Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor

Toplu taşıma araçlarında kullanılan kartlara alternatif geliyor. 2018 yılı içerisinde iki yeni mobil uygulamayı hayata geçireceklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, bunlardan bir tanesinin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek bir ulaşım aplikasyonu olduğunu dile getirdi.

"Bu bir ulaşım uygulaması"

Yapılan açıklamaya göre bu yeni uygulama ile kullanıcı toplu taşıma araçlarına binerken kart yerine telefonunu okutacak. Uygulama hakkında bilgi veren Sümer, yaptığı açıklamada “Bu bir ulaşım aplikasyonu. Bu aplikasyon tüketicinin, otobüse nerede ne zaman bineceği, nasıl gideceği, daha da önemlisi otobüsün ödemesini yapma ihtiyacını çözecek.” ifadelerine yer verdi.

"Telefondaki kart hiç bitmeyecek"

Toplu taşımada kullanımda olan İstanbul Kart’a da değinen Sümer, “Şu an İstanbul Kart var mesela, kartınızda para yok, ne yapıyor tüketici, bir yerden doldurmaya çalışıyor. Bu uygulama ile sistem böyle olmayacak. Telefonunuzu okutup otobüse bineceksiniz. Telefonunuzdaki kart hiç bitmeyecek.” Şeklinde konuştu.

Herkese açık olacak bu mobil uygulama, yapılan açıklamaya göre 2018 yılı içerisinde hayata geçirilecek.





https://aa.com.tr/tr/turkiye/mac-biletine-kredi-ulasima-mobil-uygulama-geliyor/1079310