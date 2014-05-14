Prestigio'nun Windows Phone 8.1 cihazı da göründü









Microsoft'un çiçeği burnunda Windows Phone ortaklarından Prestigio çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor ve firmanın geliştirdiği Windows Phone 8.1 cihazı da internette paylaşıldı.





Prestigio aslen ASBIS adlı Beyaz Rusya kaynaklı bir holdingin yan firması. Ancak operasyonlarını Güney Kıbrıs üzerinden yürütüyor. Prestigio ülkemizde de faaliyet gösteriyor.





Bizzat firmanın paylaştığı görsellerdeki model MultiPhone PAP5507 DUO ve çift SIM desteği sunan üçüncü Windows Phone 8.1 cihazı olacak. Prestigio'nun felsefesi gereği model orta seviyeye hitap ediyor.





MultiPhone PAP5507 DUO modelinde 5 inçlik 720p IPS ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler yer alıyor.





Prestigio yeni modelini Temmuz ayı itibariyle Rusya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunacak. Ülkemizde de faaliyet gösterdiği için cihazı raflarımızda görebilme şansımız mevcut. Cihazın fiyatı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/First-Windows-Phone-8.1-handset-from-Prestigio-pictured_id56075#2-