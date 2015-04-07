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Portatif termal görüntüleme cihazı HemaVision, Kickstarter hedefini ikiye katladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Portatif termal görüntüleme cihazı HemaVision, Kickstarter hedefini ikiye katladı
 
Gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan termal görüntüleme cihazları arasına eklenen en son alternatiflerden HemaVision, Kickstarter üzerinde aradığı desteği ikiye katlamayı başardı.
Site üzerinde Erik Beall tarafından başlatılan kompakt yapılı termal görüntüleme cihazı HemaVision, bünyesinde yer alan termal ile termal olmayan görüntüleme sensörleriyle çalışma gösteriyor ve böylece her türlü durumda ısı tabanlı inceleme yapılmasına imkan tanıyor. Günücü dört çekirdekli ARM A7 işlemciden alan, Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanan ve 2000 mAh gücündeki bataryasıyla 4 saat aktif kullanım ömrü sunabilen cihaz, dahili Wi-Fi birimiyle mobil ya da masaüstü cihazlara kablosuz görüntü aktarımı da yapabiliyor.
Mevcut çözümlere oranla daha uygun fiyatlı olduğu belirtilen HemaVision, -20C ile 300C arası sıcaklıkları algılayabilirken, 3.2-inç QVGA dokunmatik TFT LCD ekranıyla da akıllı telefon benzeri rahat bir kullanım süreci sunabiliyor. Çektiği görüntüleri 4GB'lık microSD hafıza kartına kaydedebilen termal görüntüleme cihazı, geliştirici tarafından belirtildiği üzere standart tripod'lar yanında ilginç olarak insansız hava araçlarına da konumlandırılabiliyor.
Kickstarter'da konan 40,000$ hedefi oldukça kısa süre içerisinde 88,481$ seviyesine çıkartan HemaVision, yapılacak en az 270$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Portatif termal görüntüleme cihazı HemaVision, Kickstarter hedefini ikiye katladı
 

https://www.kickstarter.com/projects/ebeall/hemavision-smart-thermal-imaging-with-computer-vis/ Yorum Yaz
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halitozbasli 4 yıl
270$ Bedavadan hallice önemli bir hususta menzili tabi. Gece seyrinde teknede inanılmaz yararlı bir cihaz.
flir-webshop.com/...
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zdniz 4 yıl
ben bişey anlamadım normal bir termal kamare işde farkı anlayan varsa bilgilendirsin
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hidrojennn 4 yıl zdniz
zdniz

ben bişey anlamadım normal bir termal kamare işde farkı anlayan varsa bilgilendirsin

bu özelliklerde bu kadar ucuzu yok.
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