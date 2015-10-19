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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche'den 360 derecelik "911 Carrera 4 GTS" deneyimi (Video)

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Porsche'den 360 derecelik
 
İsviçre Havayolları'nın Airbus A320'nin Zurich'den Geneva'ya kadar olan yolculuğunu tüm açıları ve detaylarıyla gözler önüne seren 360 derecelik videosunu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Benzer bir video bu sefer Alman otomobil devi Porsche'den geldi.
Porsche'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan video, bizleri yeni "911 Carrera 4 GTS" ile Kore Uluslararası Yarış Pisti'ne götürüyor. Toplam 430 beygir güç ortaya koyabilen Porsche 911 Carrera 4 GTS, 0'dan 100 km hıza 3.8 saniyede çıkabiliyor ve aşağıda yer alan 360 derecelik video ile pist üzerinde tam bir tur atıyor ve en hızlı tur için önemli püf noktaları öğreniyoruz.
Bu etkileyici yarış otomobili içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak sürücünün yanına oturabilirsiniz. İyi seyirler.

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kadirirdem 4 yıl
Videoda arabada süper olmuş...
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C4_1400 4 yıl
Davutoğlunun 360 olayı
Yerli saab.
Ve bu video
Zamanlama manidar
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Grkwnxs 4 yıl
Nedense tüm 360 derece videolar 1080p kalitede izlesem bile 360 p den farkı yok güzel görüntü kalitesi olsa cardboard ile harika olurdu
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V4LKyR 4 yıl
Çok güzel bir olay bu ya! :)
Nasıl bir mekanizması var acaba? Bilenler aydınlatırsa sevinirim. Nasıl akış halindeki bir videoyu çevirebiliyoruz? Diğer taraflarda da akış var falan... Ve hatasız bir şekilde birleşiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

Çok güzel bir olay bu ya! :)

Nasıl bir mekanizması var acaba? Bilenler aydınlatırsa sevinirim. Nasıl akış halindeki bir videoyu çevirebiliyoruz? Diğer taraflarda da akış var falan... Ve hatasız bir şekilde birleşiyor.

Bu tarz çekimler üzerinde birden fazla lens olan Ricoh Theta S gibi kameralar ile yapılıyor. Kamera bu görüntüleri özel algoritması ile birleştiriyor
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Patren 4 yıl
görüntü neden bulanık gözüküyor
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