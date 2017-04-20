Profesyonel e-spor oyuncuları 2022 Asya Oyunları'na katılacak

Her geçen gün daha fazla ilgi gören e-sporlar, yakında Olimpiyat Komitesi'ne bağlı spor etkinlikleri haline gelecek. Asya Olimpiyat Komitesi (OCA), e-sporların 2022 Asya Oyunları'nda madalyalı sporlar arasına dahil edileceğini duyurdu. Böylece profesyonel e-sporcu oyuncuları 2022'den itibaren madalyalı sporcular olma şansı yakalayacak.

Eylül ayında Türkmenistan'da düzenlenecek 2017 Asya Salon ve Savaş Sanatları Oyunları'nda resmi olarak madalyalı sporlar arasına katılacak olan e-sporlar, 2018 yılında Endonezya'da düzenlenecek Asya Oyunları'na da dahil edilecek. 2022 Asya Oyunları'nda ise e-spor oyuncuları madalya için yarışacaklar.

Asy Olimpiyat Komitesi, resmi turnuvalarda yer alacak oyunların listesini açıklamadı ancak oyuncuların FIFA 17'nin yanı sıra MOBA ve RTA oyunlarının da yarışacağını duyurdu. Asya Olimpiyat Komitesi'nin Blizzard ve Riot oyun şirketleri ile anlaşmaya vardığı taktirde; League of Legends, Dota ve StarCraft II gibi popüler oyunların madalyalı spor müsabakaları arasına dahil edileceği tahmin ediliyor.

Asya Oyunları'nda verilecek para ödülü Dota International ya da League of Legends World Championship'da dağıtlan büyük ödüllerin yanında sönük kalıyor olsa da e-spor oyunlarının böylesi büyük bir turnuvya dahil edilmesi e-sporların prestijini arttırmak için oldukça önemli bir adım.

http://www.theverge.com/2017/4/19/15353958/asian-games-esports-olympic-sport

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Asya Olimpiyat Komitesi ve Alibaba'nın e-spor ayağı olan Alisports, Asya Oyunları öncesi e-sporlar için dünya genelinde bir tanıtım kampanyası yürütecek. Alisport, geçtiğimiz yıl Güney Kore'nin Uluslararası e-Spor Federasyonu'na 150 milyon dolar yatırım yapmıştı. Federasyon, e-sporların Asya Oyunları'na dahil edilmesinde oldukça etkili oldu.