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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, toplu ulaşımda kullanılan kartlara alternatif bir mobil uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Bu uygulamayla karta gerek olmadan telefonla otobüse binilebilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor
 

Toplu taşıma araçlarında kullanılan kartlara alternatif geliyor. 2018 yılı içerisinde iki yeni mobil uygulamayı hayata geçireceklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, bunlardan bir tanesinin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek bir ulaşım aplikasyonu olduğunu dile getirdi.

"Bu bir ulaşım uygulaması" 

Yapılan açıklamaya göre bu yeni uygulama ile kullanıcı toplu taşıma araçlarına binerken kart yerine telefonunu okutacak. Uygulama hakkında bilgi veren Sümer, yaptığı açıklamada “Bu bir ulaşım aplikasyonu. Bu aplikasyon tüketicinin, otobüse nerede ne zaman bineceği, nasıl gideceği, daha da önemlisi otobüsün ödemesini yapma ihtiyacını çözecek.” ifadelerine yer verdi.

"Telefondaki kart hiç bitmeyecek" 

Toplu taşımada kullanımda olan İstanbul Kart’a da değinen Sümer, “Şu an İstanbul Kart var mesela, kartınızda para yok, ne yapıyor tüketici, bir yerden doldurmaya çalışıyor. Bu uygulama ile sistem böyle olmayacak. Telefonunuzu okutup otobüse bineceksiniz. Telefonunuzdaki kart hiç bitmeyecek.” Şeklinde konuştu.

Herkese açık olacak bu mobil uygulama, yapılan açıklamaya göre 2018 yılı içerisinde hayata geçirilecek.



https://aa.com.tr/tr/turkiye/mac-biletine-kredi-ulasima-mobil-uygulama-geliyor/1079310 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Zeen 1 yıl en beğenilen Reykajinn
Reykajinn
Bunu da beğenmezler şimdi.


rezalet bunu yapan gidip 1 kilo beyin nakili yaptırmalı
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theJuDGe_41 1 yıl
Aktifbank'ın passolig için uyguladığı telefonla maça giriş sistemi yoğunluk olunca yanıt vermiyor. Bankoya gidip tek maçlık kart çıkarmak gerekiyor. Yine aynı kafayla giderlerse sabahları işe gitmek için akbil dileniriz
Aktifbank'ın passolig için uyguladığı telefonla maça giriş sistemi yoğunluk olunca yanıt vermiyor. Bankoya gidip tek maçlık kart çıkarmak gerekiyor. Yine aynı k...
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alemburda34 1 yıl
Aslinda mevcut bir uygulama var suan beta ancak yakinda telefonla akbil basma istanbulkart uygulamasina gelebilir. Zira suan istanbul karti okuyabiliyor ve bakiye yuklenebiliyor.

play.google.com/...
Aslinda mevcut bir uygulama var suan beta ancak yakinda telefonla akbil basma istanbulkart uygulamasina gelebilir. Zira suan istanbul karti okuyabiliyor ve bak...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşlar bu bankanın reklamını yapmak istemiş.
Bu dediğiniz zaten var. Kent kartınızı nfc özellikli telefona tanıtıp, telefon ile ücret ödeyip telefona biniliyor. Ayrıca Ankara da kullanılan karta kredi kartından yükleme yapılıyor.
Velhasıl bu arkadaşların dediğini zaten yapmışlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Otobuse bınerken güzel,kontor düsecek.Peki metrobuste iade köntor nasıl telefona geri yuklenecek.?
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Glitz 1 yıl
Tüm ülkedeki toplu taşıma işlerini de bu bankaya bağlayacaklar elhamdülillah.
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Swonz 1 yıl
Buna benzer uygulamalar var zaten de hani tek tip kart sistemi olcaktı? Bir sistem gelmeden yenisinin haberi geliyo bu ne
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Nétwork 1 yıl
Kentkart yapmış bunu yıllar oldu kullanıyorlar. İnternetten yükleme de var, garanti bankasından yükleme de var. Bu mu yenilik?
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tobepeople 1 yıl
Borç telefonda birikecek birikecek sonra devlet yıllar sonra faizi ile birlikte geri alacak, belki faizde indirime de gidebilir %max50 :D
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hakeen 1 yıl
Bununda yıllık ücreti olur kesin
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orhanveliyildiz 1 yıl
Kartsız, akıllı telefon ile biniş yolunu düşünen bu Serdar Sümer sanırım ulaşım sektöründe hiç araştırma yapmamış. Kentkart firması bir çok ilde kaç yıldır telefonla kartsız biniş sistemini yapıyor, insanlar kullanıyor. Çok garip.
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Kerim5100 1 yıl
Zaten beta sürecinde istanbulkart uygulaması var. NFC üzerinden kartın bakiyesine bakıp istersen para (5 ve 5'in katları) yükleyebiliyorsun. Kendi akbilini kopyalamaya izin versinler (cihaz başına max 1). Hala koymamalarının sebebi tahminim bazı çakalların 65 yaş üstü akrabalarının kartını kopyalayarak bu durumu suistimal etmeye çalışmaları. Ama dedim ya, uygulamaya kaydolurken senden zaten TC kimlik numaranı alıyor. Kartı da ona göre eşleştirseler ya...
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pastadanadam 1 yıl
Bir kere İstanbul'da olmaz bu iş. Yoğun saatlerde orta kapıdan, ara kapıdan binmek zorunda kalıyoruz. Nasıl yapacağız o zaman, elden ele telefonu mu uzatacağız?
Ayrıca,
Para nasıl yüklenecek? Kredi kartıyla mı yoksa, PTT'den falan mı? Otobüste ödeme nasıl yapılacak? Nasıl hiç bitmeyecek? Eksiye mi düşecek yoksa fatura gibi ay başı ödeme mi yapacağız?
Keşke nasıl çalışacağıda açıklansaydı, ama sanırım çok şey istiyorum :D Mobiett gibi betasını aratan bir uygulama olmaz umarım.
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