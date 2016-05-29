Power Rangers, yedi filmlik yeni bir seriye dönüşebilir

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90'lı yılların popüler çocuk dizisi Power Rangers, önümüzdeki yıllarda büyük bütçeli bir film serisine dönüşebilir. 2017 yılında vizyona girecek yeni Power Rangers filminin yapımcılığını üstlenen Lionsgate stüdyosu, şimdiden devam filmleri hakkında planlar yapmaya başladı.
Yeni Power Rangers filminden son derece umutlu görünen Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer, devam filmlerinin gündemde olduğunu açıkladı. Üstelik Feltheimer'a göre bu devam filmlerinin sayısı altıya kadar çıkabilir. Elbette Lionsgate'in bu planlarını hayata geçirebilmesi için önümüzdeki yıl çıkacak filmin gişede başarılı olması gerekiyor.
Sonsuzluk Projesi (Project Almanac)'nin yönetmeni olan Dean Israelite'nin yöneteceği yeni Power Rangers filmi, süper güçlere sahip beş gencin, dünyayı kurtarmak için bir araya gelmelerini anlatıyor. Filmin başrollerinde; genç oyuncular Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin ve serinin kötüsü Rita Repulsa'yı canlandıracak olan Elizabeth Banks yer alıyor.
ABD'de 24 Mart 2017'de vizyona girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.
http://www.cnet.com/news/power-rangers-reboot-might-be-the-first-of-seven-films-says-studio-exec/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
7 filmlik seri de biraz abartı sanki.
biz de 90ların bebesiyik ama sen baya geç öğrenmişsin onu
Aynen öyle. Dev robotlar vardı, hepsi kendi robotunu çağırır en son robotlar birleştirdi, Voltran benzetmende olduğu gibi. Tabi bunu dev ve büyük yaratıklara karşı kullanıyorlardı. Normal şartlarda kostümleri giyip pata küte dalıyorlardı. Ancak ekstra olarak kısa bir süre sonra bunlara yeşil ranger katılıyor. Yeşil ranger'da bir mızıka var ve mızıkayı o hoş melodisiyle çaldığında yerlerde patlamalar meydana geliyordu. Yeşil ranger sonradan ölüyor veya öyle bir şey oluyor, bunlar da bir şekilde operasyonla ya kurtarıyorlar ya da yeniden tasarlıyorlar ve beyaz ranger olarak devam ediyordu. Tabi artık mızıka yoktu, onun yerine kılıç vardı.
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