Fantastik Dörtlü beyaz perdede şansını bir kez daha deneyecek

Marvel çizgi romanlarının en sevilen serileri arasında yer alan X-Men ve Fantastik Dörtlü'nün film haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox stüdyosu, yıllar içinde X-Men'i başarılı bir film serisine dönüştürdü. Ancak söz konusu Fantastik Dörtlü olduğunda stüdyonun yüzü bir türlü gülmedi.

20th Century Fox'un ilk olarak 2005 yılında sinemaya uyarladığı Fantastik Dörtlü, pek de beğenilmeyen iki filmin ardından beyaz perdeye veda etti. Bir süre beyaz perdeden uzak kalan seri, geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıktı, ama sonuç yine hüsran oldu. 120 milyon dolar bütçe ile çekilen film, buna karşılık sadece 168 milyon dolar hasılat elde ederek 2015'in en başarısız filmleri arasına girdi.

Normalde böylesi bir başarısızlığın ardından devam filmi ihtimali ortadan kalkardı. Ancak Fantastik Dörtlü serisinden vazgeçmek istemeyen stüdyo, yaşanan hayal kırıklığına rağmen, geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four'a bir devam filmi çekmeye hazırlanıyor.

Fantastik Dörtlü hayranlarını sevindirecek bu açıklama, 20th Century Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Simon Kinberg'den geldi. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four'da iyi bir iş çıkarmadıklarını kabul eden Kinberg, daha karanlık bir Fantastik Dörtlü filmi yapmak istediklerini, ama bunun serinin DNA'sına uymadığını ifade etti. Bu hatalarından ders aldıklarını belirten Kinberg, bir Fantastik Dörtlü filmi daha yapmak istediklerini açıkladı.

Üstelik Kinberg'in açıklamalarına göre bu yeni film, bir yeniden yapım değil devam filmi olacak. Geçtiğimiz yıl vizyona giren filmin başrollerini üstlenen Michael B. Jordan, Miles Teller, Kate Mara ve Jamie Bell'in devam filmi için dönmeleri bekleniyor.

http://www.denofgeek.com/uk/movies/fantastic-four/40592/fantastic-four-simon-kinberg-wants-same-cast-for-brighter-sequel