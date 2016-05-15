Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fantastik Dörtlü beyaz perdede şansını bir kez daha deneyecek

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four son yılların en büyük hayal kırıklıklarından biri olsa da, 20th Century Fox sevilen çizgi roman serisinden vazgeçmiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
55
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Marvel çizgi romanlarının en sevilen serileri arasında yer alan X-Men ve Fantastik Dörtlü'nün film haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox stüdyosu, yıllar içinde X-Men'i başarılı bir film serisine dönüştürdü. Ancak söz konusu Fantastik Dörtlü olduğunda stüdyonun yüzü bir türlü gülmedi.
20th Century Fox'un ilk olarak 2005 yılında sinemaya uyarladığı Fantastik Dörtlü, pek de beğenilmeyen iki filmin ardından beyaz perdeye veda etti. Bir süre beyaz perdeden uzak kalan seri, geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıktı, ama sonuç yine hüsran oldu. 120 milyon dolar bütçe ile çekilen film, buna karşılık sadece 168 milyon dolar hasılat elde ederek 2015'in en başarısız filmleri arasına girdi.
Normalde böylesi bir başarısızlığın ardından devam filmi ihtimali ortadan kalkardı. Ancak Fantastik Dörtlü serisinden vazgeçmek istemeyen stüdyo, yaşanan hayal kırıklığına rağmen, geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four'a bir devam filmi çekmeye hazırlanıyor.
Fantastik Dörtlü hayranlarını sevindirecek bu açıklama, 20th Century Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Simon Kinberg'den geldi. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four'da iyi bir iş çıkarmadıklarını kabul eden Kinberg, daha karanlık bir Fantastik Dörtlü filmi yapmak istediklerini, ama bunun serinin DNA'sına uymadığını ifade etti. Bu hatalarından ders aldıklarını belirten Kinberg, bir Fantastik Dörtlü filmi daha yapmak istediklerini açıkladı.
Üstelik Kinberg'in açıklamalarına göre bu yeni film, bir yeniden yapım değil devam filmi olacak. Geçtiğimiz yıl vizyona giren filmin başrollerini üstlenen Michael B. Jordan, Miles Teller, Kate Mara ve Jamie Bell'in devam filmi için dönmeleri bekleniyor.

http://www.denofgeek.com/uk/movies/fantastic-four/40592/fantastic-four-simon-kinberg-wants-same-cast-for-brighter-sequel Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
İlkinde jessica alba chris evans falan güzel kadro vardı şimdi veletler oynuyor
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 3 yıl
Çok çapulcu ve uyduruk karakterler var. O nedenle dünyada kimse Fantastic Dörtlüyü sevmiyor. Filme harcanacak bütçeyi fakirlere dağıtsalar daha sevap olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batman 3 yıl
Izlemedim ve izlemeyi de düşünmediğim bir film serisi. Silver Surfer'ın tahtası bile bu filme 1000 çeker. Sen git Reed Richards'ı ergen, karısının kardeşini de siyahi yap.
Şu filme para verenlerin hepsine üzüldüm açıkcası. Yeni gelecek filme de gideceklere acırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeanWinchester. 3 yıl
Okadar tüm fantastik filmleri izledim bu film e tahammül edemedim çok saçma oyunculuk zaten berbat. bidaki film iyi olur ins
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bobsantino 3 yıl
Yapmasınlar bence diğer film berbat ötesiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JusticeLeague 3 yıl
Ver DC'ye bak nasıl asalet akıyor karakterlerden

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 3 yıl
Oyunculuklarda bir sıkıntı yoktu. Neden yüklenilmiş ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Ben bu tarz filmleri sorgusuz sualsiz seven biri olarak bile pek heyecanlanmıyorum söz konusu bu film olunca,demek ki birşeyleri yanlış yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryan Gosling 3 yıl

son filmdeki ergenler oynarsa facia 2 olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cpt_Vader 3 yıl
Yine reboot mu yapacaklar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maholine 3 yıl
coluk cocuk filmi yapmislardi resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
İlk filmde doktor doom vardı bunda niye gene aynı adam olur ki kötü adam,yap şöyle galactus vs sfenks mücadelesinden bir film gişe rekoru kırar,onlarca adam,konu varken doom ne alaka(tamam reedle olan geçmişleri,fantastik dörtlünün baş kötü adamlarından biride bir sürü eleman var gişe yapacak).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Film kısaca olmamış ham bir meyva gibiydi. Şimdi ilk oyuncularla yeniden çekilecekse ne anladım bu işten. Akıllanmamışlar heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
işl filmdeki ergenler oynuycaksa kalsın
(geçen seneki film)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_THANOS_ 3 yıl
Film normalde o kadar kotu degildi simdi yigidi oldur hakkini yeme. Oyuncu secimi evet biraz tuhaf olmustu ama film icerisinde cok siritmiyordu oyuncular.

O kadar elestiri okudum biri de cikip filmin gercek sorununu dile getirememis. İnsanlarin begenisini engelleyen asil sey sondaki doom vs fantastic four kapismasidir.

Gercekten cok berbat bir mucadeleydi.adam kendi kontrol ettigi gezegende,istedigini yapabildigi gezegen uzerinde 4 kisiyi yenemedi. Bu sacmalik da dogal olarak filmi oldurdu. Bence devam filmine gerek yok. Fox keske seriye baslamadan haklari Marvel'a teslim etseydi. Marvel hallederdi her turlu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fantastik dörtlü, fantastic four ve
7 etiket daha sinema simon kinberg marvel çizgi roman Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Alcatel Türkiye ofisi faaliyete başladı 3 yıl AMD Radeon M400 ekran kartları resmi sitede 3 yıl Türk yapımı Jump.Now sınırları zorlamaya geliyor 3 yıl MSI X99A GAMING Pro Carbon anakart duyuruldu 3 yıl Mesajlaşma uygulaması Line, kurye ile sipariş gönderecek 3 yıl Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor 3 yıl İş Bankası Silikon Vadisi’nde 3 yıl Tesla'nın yeni başkan yardımcısı Audi'den 3 yıl Nintendo NX için Nvidia Pascal sesleri 3 yıl Nvidia’nın gelirleri yıl bazında artış gösterdi, çeyrek bazda düştü 3 yıl Kimyasal savaş alanları, verimli topraklara dönüşecek 3 yıl Fluo X inceleme videosu "Kamerasıyla şaşırtan Fiyat / Performans telefonu" 3 yıl AMD Polaris mimarisi ile ilgili yeni bilgiler 3 yıl Tesla Model S'in Model 3'e dönüşümünü izleyin 3 yıl Türk hackerlar altı bankadan daha veri sızdırdı iddiası 3 yıl Xiaomi Mi Max modeli 8 milyon ön sipariş rakamına ulaştı 3 yıl Sony Xperia C ve Xperia M serileri sona geldi 3 yıl Ehliyetler artık sanal cüzdanda 3 yıl Bu da yüzen akıllı telefon 3 yıl Nokia ismi yine mi satılıyor? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fantastik Dörtlü beyaz perdede şansını bir kez daha deneyecek Sonraki Android telefonlar iPhone'lardan daha fazla çökme eğiliminde 3 yıl Hungry Shark World, 6 günde 10 milyon barajını aştı 3 yıl Android uygulamalarına ne kadar ödediğinizi görebilirsiniz 3 yıl Samsung Galaxy J2 (2016) bu kez FCC'de göründü 3 yıl Çin kurulu rüzgar gücünü 2030 yılına kadar üçe katlıyor 3 yıl HTC 10 inceleme "En iyi telefon olabilir mi?" 3 yıl Microsoft resmi olarak Project Spark'ı sonlandırdı 3 yıl NATO Füze Savunma Sistemine kısa bir bakış 3 yıl Çernobil faciası nükleer enerji politikalarını etkiledi mi? 3 yıl Katlanabilir 4K ekranlı Samsung Galaxy X 2017'de geliyor 3 yıl Apple yenilik krizini aşmak için Ar-Ge'ye 10 milyar dolar harcayacak 3 yıl Volkswagen'in satışları %2 düştü 3 yıl Uygun fiyatlı fitness bilekliği Samsung Charm satışa çıkıyor 3 yıl Windows 10 mobil, parmak izi okuyucularına kapıyı açıyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 6 modeli, iPhone 7’den önce geliyor 3 yıl Marvel'in Black Panther filmi şekillenmeye başladı 3 yıl Google, iOS için arama odaklı yeni bir klavye duyurdu 3 yıl Hileli yazılım iddiaları Opel’e de sıçradı 3 yıl 2si1 "Son Osmanlı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Apple tarihinde ilk kez bir ulaşım şirketine yatırım yapıyor üstelik tam 1 Milyar Dolar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim