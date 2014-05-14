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Prestigio'nun Windows Phone 8.1 cihazı da göründü

5 yıl
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Prestigio'nun Windows Phone 8.1 cihazı da göründü

Microsoft'un çiçeği burnunda Windows Phone ortaklarından Prestigio çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor ve firmanın geliştirdiği Windows Phone 8.1 cihazı da internette paylaşıldı.

Prestigio aslen ASBIS adlı Beyaz Rusya kaynaklı bir holdingin yan firması. Ancak operasyonlarını Güney Kıbrıs üzerinden yürütüyor. Prestigio ülkemizde de faaliyet gösteriyor. 

Bizzat firmanın paylaştığı görsellerdeki model MultiPhone PAP5507 DUO ve çift SIM desteği sunan üçüncü Windows Phone 8.1 cihazı olacak. Prestigio'nun felsefesi gereği model orta seviyeye hitap ediyor. 

MultiPhone PAP5507 DUO modelinde 5 inçlik 720p IPS ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer alıyor. 

Prestigio yeni modelini Temmuz ayı itibariyle Rusya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunacak. Ülkemizde de faaliyet gösterdiği için cihazı raflarımızda görebilme şansımız mevcut. Cihazın fiyatı bilinmiyor.  
 
Prestigio'nun Windows Phone 8.1 cihazı da göründü


http://www.phonearena.com/news/First-Windows-Phone-8.1-handset-from-Prestigio-pictured_id56075#2- Yorum Yaz
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Sanki Bana Pele 5 yıl en beğenilen
Şu varken geri kalan tasarımları beğenmem pek olası değil


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okan_cehapelioglu 5 yıl
muhtemel wp tarafındaki iddialı f/p modellerinden biri olcak
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knnolg 5 yıl
lumia 930 varken başka cihazlara bakmak niye
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Şekilsiniz ya 5 yıl
sigara markası değil mi bu beyler
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Manchester United 5 yıl
Nediyelim, bizede hayırlı olsun demek düşer.
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tituslivius 5 yıl
elimde prestigio tablet var suanda android isletim sistemi ile kullaniyorum polonya mediyamarkt tan 130 dolara almistim gecen sene.cihazin isciligi malzeme kalitesi guzel defalarca dusurmeme ragmen carik curuk bir kisim olusmadi 3g si yok wirelessle a kullaniyorum...android oldugundan baya bir agirlasti windows isletim sistemi ile daha iyi olacagini dusunuyorum

cihazin tek kusuru sarj adaptoru va cihazin sarj girisi .sarj girisi cok cabuk bozuluyormus bendeki modelin diger modellerde nedir durum bilmiyorum suan bozuk mozuk idare ediyor .standart micro usb degil farkli bir girisi var micro usb den biraz daha buyuk..sarj ederken adaptoru acayip isiniyor yumurta kir uzerinde o derece ama daha sorun etmedi

telefonlarida fena degil.kendi adima almis olsam kullanirim windows isletim sistemliyi

ulkemizede satisa sunuldugunda vergiler harclar fonlar derken fiyat acayip katlanir gider

polonya mediya marktaki fiyatlari gorebilirsiniz gayet uygun

mediamarkt.pl/...

100 zloty 30 dolar kabaca

buda telefon fiyatlari ve modelleri

mediamarkt.pl/...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Prestigio Türkiye ofisi olarak şu anki yol haritamızda haberde adı geçen modelin bulunmadığını belirtmek isteriz.
Bununla beraber 5 inç Gorilla Glass ekranlı, Windows 8.1 işletim sistemli ve 4 çekirdekli işlemciye sahip yeni akıllı telefon modelimizin, Android 4.4 KitKat işletim sistemli yeni modellerimizle birlikte bu yaz piyasaya çıkacağını sizlerle paylaşmak isteriz.
Yeni Windows işletim sistemli akıllı telefon modellerimizin global lansman sonrası ülkemizde de satışa sunulacağını belirtmek isteriz.
Şu anda satışta olan akıllı telefon modellerimizi görmek için hepsiburada.com ve mediamarkt.com.tr sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Teşekkürler...
www.prestigio.com.tr
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Blood Money 5 yıl
Nedense Windows Phone telefonlarda hiç şaşırmıyorum. Her telefon aynı arayüz, hep belli donanım.
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mandepxl 5 yıl

DH Misafiri
Arkadaşlar merhaba,
Prestigio Türkiye ofisi olarak şu anki yol haritamızda haberde adı geçen modelin bulunmadığını belirtmek isteriz.
Bununla beraber 5 inç Gorilla Glass ekranlı, Windows 8.1 işletim sistemli ve 4 çekirdekli işlemciye sahip yeni akıllı telefon modelimizin, Android 4.4 KitKat işletim sistemli yeni modellerimizle birlikte bu yaz piyasaya çıkacağını sizlerle paylaşmak isteriz.
Yeni Windows işletim sistemli akıllı telefon modellerimizin global lansman sonrası ülkemizde de satışa sunulacağını belirtmek isteriz.
Şu anda satışta olan akıllı telefon modellerimizi görmek için hepsiburada.com ve mediamarkt.com.tr sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Teşekkürler...
www.prestigio.com.tr

1gb ramli 600lira bandinda çikarilcak cihaz peynir ekmek gibi gider.tabi 5inç civar 8mp kamerali vs ozellikkeri olmali.lumia525den biraz daha iyi olsa yeter.
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shimoda 5 yıl
Önüne gelen win telefon üretmeye başlayacak böyle giderse :( Çin malı merdivenaltı android telefon ve tabletler gibi olmasa bari işin sonu. Tamam ekonomik ve mütevazı cihazlar da olsun herkes alabilsin kullanabilsin ama ölçüyü kaçırmanın da gereği yok. Apple ı zerre kadar sevmem kulanmam. Adamın markası bir, işletim sistemi bir, aksesuarı bir ve ondan dolayı da uyumlu ve az sorunlu ama.
Microsoft da nokia ve kendisi üretse, ölçülü bir fiyatlandırma yapsa, bazı firmalar da doğaya çöp salmasa olmaz mı?
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Elsa 5 yıl shimoda
shimoda
Önüne gelen win telefon üretmeye başlayacak böyle giderse :( Çin malı merdivenaltı android telefon ve tabletler gibi olmasa bari işin sonu. Tamam ekonomik ve mütevazı cihazlar da olsun herkes alabilsin kullanabilsin ama ölçüyü kaçırmanın da gereği yok. Apple ı zerre kadar sevmem kulanmam. Adamın markası bir, işletim sistemi bir, aksesuarı bir ve ondan dolayı da uyumlu ve az sorunlu ama.
Microsoft da nokia ve kendisi üretse, ölçülü bir fiyatlandırma yapsa, bazı firmalar da doğaya çöp salmasa olmaz mı?

WHQL onayı almadan kimse WP cihaz üretemez. Korsan bile üretemezler
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SteveMeade 5 yıl
Android gibi her telefonda olmasın ya böyle iyi
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gholen 5 yıl
Prestigo nun bir cihazı var discoveryden daha kaliteli kesinlikle Gold mağazalarında var. Aynı özellik daha hızlı malzemesi daha kaliteli. İncelemeye alınması gereken bir marka.
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OldGamers86 5 yıl
Keşke 1320'de de olsa dediğim bazı özelliklere sahip telefon..
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Gece772 5 yıl
Logosu güzel duruyor
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Sanki Bana Pele 5 yıl
Şu varken geri kalan tasarımları beğenmem pek olası değil


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B_O_S_S 5 yıl
Arka taraftaki o kocaman logo nedir Allah aşkına. Sanki araba arması.
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