor. bunun karşılığında da destek alıyor.
hele ki bu adamın başarını tartışmak çok saçmadır. yaptığı araba kendisinden 5 kat pahalı spor otomobillerden daha iyi hızlanıyor.
50 yıllık otomobil firmalarının yapamadığı otopilot teknolojisinden öncü gidiyor.
tekrar kullanılabilen roketler ile sektöründe öncülük ediyor ihale üstüne ihale alıyor.
hele ki sadece patronluk yapıyor demek cahilliktir. adam ilk programını 12 yaşında yazmış.
emin olun ki otomotiv sektöründeki tüm patronlardan daha fazlasını biliyordur.
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eulogy 1 yıl orcnd
Orijinalden alıntı: orcnd
elon musk elektrikli araba teknolojisini, yapay zeka teknolojisini ve hyperloop teknolojisine ait patentleri açık kaynak olarak paylaştı.
bana bir tane zengin patron söyleyin şirketinin patentlerini açık kaynak olarak paylaşsın.
amerikan devleti tabi ki destekler. patentlerini paylaşarak diğer amerikan şirketlerinin önünü açıyor. bunun karşılığında da destek alıyor.
hele ki bu adamın başarını tartışmak çok saçmadır. yaptığı araba kendisinden 5 kat pahalı spor otomobillerden daha iyi hızlanıyor.
50 yıllık otomobil firmalarının yapamadığı otopilot teknolojisinden öncü gidiyor.
tekrar kullanılabilen roketler ile sektöründe öncülük ediyor ihale üstüne ihale alıyor.
hele ki sadece patronluk yapıyor demek cahilliktir. adam ilk programını 12 yaşında yazmış.
emin olun ki otomotiv sektöründeki tüm patronlardan daha fazlasını biliyordur.

Elektrikli araba teknolojisinde kendilerinin getirdiği bir şey yok çünkü. Paylaştıkları şeyler zaten açık kaynaktı. Kendilerine ait patentlerde kayda değer birşey yok. Hyperloop'da keza öyle.
Yapay zeka teknolojisini paylaşan ve paylaşmaya karar veren şirketler : Google, IBM, Lenovo, Toshiba, Tencent, Siemens, Nvidia, Amazon vs vs. Daha geçen gün bu saydığım şirketlerden iki tanesini dh haber yaptı.
Adamın başarısını kimse tartışmıyor. Başarmadıklarını ve yalanlarını tartışıyor.
Dünyada bütün elektrikli otomobiller daha çabuk hızlanıyor. Tesla otomobillerdeki elektrik motorları ise alalnında ilk 10 da bile değil. Özellikle verimlilik konusunda.
1905 yılında amerika'da 1400 küsür elektrikli otomobil vardı. Fosil yakıtlı otomobillerden daha popülerdiler. Elekrikli otomobiller bir yenilik değil bir tercih meselesi. I. ve II. dünya savaşları elektrikli otomobillerin sonu oldu. Fosil yakıtlı otomobiller tercih edildi.
Otopilot teknolojisini daha tesla yapmamışken mercedes yaptı, araçlarına sundu. Mercedes 2003 yılından beri autopilot teknolojişsi sunuyor. Sadece tesla gibi milleti autopilot diye kandırmıyor. Sürücüye yardımcı teknolojiler diyor.
Çünkü henüz tam olarak autopilot yani 5. derece (6 derece ekleniyormuş) yok.
Tesla firmasının şu anda ileride olduğu nokta "malzeme mühendisliği". Çünkü diğer teknolojilerinde bahsedildiği gibi bir innovasyon yok. Malzeme mühendisliği konusunda da inanılmaz eleştiriliyor.Çünkü araba kaportaları ve işçiliği kaliteden yoksun.
Ayrıca Zuckerberg ile yaptıkları tartışmada Zuckerberg haklıydı. Fakat bizim millet orada skynet tartışılıyor sandı. Klasik popüler kültür. Oysa orada tartışılan nokta yapay zekanın devlet kontrolünde olması, müsade edilmesi.
Biz yapay zeka teknolojisinin amerikan devleti kontrolünde olmasını istemiyoruz. Zuckerberg gibi düşünüyoruz.
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ceo-tr 1 yıl
adam dahi veya pazarlamacı. ne fark eder. sonuçta pazarlamacı bile olsa, pazarlama dehası. Bizden de böyle adamlar çıksa keşke.
bu arada bir deyim var. elon skyle gerdeğe girmeyin. :) uydu sanki :) ban yemeyelimde.
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Angelica 1 yıl
Forumdaki herkesi dahi.
DaHi..
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Ken Block43 1 yıl
Elon musk gelmiş geçmiş en dahi adam. Fakat bizim dh boy dahileri adamı eleştiriyorlar.
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kaazto28 1 yıl
Forumda da, dahi olmayanı dahi gibi göstermeye çalışan aslında kendisinin de dahi olduğunu ima eden ne dahi insanlar varmış onu öğrendik.
Bi dakika acaba ben de mi dahiyim nee... :)
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eulogy 1 yıl kaazto28
Orijinalden alıntı: kaazto28
Forumda da, dahi olmayanı dahi gibi göstermeye çalışan aslında kendisinin de dahi olduğunu ima eden ne dahi insanlar varmış onu öğrendik.
Bi dakika acaba ben de mi dahiyim nee... :)

Kimsenin kendisini dahi gibi göstermeye çalıştığı yok. O senin kişiliğinle alakalı. Sen daha önce böyle yaptığın için insanların da böyle yaptığını zannediyorsun. Muhtemelen bir kaç kere kendini zeki göstermek için böyle şeylere kalkışmışsın. Şimdi aynısını benim yaptığımı düşünüyorsun.
Basitçe elon musk ve yalan dolu reklam politikasını eleştiriyoruz.
Bu eleştirilerimizi yaparken konuyu konuşmak istiyoruz, hakarete maruz kalıyoruz.
Fakat aynı senin gibi kimse konuyu konuşmuyor. Konuyu konuşmak yerine Musk'ı eleştirenlere saldırıyor.
Asla konuyu tartışmıyorsunuz ve kesinlikle yaptığınız elon musk eleştirenlere uyuz olmak. Egolu diyorsunuz, hayatta bir iş başaramamış diyorsunuz, şişko veled diyorsunuz.
Oysa basitçe eleştiriyoruz.
Yukarıdaki mesajdan kendimi dahi gibi gördüğümü çıkarmak için 40 iq olmak lazım. Sadece ironi var orada. İronik konuşmak ile zeka arasında ilişki yok.
Ayrıca insan kendisini dahi görebilir. Sen de görebilirsin. Ben üzülmem ya da bozulmam buna. Gülmem de... Bu kadar rahatsız olma.
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