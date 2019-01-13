Poseidon kod adlı gizemli bir OPPO cihazı Geekbench'te görüntülendi

Karakteristik tasarım anlayışı ve denediği yenilikçi teknolojiler ile dikkat çeken Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, görünüşe bakılırsa yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. "Poseidon" kod adına sahip gizemli bir OPPO cihazı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.

Oppo Poseidon'un tek çekirdek testinde 3810, çift çekirdek testinde ise 10963 puan almayı başardığı görülüyor. Bu rakamlar Snapdragon 855 yonga setinden güç alan cihazların performans testi sonuçları ile bir hayli benzer. Bu bakımdan cihazın Snapdragon 855 yonga seti ile geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.





http://www.slashleaks.com/l/geekbench-score-for-new-generation-oppo-poseidon

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kod adına sahip bu cihaz hakkında şu an bildiklerimiz yalnızcayonga setinden güç alacağı veişletim sistemi ile kutusundan çıkacağı. Öte yandan'un'nun bu yılın ilk yarısında tanıtması beklenen yeni amiral gemisiveyaolma ihtimali de söz konusu. Bundan emin olabilmemiz için hala erken.