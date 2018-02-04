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Powerbank uçakta alev aldı, yolcular sakince söndürdü

Hava yolları ile seyahat ederken sizin veya başka bir yolcunun elektronik cihazının batarya nedeniyle alev alması ihtimal dahilinde. Bu durumda sakin kalmak çok önemli.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefon bataryalarının veya şarj istasyonlarının alev aldığıyla ilgili haberler gündemi sıkça meşgul ediyor. Bunların bir kısmı kullanıcının cebinde veya uçak gibi çok riskli yerlerde alev alabiliyor. Son yaşanan olay bunu gözler önüne serdi.

Panik yok

Artık bir uçağa bindiğinizde yolculardan birinin akıllı telefonunun veya şarj istasyonunun alev alması ihtimali her zaman var. Bu bakımdan paniğe kapılmamak ve sakin kalmak her zaman önemli.

Rus Aeroflot havayolu şirketine ait bir Airbus A320 yolcu uçağında benzer bir olay yaşandı. Amatör kameraya takılan görüntülerde koltukların altında alev almış bir şarj istasyonu görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl son çeyrekte akıllı telefon pazarının yeni lideri Apple oldu"

Yolcular herhangi bir paniğe kapılmadan ve hatta birbirleri ile yardımlaşarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Mürettebatın da müdahalesiyle söndürülen şarj istasyonu bir buz kovasına konularak uzaklaştırılıyor.

Rus hava kurumu RIA Novosti ısrarla yangın çıkmadığını sadece duman oluştuğunu belirtse de iki yolcunun tahliye koridorlarını açtığı ifade ediliyor. Olayda herhangi bir yaralanma oluşmamış.

Görülen o ki insanlar daha fazla akıllı telefon kullandıkça, cihazlarını daha fazla zorladıkça veya şarj etmek zorunda kaldıkça bu tür tehlikeli olaylar daha sık yaşanacak. Yakın zamanda uçaklarda bununla ilgili bilgiler verilmeye başlaması şaşırtıcı olmayacaktır.





 

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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Haber etiketlerine galaxy note 7 koymak yüzsüzlükten başka birşey değil.
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Grkwnxs 1 yıl
Harbiden etikete bakınca kahkaha attım Ekrem reyiz atom bombası haberi yapsa ona da note 7 etiketi koyar.
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interwap 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Haber etiketlerine galaxy note 7 koymak yüzsüzlükten başka birşey değil.

acizlik
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marseltalon 1 yıl
Kaç Mah miş.
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DineİnValhalla 1 yıl
powerbank nasıl alev alıyor ya
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OverClocK1ng 1 yıl
Kalitesiz şarj istasyonlarına hayır...
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mehmetgirgin 1 yıl
EVET ÇOK ÖNEMLİ BİR HABER BU HABERİ OKUDUKTAN SONRA ARTIK NİRVANAYA ULUŞABİLİRSİNİZ.
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echomaniac 1 yıl
Güvenli değil havada karada her yerde telefonun bataryasıda öyle tabii
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Erwin-Rommel 1 yıl
Adamlar ne güzel panik yapmadan olaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Türkiyede olsa uçaktan atlayanlar olur.
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Grkwnxs 1 yıl
Harbiden etikete bakınca kahkaha attım Ekrem reyiz atom bombası haberi yapsa ona da note 7 etiketi koyar.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Haber etiketlerine galaxy note 7 koymak yüzsüzlükten başka birşey değil.
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interwap 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Haber etiketlerine galaxy note 7 koymak yüzsüzlükten başka birşey değil.

acizlik
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pofpor01 1 yıl Kerim5100
Orijinalden alıntı: Kerim5100

Haber etiketlerine galaxy note 7 koymak yüzsüzlükten başka birşey değil.

Kesinlikle haklısınız. Patlayan powerbank haberine "galaxy" etiketi koymak yerine en son yaptıkları haberi koysalardı ya:

donanimhaber.com/...

Editörün yaptığı Etik bir davranış değil. Üstteki haberin editörünü (Anıl Burak Karadede) tebrik ediyorum. Etiketlerin tamamı iphone ile ilgili. Editör dediğin tarafsız olur, ilkokul çocuğu gibi laf sokmaz.
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hazarRS 1 yıl
Yarın bütün haber sitelerinde 'elektronik sigara uçakta patladı' olarak görürüz bu haberi.
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batarya, galaxy note 7 ve
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