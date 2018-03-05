Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda

Porsche satış direktörü Detlev von Platen, Alman Automobilwoche dergisine şirketin gelecekte uçan bir yolcu aracı üretebileceğini söyledi. İşte Alman devin uçan otomobil planı...
1 yıl
3b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en çekici otomobillerinden birini üreten Porsche'nin uçan otomobil fikrini gerçeğe dönüştürmek istediği hatta ilk tasarım eskizini sergilemeye çok yakın olduğu söyleniyor. Alman üretici uçan taksi hizmetinin temelini oluşturacak "uçan otomobil" geliştirmeyi düşünen şirketlerin arasına katılabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabileceklerini söylemişti.
Ayrıca Bkz. "Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor"
Reuters, Volkswagen'e ait Porsche'nin piyasadaki potansiyel rakipleriyle yarışacak uçan bir yolcu aracı geliştirdiğini bildirdi. Porsche satış direktörü Detlev von Platen, bir Alman dergisine yaptığı açıklamada gelecekte bunu yapabileceklerini söyledi. Platen konuyla ilgili Automobilwoche dergisine yaptığı açıklamada "Bu gerçekten mantıklı. Zuffenhausen'den (Porsche fabrikası) Stuttgart havaalanına gitmem için -eğer şanslıysam- en az yarım saat gerekiyor. Uçmak sadece üç buçuk dakika sürecek" dedi.
Porsche uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda

Yolcular kontrol edecek ancak pilot lisansı gerekmeyecek

Dergide ayrıca Porsche'nin uçan araçlarının hizmet verebilmesi için yolcuların kontrolüne ihtiyaç duyacağı acak otomobilin işlevlerinin çoğu otonom olacağı için bir pilot lisansı gerektirmeyeceği belirtildi. Elbette bu planların Porsche fabrikalarında gerçeğe dönüşebilmesi için muhtemelen bir süre daha beklemek zorunda kalacağız ancak şirketin pazarın gidişatını yakından gözlemlediğini bilmek sevindirici.
https://www.reuters.com/article/us-autos-flying-taxis-porsche/porsche-could-build-flying-taxis-says-sales-chief-idUSKCN1GF0CB Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 1 yıl
Kanatsız uçurabilirlerse çok başarılı olur bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 1 yıl
vw aldı bütün modelleri turboları
50 bine atmosferik porsche alınırken şimdi 150.000 seviyesine çıkmak lazım atmosferik için
//
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
featfromcrash 1 yıl
Porsche zaten uçuyordu, Asfalt kesmedi demek ki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 1 yıl featfromcrash
Bunu yazmak için gelmiştim gidiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alphace 1 yıl
Geç kalmış, bizim memlekette çoktan yapıldı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 1 yıl
Uçan otomobil mi olur yav! Bence çok saçma uçmak isteyen biri gider uçak alır jet alır .Adı üstünde otomobil karadan gider eğer uçma özelliği kazanırsa uçaktan ne farkı kalır ki !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 1 yıl Moueson
Evin önüne, bahçeye, çatıya iner oradan uçar.
Uçak gibi pist gerekecek diye düşünmemek lazım. Ama havada belli rotalarda uçması gerekebilir, çarpışma ve düşünce aşağıda bulunanlara zarar vermemesi açısından.
Daha 90 lı yıllarda Amerikada bir mühendis M4 adıyla bir uçan araba yapmıştı hatırladığım kadarıyla. Yalnız maliyeti 1.5 milyon dolar o zaman çok uçuk bir meblağ olduğu için ölü doğdu. 4 pervane ile uçuyor drone gibi ama yükselince pervaneler yatay konumdan dikey konuma geçerek ileri hareket ediyordu. Bugünkü drone teknolojisini kullansa daha rahat olurmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl
Uçan tosbağa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Wikipedia: “Türkiye’yi özledik” 1 yıl Ssangyong'un elektrikli SUV konsepti e-SIV görücüye çıktı 1 yıl Huawei Mate SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl SpaceX, 50. Falcon 9 görevine çıktı: İşte görüntüler 1 yıl Finisar dünyanın en büyük VCSEL üreticisi olma amacında 1 yıl Instagram "Portre Modu" özelliği üzerinde çalışıyor 1 yıl Microsoft Teknoloji Zirvesi 2018’de Teknotel Telekom’da yerini aldı. 1 yıl İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak 1 yıl Çerçevesiz ekranlı Vivo APEX'in detayları netleşti 1 yıl LG X4 duyuruldu 1 yıl Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü Mart ortasında gelebilir 1 yıl Google 2011 yılında 151 milyon dolara aldığı restoran inceleme rehberi Zagat'ı satıyor 1 yıl AMD Ryzen 7 2700X işlemcisi yüzde 10 performans artışı ile gelebilir 1 yıl Hollywood aktörü Ryan Gosling kripto para birimi ekibine katıldı, ama bundan haberi bile yok 1 yıl Steam üzerinde en fazla oran Nvidia ekran kartlarına ait 1 yıl 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı 1 yıl DARPA yaralanan askerleri kurtarmak için askerlerin biyolojik saatini yavaşlatacak 1 yıl 4G LTE teknolojisinde önemli güvenlik açıkları tespit edildi 1 yıl LG V30+ incelemesi "Zarif bir kamera ve ses uzmanı" 1 yıl İnternet ağının yüzde 30'u WordPress'den besleniyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Porsche uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda Sonraki Avrupa Birliği'nin teknoloji şirketlerine yönelik vergi politikası netleşiyor 1 yıl 2019 Mercedes-AMG C43 4MATIC ortaya çıktı 1 yıl Karar verildi: 2018 Dünya Kupası'nda video yardımcı hakem kullanılacak 1 yıl Sony'nin 4K ekranlı çerçevesiz akıllı telefonu yolda 1 yıl "Avrupa'da Yılın Otomobili 2018" ödülü sahibini buldu! 1 yıl Tanksavarlara karşı kafes zırh korumalı Kirpiler teslim edildi 1 yıl Samsung bazı Galaxy telefonları artık güncellemeyecek 1 yıl Samsung açıkladı: Galaxy S9'da neden ekrana gömülü parmak izi tarayıcı yok? 1 yıl E-devlet’e miras sorgulama hizmeti eklendi: Miras sorgulama nasıl yapılır? 1 yıl Meizu ön kamerayı da ekran içerisine entegre ediyor 1 yıl Yeni Spectacles gözlükleri yolda 1 yıl Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor 1 yıl Otomotiv ihracatı Şubat ayında rekor kırdı 1 yıl Aktif koruma sistemi Pulat testleri geçti: Afrin’de kullanılacak 1 yıl Haier’den projeksiyonlu akıllı saat 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy A8 Enterprise Edition duyuruldu 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 1 yıl Twitter'daki kripto para dolandırıcıları Vitalik Buterin'in sabrını taşırdı 1 yıl Mercedes-AMG GT Coupe'nin görüntüsü sızdırıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Asus ZenFone 5z l Mobilite yeni bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim