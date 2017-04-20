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Profesyonel e-spor oyuncuları 2022 Asya Oyunları'na katılacak

Asya Olimpiyat Komitesi, e-spor oyunlarının 2022 Asya Oyunları'na dahil edildiğini duyurdu. Profesyonel e-spor oyuncuları, ünlü atletlerle aynı turnuvalara katılıp madalya kazanabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Her geçen gün daha fazla ilgi gören e-sporlar, yakında Olimpiyat Komitesi'ne bağlı spor etkinlikleri haline gelecek. Asya Olimpiyat Komitesi (OCA), e-sporların 2022 Asya Oyunları'nda madalyalı sporlar arasına dahil edileceğini duyurdu. Böylece profesyonel e-sporcu oyuncuları 2022'den itibaren madalyalı sporcular olma şansı yakalayacak.
Eylül ayında Türkmenistan'da düzenlenecek 2017 Asya Salon ve Savaş Sanatları Oyunları'nda resmi olarak madalyalı sporlar arasına katılacak olan e-sporlar, 2018 yılında Endonezya'da düzenlenecek Asya Oyunları'na da dahil edilecek. 2022 Asya Oyunları'nda ise e-spor oyuncuları madalya için yarışacaklar.
Asy Olimpiyat Komitesi, resmi turnuvalarda yer alacak oyunların listesini açıklamadı ancak oyuncuların FIFA 17'nin yanı sıra MOBA ve RTA oyunlarının da yarışacağını duyurdu. Asya Olimpiyat Komitesi'nin Blizzard ve Riot oyun şirketleri ile anlaşmaya vardığı taktirde; League of Legends, Dota ve StarCraft II gibi popüler oyunların madalyalı spor müsabakaları arasına dahil edileceği tahmin ediliyor.
Asya Oyunları'nda verilecek para ödülü Dota International ya da League of Legends World Championship'da dağıtlan büyük ödüllerin yanında sönük kalıyor olsa da e-spor oyunlarının böylesi büyük bir turnuvya dahil edilmesi e-sporların prestijini arttırmak için oldukça önemli bir adım.
Asya Olimpiyat Komitesi ve Alibaba'nın e-spor ayağı olan Alisports, Asya Oyunları öncesi e-sporlar için dünya genelinde bir tanıtım kampanyası yürütecek. Alisport, geçtiğimiz yıl Güney Kore'nin Uluslararası e-Spor Federasyonu'na 150 milyon dolar yatırım yapmıştı. Federasyon, e-sporların Asya Oyunları'na dahil edilmesinde oldukça etkili oldu.
http://www.theverge.com/2017/4/19/15353958/asian-games-esports-olympic-sport Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
montevo 2 yıl
şu işe e-spor denmesi okadar saçmaki.sanal pos da ödeme yaparsın adam bankadan çekebilir parasını .spor yaaprsın yağ yakar fit olursun ancak bu işte yapıyorsun daha da yağlanıyorsun.
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nokta_28 2 yıl
Olimpiyatların mantığına ters.. Anladık ama reklam gelirlerini artırmanın başka yolu yok mu?
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ardicli2000 2 yıl
Alibaba'ya helal olsun. Adamlar çalışmış.
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serafon 2 yıl
konsolları göremiyorum...
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BlindGuardianNN 2 yıl
Kim nederse desin adamlar bu şekilde karar almış ve oldukça fazla talep var, bitmeyecek bir sektör beceri isteyen birşey. Ve gün geçtikçe gelişen bir sektör. Zaten oyun oynamayı bilmeyen beceremeyenler sevmez bu e-sporu, bu ne böyle adam oturduğu yerden yarışacak muhabbeti yapar, anlayamadıkları için sorgularlar. Sonuç olarak mantık ve beceri isteyen birşey, bu kavramlarda zaten insanların yarışma dürtülerini ön plana çıkartan etkenlerdir, beceri yada mantık isteyen herşeyin yarışması yapılır. Anlayana...
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Batumatu 2 yıl
Çok tartışmalı bir konu. Ama sporun temelinde rekabet vardır, antreman vardır, çok çalışma, kendini buna adama, rakiplerden daha iyi olma yolunda ilerlemek vardır. Bunların hepsi e sporda mevcut. Bunlar single player oyunlara benzemiyor. Mili saniye cinsinden refleksler bile bir oyunu kaybetmenize yada kazanmanıza sebep olabilir. Kesinlikle doğru karar. Futbol mu spor? Milyon dolarların döndüğü izleme zevki olmayan bir olay...
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montevo 2 yıl Batumatu
bu dediğine yarışma deniyor.furbol spordur ama sen para olarak ve sadece izleme olarak bakarsan hiç bir yere varamazsın.
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Paetzold 2 yıl
İzlemesi gayet zevkli iyi olur.
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-Lanaya- 2 yıl
"Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel veya zihinsel aktivite."
Bakin gayette tanima uyuyor. E-spor da bir spordur. Yine her sey de oldugu gibi, en son bizim ülkede kabul görecektir. Biraz gec anliyoruz bazi seyleri.
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-Lanaya- 2 yıl
Sporun anlamini ögrenin arkadaslar. Spor da illa kosmak gerekmiyor. Zihinsel de bir olaydir spor.
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Patren 2 yıl
Bence cok sacma bir karar olmus, cs goyuda koysunlar tam olsun
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