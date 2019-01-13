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Poseidon kod adlı gizemli bir OPPO cihazı Geekbench'te görüntülendi

"Poseidon" kod adına sahip, Snapdragon 855 işlemcili gizemli bir OPPO cihazı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Detaylar haberimizde.
4 ay
4,7b
1
4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Karakteristik tasarım anlayışı ve denediği yenilikçi teknolojiler ile dikkat çeken Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, görünüşe bakılırsa yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. "Poseidon" kod adına sahip gizemli bir OPPO cihazı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. 
Oppo Poseidon'un tek çekirdek testinde 3810, çift çekirdek testinde ise 10963 puan almayı başardığı görülüyor. Bu rakamlar Snapdragon 855 yonga setinden güç alan cihazların performans testi sonuçları ile bir hayli benzer. Bu bakımdan cihazın Snapdragon 855 yonga seti ile geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Poseidon kod adlı gizemli bir OPPO cihazı Geekbench'te görüntülendi
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Poseidon kod adına sahip bu cihaz hakkında şu an bildiklerimiz yalnızca Snapdragon 855 yonga setinden güç alacağı ve Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacağı. Öte yandan Poseidon'un OPPO'nun bu yılın ilk yarısında tanıtması beklenen yeni amiral gemisi OPPO R19 veya Find X2 olma ihtimali de söz konusu. Bundan emin olabilmemiz için hala erken.
http://www.slashleaks.com/l/geekbench-score-for-new-generation-oppo-poseidon Yorum Yaz
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PeYLeR. 4 ay en beğenilen
Ben zeusu bekleyeceğim.
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Shatteredthings 4 ay
Umarım Oppo da Asus, Xiaomi ve Razer'a uyup oyuncu telefonu diye bir saçmalık çıkarmaz. İsminden dolayı sıvı soğutmalı bir ürünün geleceğini düşünüyorum açıkçası.
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PeYLeR. 4 ay en beğenilen
Ben zeusu bekleyeceğim.
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xxlor 4 ay
Neden bir tanrının ismini verdiler anlamadım
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Xiaomiseverim 4 ay
Sd855 in geekbench skorları ateş ediyo iphone ların geekbenchte sürekli önde oldukları devir bitiyor sanırım yavaş yavaş
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