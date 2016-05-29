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Power Rangers, yedi filmlik yeni bir seriye dönüşebilir

2017 yılında vizyona girecek yeni Power Rangers filmi, yedi filmlik yeni bir serinin ilk filmi olabilir. Lionsgate stüdyosu şimdiden devam filmleri için planlamalara başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
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27
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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90'lı yılların popüler çocuk dizisi Power Rangers, önümüzdeki yıllarda büyük bütçeli bir film serisine dönüşebilir. 2017 yılında vizyona girecek yeni Power Rangers filminin yapımcılığını üstlenen Lionsgate stüdyosu, şimdiden devam filmleri hakkında planlar yapmaya başladı.
Yeni Power Rangers filminden son derece umutlu görünen Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer, devam filmlerinin gündemde olduğunu açıkladı. Üstelik Feltheimer'a göre bu devam filmlerinin sayısı altıya kadar çıkabilir. Elbette Lionsgate'in bu planlarını hayata geçirebilmesi için önümüzdeki yıl çıkacak filmin gişede başarılı olması gerekiyor.
 Sonsuzluk Projesi (Project Almanac)'nin yönetmeni olan Dean Israelite'nin yöneteceği yeni Power Rangers filmi, süper güçlere sahip beş gencin, dünyayı kurtarmak için bir araya gelmelerini anlatıyor. Filmin başrollerinde; genç oyuncular Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin ve serinin kötüsü Rita Repulsa'yı canlandıracak olan Elizabeth Banks yer alıyor.
ABD'de 24 Mart 2017'de vizyona girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.

http://www.cnet.com/news/power-rangers-reboot-might-be-the-first-of-seven-films-says-studio-exec/ Yorum Yaz
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crazywinner3 3 yıl en beğenilen
Küçükken de sevmezdim hala sevmiyorum. Her şeyi film yapmayın yeter
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Captain_Ivy 3 yıl
90'lıyım, küçükken izlerken o kadar çok keyif alırdım ki.. Geçenlerde cartoon network çizgi film kanalında yeni çekilmiş olanını gördüm. Alakası yok. İğrenç. Berbat.
90'lıyım, küçükken izlerken o kadar çok keyif alırdım ki.. Geçenlerde cartoon network çizgi film kanalında yeni çekilmiş olanını gördüm. Alakası yok. İğrenç. B...
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Ohol Oula 3 yıl
Amerikan sineması can çekişmekte..
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gamefry 3 yıl Ohol Oula
Ohol Oula

Amerikan sineması can çekişmekte..


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SoNuAzKaEn 3 yıl
Tamam küçükken çok izlerdikte... Filmde en azından bilinen kişiler oynasaydı daha çok ilgi görürdü bence bu oyuncularla zor
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Master_Evil 3 yıl
çok özledik be, keşke yapsalar öyle birşey
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mavizaman 3 yıl
çok dandik bir seriydi filmide farklı olmaz .
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obili 3 yıl
Sanırım ben biraz büyük kalıyorum yayınlandığı yıllar için ama bunlardan nefret ettiğimi söylemeden geçemeyeceğim. Ayrıca gişede ağızlarının payını aldıktan sonra , görürüm ben daha kaç film çekeceklerini
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BekirTemel 3 yıl
Power rangers Oyuncakları ile geçtim çocukluğum vay be
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Rachsuchtig 3 yıl
Bu kostüm ne Iron-man zırhı gibi
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0MG90 3 yıl
Umarım kaliteli bi film olur
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Barbaroscakir 3 yıl
çakma ironman ler
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
Beğeniler farklı olabilir tabii neticede çocuk aklı ama Teletubies ile beraber çocukluğumun en sevmediğim yapımlarındandı..
7 filmlik seri de biraz abartı sanki.
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Geçtiğimiz aylarda jenerik müziğinden 'doktor' ifadesinin kullanılmadığını öğrenince yıkılmıştım
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olağan_şüpheli 3 yıl Yazmayı_Severim
Yazmayı_Severim

Geçtiğimiz aylarda jenerik müziğinden 'doktor' ifadesinin kullanılmadığını öğrenince yıkılmıştım







biz de 90ların bebesiyik ama sen baya geç öğrenmişsin onu
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darkdiva 3 yıl
Benim hatırladığım süper gücü yoktu bu elemanların. Kıyafeti giyip elemanları pataklıyorlardı sadece. Bir de Voltran gibi robot oluşturuyorlardı.
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Kartal Göz 3 yıl darkdiva
darkdiva

Benim hatırladığım süper gücü yoktu bu elemanların. Kıyafeti giyip elemanları pataklıyorlardı sadece. Bir de Voltran gibi robot oluşturuyorlardı.

Aynen öyle. Dev robotlar vardı, hepsi kendi robotunu çağırır en son robotlar birleştirdi, Voltran benzetmende olduğu gibi. Tabi bunu dev ve büyük yaratıklara karşı kullanıyorlardı. Normal şartlarda kostümleri giyip pata küte dalıyorlardı. Ancak ekstra olarak kısa bir süre sonra bunlara yeşil ranger katılıyor. Yeşil ranger'da bir mızıka var ve mızıkayı o hoş melodisiyle çaldığında yerlerde patlamalar meydana geliyordu. Yeşil ranger sonradan ölüyor veya öyle bir şey oluyor, bunlar da bir şekilde operasyonla ya kurtarıyorlar ya da yeniden tasarlıyorlar ve beyaz ranger olarak devam ediyordu. Tabi artık mızıka yoktu, onun yerine kılıç vardı.
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