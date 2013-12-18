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ProShot WP8 fotoğraf uygulamasının arayüzü yenilendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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ProShot WP8 fotoğraf uygulamasının arayüzü yenilendi
Windows Phone platformunun sevilen fotoğraf uygulamalarından ProShot, yeni geliştirme, değişiklik ve özelliklerle v3.1 sürümüne güncellendi.
Kişilerin WP8 işletim sistemli cihazlarında ISO, beyaz ayarı, netleme, pozlama, en-boy oranı ve perde hızı gibi kontroller ile fotoğraf çekmesine imkan tanıyan ProShot, saniyede 5 kare seri çekim yapabiliyor ve Time-Lapse ya da Türkçe karşılığı olarak zaman atlamalı çekimlerin altında kalkabiliyor. Yayınlanan v3.1 sürümüyle ise arayüzü yenilenen uygulama, çok ciddi oranda performans geliştirmesine kavuşuyor, sağ paneli üzerine deklanşör seçimi ekleniyor ve Lumia 1020 için 5MP seçeneği artık yerel depolama birimine 41MP görüntü kaydedebiliyor.
Birçok hatadan da kurtulan WP8 uyumlu ProShot fotoğraf uygulamasına 5 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/proshot/3d6a3d7e-5aca-4aee-b059-590b9f53cc13 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fukox 5 yıl
Bu anlatilan ozellikler (mesela saniyede 5 kare) tum lumialarda oluyor mu? Yoksa ust seviye cihazlara mi ozel?
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