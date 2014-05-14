Prestigio'nun Windows Phone 8.1 cihazı da göründü

Haber Editörü
Microsoft'un çiçeği burnunda Windows Phone ortaklarından Prestigio çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor ve firmanın geliştirdiği Windows Phone 8.1 cihazı da internette paylaşıldı.
Prestigio aslen ASBIS adlı Beyaz Rusya kaynaklı bir holdingin yan firması. Ancak operasyonlarını Güney Kıbrıs üzerinden yürütüyor. Prestigio ülkemizde de faaliyet gösteriyor.
Bizzat firmanın paylaştığı görsellerdeki model MultiPhone PAP5507 DUO ve çift SIM desteği sunan üçüncü Windows Phone 8.1 cihazı olacak. Prestigio'nun felsefesi gereği model orta seviyeye hitap ediyor.
MultiPhone PAP5507 DUO modelinde 5 inçlik 720p IPS ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer alıyor.
Prestigio yeni modelini Temmuz ayı itibariyle Rusya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunacak. Ülkemizde de faaliyet gösterdiği için cihazı raflarımızda görebilme şansımız mevcut. Cihazın fiyatı bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/First-Windows-Phone-8.1-handset-from-Prestigio-pictured_id56075#2- Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cihazin tek kusuru sarj adaptoru va cihazin sarj girisi .sarj girisi cok cabuk bozuluyormus bendeki modelin diger modellerde nedir durum bilmiyorum suan bozuk mozuk idare ediyor .standart micro usb degil farkli bir girisi var micro usb den biraz daha buyuk..sarj ederken adaptoru acayip isiniyor yumurta kir uzerinde o derece ama daha sorun etmedi
telefonlarida fena degil.kendi adima almis olsam kullanirim windows isletim sistemliyi
ulkemizede satisa sunuldugunda vergiler harclar fonlar derken fiyat acayip katlanir gider
polonya mediya marktaki fiyatlari gorebilirsiniz gayet uygun
mediamarkt.pl/...
100 zloty 30 dolar kabaca
buda telefon fiyatlari ve modelleri
mediamarkt.pl/...
Prestigio Türkiye ofisi olarak şu anki yol haritamızda haberde adı geçen modelin bulunmadığını belirtmek isteriz.
Bununla beraber 5 inç Gorilla Glass ekranlı, Windows 8.1 işletim sistemli ve 4 çekirdekli işlemciye sahip yeni akıllı telefon modelimizin, Android 4.4 KitKat işletim sistemli yeni modellerimizle birlikte bu yaz piyasaya çıkacağını sizlerle paylaşmak isteriz.
Yeni Windows işletim sistemli akıllı telefon modellerimizin global lansman sonrası ülkemizde de satışa sunulacağını belirtmek isteriz.
Şu anda satışta olan akıllı telefon modellerimizi görmek için hepsiburada.com ve mediamarkt.com.tr sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Teşekkürler...
www.prestigio.com.tr
1gb ramli 600lira bandinda çikarilcak cihaz peynir ekmek gibi gider.tabi 5inç civar 8mp kamerali vs ozellikkeri olmali.lumia525den biraz daha iyi olsa yeter.
Microsoft da nokia ve kendisi üretse, ölçülü bir fiyatlandırma yapsa, bazı firmalar da doğaya çöp salmasa olmaz mı?
WHQL onayı almadan kimse WP cihaz üretemez. Korsan bile üretemezler
1 Misafir
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Cep Telefonları, microsoft