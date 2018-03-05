Porsche uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda

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Dünyanın en çekici otomobillerinden birini üreten Porsche'nin uçan otomobil fikrini gerçeğe dönüştürmek istediği hatta ilk tasarım eskizini sergilemeye çok yakın olduğu söyleniyor. Alman üretici uçan taksi hizmetinin temelini oluşturacak "uçan otomobil" geliştirmeyi düşünen şirketlerin arasına katılabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabileceklerini söylemişti.Ayrıca Bkz. "Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor"
Reuters, Volkswagen'e ait Porsche'nin piyasadaki potansiyel rakipleriyle yarışacak uçan bir yolcu aracı geliştirdiğini bildirdi. Porsche satış direktörü Detlev von Platen, bir Alman dergisine yaptığı açıklamada gelecekte bunu yapabileceklerini söyledi. Platen konuyla ilgili Automobilwoche dergisine yaptığı açıklamada "Bu gerçekten mantıklı. Zuffenhausen'den (Porsche fabrikası) Stuttgart havaalanına gitmem için -eğer şanslıysam- en az yarım saat gerekiyor. Uçmak sadece üç buçuk dakika sürecek" dedi.
Yolcular kontrol edecek ancak pilot lisansı gerekmeyecekDergide ayrıca Porsche'nin uçan araçlarının hizmet verebilmesi için yolcuların kontrolüne ihtiyaç duyacağı acak otomobilin işlevlerinin çoğu otonom olacağı için bir pilot lisansı gerektirmeyeceği belirtildi. Elbette bu planların Porsche fabrikalarında gerçeğe dönüşebilmesi için muhtemelen bir süre daha beklemek zorunda kalacağız ancak şirketin pazarın gidişatını yakından gözlemlediğini bilmek sevindirici.
https://www.reuters.com/article/us-autos-flying-taxis-porsche/porsche-could-build-flying-taxis-says-sales-chief-idUSKCN1GF0CB Yorum Yaz Paylaş Tweetle
50 bine atmosferik porsche alınırken şimdi 150.000 seviyesine çıkmak lazım atmosferik için
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Uçak gibi pist gerekecek diye düşünmemek lazım. Ama havada belli rotalarda uçması gerekebilir, çarpışma ve düşünce aşağıda bulunanlara zarar vermemesi açısından.
Daha 90 lı yıllarda Amerikada bir mühendis M4 adıyla bir uçan araba yapmıştı hatırladığım kadarıyla. Yalnız maliyeti 1.5 milyon dolar o zaman çok uçuk bir meblağ olduğu için ölü doğdu. 4 pervane ile uçuyor drone gibi ama yükselince pervaneler yatay konumdan dikey konuma geçerek ileri hareket ediyordu. Bugünkü drone teknolojisini kullansa daha rahat olurmuş.