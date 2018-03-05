Porsche uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda

Dünyanın en çekici otomobillerinden birini üreten Porsche'nin uçan otomobil fikrini gerçeğe dönüştürmek istediği hatta ilk tasarım eskizini sergilemeye çok yakın olduğu söyleniyor. Alman üretici uçan taksi hizmetinin temelini oluşturacak "uçan otomobil" geliştirmeyi düşünen şirketlerin arasına katılabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabileceklerini söylemişti.

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Reuters, Volkswagen'e ait Porsche'nin piyasadaki potansiyel rakipleriyle yarışacak uçan bir yolcu aracı geliştirdiğini bildirdi. Porsche satış direktörü Detlev von Platen, bir Alman dergisine yaptığı açıklamada gelecekte bunu yapabileceklerini söyledi. Platen konuyla ilgili Automobilwoche dergisine yaptığı açıklamada "Bu gerçekten mantıklı. Zuffenhausen'den (Porsche fabrikası) Stuttgart havaalanına gitmem için -eğer şanslıysam- en az yarım saat gerekiyor. Uçmak sadece üç buçuk dakika sürecek" dedi.

Yolcular kontrol edecek ancak pilot lisansı gerekmeyecek

https://www.reuters.com/article/us-autos-flying-taxis-porsche/porsche-could-build-flying-taxis-says-sales-chief-idUSKCN1GF0CB

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Dergide ayrıca Porsche'nin uçan araçlarının hizmet verebilmesi içinihtiyaç duyacağı acak otomobilin işlevlerinin çoğu otonom olacağı için birgerektirmeyeceği belirtildi. Elbette bu planların Porsche fabrikalarındaiçin muhtemelen bir süre daha beklemek zorunda kalacağız ancak şirketinyakından gözlemlediğini bilmek sevindirici.