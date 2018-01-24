Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir

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Geçtiğimiz yılın başında yaklaşık 35 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Tesla, yıl içinde 65 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden Ford ve General Motors'u geride bırakmayı başarmıştı. Gün itibariyle 59 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan ve bu yıl içinde Model 3 üretimini hızlandırarak ciddi bir büyüme bekleyen şirketin gelecek hedefleri ise oldukça iddialı. Tesla tarafından duyurulan 10 yıllık yol haritası ve CEO ödül programına göre şirket 10 yıl içinde 650 milyar dolar piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca programda belirlenen hedefler yerine getirilmedikçe Elon Musk Tesla'dan; maaş, ikramiye ve tazminat gibi herhangi bir ödeme almayacak.





Geçmiş hedeflerden daha iddialı

Piyasa değerini 10 yıl içinde yaklaşık 11 kat artırma hedefi şaşırtıcı olsa da Tesla, söz konusu hedefin 2012 yılında Musk için hazırlanan ödül programına benzer olduğunu belirtiyor. 2012 yılında Model S üretimine başlandıktan kısa bir süre sonra oluşturulan program ile o dönem 3 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Tesla'nın piyasa değerinin 4 milyar dolara çıkarılması ile Model X ve Model 3 üretimi için adımlar atılması gibi hedefler belirlenmişti.





Tesla'nın açıklamasında 10 yıl boyunca şirketten herhangi bir ödeme almayacak olan Elon Musk'ın, ulaşacağı 12 hedef ve her bir hedef karşılığında hak kazanacağı ödüller ise şöyle: Elon Musk, ödül almaya hak kazanması için ilk olarak şirketin piyasa değerini 100 milyar dolara çıkarması gerekiyor. Bu ilk aşamadan sonraki 11 aşama ise aslında piyasa değerini 650 milyar dolara ulaştıran basamakları oluşturuyor. İlk hedefi tamamlayan Musk'ın daha sonra Tesla'nın piyasa değeri 50 milyar dolar arttıkça bir hedefi daha tamamlayacağı belirtiliyor. Yani Musk'ın, şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştıktan sonra bu değerin üstüne 550 milyar dolar daha eklemek için çalışması gerekiyor.





200 milyar doları aşan servete ulaşabilir

Tabi Tesla'nın duyurusunda vurguladığı gibi bu büyük hedefin sadece Musk'ın çabasıyla gerçekleşmesi mümkün değil. Musk'ın, belirlenen hedeflere ulaşması şirketteki herkesin üst düzeyde performans göstermesine bağlı. Hedeflere ulaşıldığı takdirde alınacak ödül ise hedeflerin zorluğuna değecek ölçüde değerli. Musk bu 12 hedeften birini tamamladığında Tesla'nın hisselerinin yüzde 1'i ödül olarak kendisine verilecek. Tamamladığı hedef sayısınca ödül kazanacak olan Musk, tüm hedefleri tamamlaması halinde Tesla'nın hisselerinin yüzde 12'sinin sahibi olacak. Halihazırda şirket hisselerinin yüzde 20'sine sahip olan Musk, Tesla'nın piyasa değerinin 650 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte yaklaşık 208 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin sahibi olacak. Böylece Elon Musk, dünyanın en zengin insanı haline gelecek.





Elon Musk ve Tesla arasındaki bu anlaşmanın doğal bir sonucu olarak Musk 10 yıl boyunca şirketin CEO'su olmaya devam edecek. Şirketin ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyması halinde Elon Musk'ın, Yönetim Kurulu Başkanı veya Baş Ürün Sorumlusu pozisyonlarında görev alabileceği ve kendisine rapor veren bir CEO'yu göreve getirebileceği de anlaşmada yer alıyor. İlerleyen günlerde hissedarların onayına sunulacak olan anlaşmaya hissedarların onay vermesi ile Elon Musk'ın 10 yıllık zorlu yolculuğu başlayacak.

http://ir.tesla.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1054948