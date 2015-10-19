Porsche'den 360 derecelik "911 Carrera 4 GTS" deneyimi (Video)

İsviçre Havayolları'nın Airbus A320'nin Zurich'den Geneva'ya kadar olan yolculuğunu tüm açıları ve detaylarıyla gözler önüne seren 360 derecelik videosunu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık . Benzer bir video bu sefer Alman otomobil devi Porsche'den geldi.

Porsche'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan video, bizleri yeni "911 Carrera 4 GTS" ile Kore Uluslararası Yarış Pisti'ne götürüyor. Toplam 430 beygir güç ortaya koyabilen Porsche 911 Carrera 4 GTS, 0'dan 100 km hıza 3.8 saniyede çıkabiliyor ve aşağıda yer alan 360 derecelik video ile pist üzerinde tam bir tur atıyor ve en hızlı tur için önemli püf noktaları öğreniyoruz.

Bu etkileyici yarış otomobili içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak sürücünün yanına oturabilirsiniz. İyi seyirler.