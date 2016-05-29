Power Rangers, yedi filmlik yeni bir seriye dönüşebilir

90'lı yılların popüler çocuk dizisi Power Rangers, önümüzdeki yıllarda büyük bütçeli bir film serisine dönüşebilir. 2017 yılında vizyona girecek yeni Power Rangers filminin yapımcılığını üstlenen Lionsgate stüdyosu, şimdiden devam filmleri hakkında planlar yapmaya başladı.

Yeni Power Rangers filminden son derece umutlu görünen Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer, devam filmlerinin gündemde olduğunu açıkladı. Üstelik Feltheimer'a göre bu devam filmlerinin sayısı altıya kadar çıkabilir. Elbette Lionsgate'in bu planlarını hayata geçirebilmesi için önümüzdeki yıl çıkacak filmin gişede başarılı olması gerekiyor.

Sonsuzluk Projesi (Project Almanac)'nin yönetmeni olan Dean Israelite'nin yöneteceği yeni Power Rangers filmi, süper güçlere sahip beş gencin, dünyayı kurtarmak için bir araya gelmelerini anlatıyor. Filmin başrollerinde; genç oyuncular Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin ve serinin kötüsü Rita Repulsa'yı canlandıracak olan Elizabeth Banks yer alıyor.

ABD'de 24 Mart 2017'de vizyona girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.

http://www.cnet.com/news/power-rangers-reboot-might-be-the-first-of-seven-films-says-studio-exec/