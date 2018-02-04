Powerbank uçakta alev aldı, yolcular sakince söndürdü

Son dönemde akıllı telefon bataryalarının veya şarj istasyonlarının alev aldığıyla ilgili haberler gündemi sıkça meşgul ediyor. Bunların bir kısmı kullanıcının cebinde veya uçak gibi çok riskli yerlerde alev alabiliyor. Son yaşanan olay bunu gözler önüne serdi.

Panik yok

Artık bir uçağa bindiğinizde yolculardan birinin akıllı telefonunun veya şarj istasyonunun alev alması ihtimali her zaman var. Bu bakımdan paniğe kapılmamak ve sakin kalmak her zaman önemli.

Rus Aeroflot havayolu şirketine ait bir Airbus A320 yolcu uçağında benzer bir olay yaşandı. Amatör kameraya takılan görüntülerde koltukların altında alev almış bir şarj istasyonu görülüyor.

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Yolcular herhangi bir paniğe kapılmadan ve hatta birbirleri ile yardımlaşarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Mürettebatın da müdahalesiyle söndürülen şarj istasyonu bir buz kovasına konularak uzaklaştırılıyor.

Rus hava kurumuısrarla yangın çıkmadığını sadece duman oluştuğunu belirtse de iki yolcunun tahliye koridorlarını açtığı ifade ediliyor. Olayda herhangi bir yaralanma oluşmamış.

Görülen o ki insanlar daha fazla akıllı telefon kullandıkça, cihazlarını daha fazla zorladıkça veya şarj etmek zorunda kaldıkça bu tür tehlikeli olaylar daha sık yaşanacak. Yakın zamanda uçaklarda bununla ilgili bilgiler verilmeye başlaması şaşırtıcı olmayacaktır.









