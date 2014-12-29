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Porto'da araçlar WiFi noktası haline geliyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Porto'da araçlar WiFi noktası haline geliyor

İnsanlara daha iyi internet erişimi sunmak için dünyada pek çok önemli proje yürütülüyor ve artık halkın kullanımında olan bazı varlıklar da bu projelerin içerisinde yer alıyor. Telefon kabinlerini WiFi hotspot haline getiren bir projeden sonra daha ilginç bir proje gündeme geldi.

Veniam adlı bir girişim tarafından hali hazırda Porto'da denenmekte olan bir proje, toplu taşıma otobüsleri, çöp kamyonları ve taksilere WiFi hotspot özelliği kazandırarak hem vatandaşlara kablosuz internet hizmeti veriyor hem de civardaki yol altyapıları ile ilgili bilgiler topluyor. Toplamda 600 araca bu sistem entegre edilmiş. 

Projede yaklaşık olarak ayda 70 000 insana kablosuz internet hizmeti sağlanıyor. Ayrıca insanlar hücresel veri ağlarına yüklenmekten ziyade bu çözüme yöneliyor ve kablosuz internet trafiğinin yüzde 50-80 civarında bir oranı bu araçlar üzerinden gerçekleşiyor. 

Projede internet hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Zira NetRider isimli bu kablosuz algılayıcı ve modemlerden oluşan sistemler için taksiler ve yerel yönetimler ücret talep etmemiş. Böyle olunca kullanıcılara da bir ücret yansımamış. Girişim bulut altyapılarından da sonuna kadar faydalanıyor. 

Porto'da vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sağlanırken ayrıca yol üzerinde daha önceden tespit edilememiş altyapı bozuklukları da taranıyor ve bir bulgu elde edildiğinde yönetim merkezine anında bilgi ulaştırılıyor. Belediye de bu aksaklıkları giderebiliyor. 

Veniam girişimi projeyi gelecek yıl başlarında New York ve Austin şehirlerinde de hayata geçirmeyi planlıyor. Girişim ayrıca 4.9 milyon dolarlık yeni bir hibe desteği almaya da hak kazandı. 

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/buses-garbage-trucks-taxis-will-soon-act-moving-wi-fi-hotspots-u-s-cities/ Yorum Yaz
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Sirchade 4 yıl
diğer şehirleri bilmiyorum ama Gaziantep'te otobüs ve tramvaylarda wifi var zaten. hızı da gayet güzel internette rahatça dolaşılabiliyor.
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prydzsnare 4 yıl
Yakinda bedenine baz istasyonu kurmak icin teklif verecek insanlar tureyecek.Zira labirent gibi baz istasyonlariyla sarilmisken hala "facebooka yavas giriyorum, instagramda mahmutun fotolarini begenemiyorum, yada telefonda film izleyemiyorum" diyen garip insanlar arttikca ulkemiz kanserojen labaratuarina bizde deneklere donecegiz.
50 sene once bu tur seyler yokken yasamak daha kolay ve temizdi..
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alicaptain 4 yıl
çok güzel bir uygulama ama tr'de işlemez hotstop ağına bile bağlanırken bi ton bilgi istenip birde her ay 1 mb internete dünya para ödediğimizi düşününce hayalden öteye geçemez
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Kuekuatsheu 4 yıl
Uygulama Antalyadaki Kırmızı otobüslerde mevcuttur..
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halitozbasli 4 yıl
Wifinin hala insan sağlığına zararı olup olmadığı tartışılırken. Wifinin bu kadar hayatımıza girmesi aslında kaygı verici.
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selmand 4 yıl halitozbasli
halitozbasli
Wifinin hala insan sağlığına zararı olup olmadığı tartışılırken. Wifinin bu kadar hayatımıza girmesi aslında kaygı verici.

Güzel tespit, eminim zararlıdır. Herkes hasta olacak ilaç şirketleri para kazanacak reklam yapacak internet devleri kazanacak. Bu yönde ilerliyor kapitalizm...
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mustafa150 4 yıl halitozbasli
halitozbasli

Wifinin hala insan sağlığına zararı olup olmadığı tartışılırken. Wifinin bu kadar hayatımıza girmesi aslında kaygı verici.

aynen
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madhane 4 yıl
Turkiyede olsa millet cop kamyonunun pesinden kosar baglanti kesilmesin diye :)
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