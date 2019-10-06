Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu

    Sony’nin profesyonel fotoğrafçılar ve foto muhabirleri için geliştirdiği Alpha 9 II tam kare aynasız fotoğraf makinesi önceki modele aktarım tarafında yenilikler ekliyor.
    5 gün
    3,6b
    1
    2
    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu

    Fotoğrafçılık alanında önemli bir yere sahip olan Sony’nin Alpha ailesine önemli bir amiral gemisi eklendi. Sony Alpha 9 II tam kare aynasız fotoğraf makinesi fotoğrafçıları ve foto muhabirlerini hedefliyor.

    Sony Alpha 9 II özellikleri ve fiyatı

    24.2 MP çözünürlüğünde tam kare Exmor RS CMOS sensöre sahip olan Alpha 9 II modeli beklenenden daha düşük bir çözünürlük ile geldi ancak çekim tarafında sunduğu geliştirmeler bu açığı kapatacak gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor"

    Sensör 20 kare/saniye hızında 361 JPEG görüntü veya 239 sıkıştırılmış RAW görüntü yakalayabiliyor. Bunu yaparken vizör kaybı yaşanmıyor ve kesilme de olmuyor. Bu rakam Alpha 9 modelinin iki katı civarında.

    Entegre 1000BASE-T Ethernet terminali sayesinde kesintisiz ve yüksek hızlı bağlantı kurabilen kamera SSL veya TSL şifreleme standartları ile güvenli bir aktarım sağlıyor. Ayrıca PC ile uzaktan çekim performansı da arttırılmış. Diğer taraftan WiFi 5 standardı ile 2.4GHz ve 5GHz bantları üzerinden de kablosuz olarak bağlantı sağlanabiliyor.

    Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu
     

    Voice Memo özelliği ile fotoğraflara ses ekleyebileceğiniz model bu sayede foto muhabirlerinin birbirleri arasında önemli notları paylaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca özel uygulamaya gönderildiğinde sesli notlar metin notuna dönüşüyor ve fotoğraf da yanına ekleniyor. Bu formatın özel uygulama olmadan FTP sunucularda da saklanabileceği belirtiliyor. Bu da dikkat çekici bir özellik.

    Yine saniyede 60 kereye kadar otomatik odaklama ve otomatik pozlama hesaplaması yapabilen kamera özellikle spor müsabakalarında büyük kolaylık sağlıyor. UHS-I ve UHS-II standardında iki SD kart yuvası olan model USB 3.1 Type-C bağlantısı barındırıyor.

    Gövde toz ve neme karşı daha dayanıklı hale getirilirken Multi Interface Shoe (MI Shoe) dijital ses ara yüzüne ECM-B1M Shotgun mikrofon gibi yeni modüller doğrudan erişim sağlayabiliyor. Böylece daha temiz ses yakalanabiliyor.

    Ay içerisinde piyasaya çıkacak olan Sony Alpha 9 II modeli 400 Avro fiyat etiketine sahip ve ABD fiyatından çok daha yüksek. Ülkemizde Sony Alpha 9 modeli gövde olarak 25000TL civarındaydı.

     


    https://www.provideocoalition.com/sony-alpha-9-ii-designed-for-sports-photography-and-photojournalism/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 4 gün
    Gövde toza ve neme dayanıklı meme dayanıklı okudum. :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    baysan240 5 gün
    "Ay içerisinde piyasaya çıkacak olan Sony Alpha 9 II modeli 400 Avro fiyat etiketine sahip ve ABD fiyatından çok daha yüksek" fiyata bir sıfır eksik yazılmış galiba ?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı 4 gün Opioid kullanımını tespit eden nefes testi geliştirildi 4 gün Pixel 4 Kanada fiyatına göre cihazlar daha pahalı hâle geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı 4 gün Star Trek: Picard'ın yayın tarihi belli oldu: İşte yeni fragman 4 gün Honor V30 ve V30 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 4 gün Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor 4 gün Huawei Mate 30 Pro'dan üzen haber | Mobilite 4 gün ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor 4 gün AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye 4 gün Corsair Virtuoso RGB oyuncu kulaklığı inceleme (PC/PS4/XBox One/Switch/Mobil) 5 gün Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir 5 gün Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri 5 gün Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor 5 gün Microsoft Excel, Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaştı 5 gün Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı 5 gün Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek 5 gün Binlerce liralık Mandalorian replica kaskı karşınızda 5 gün Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor 5 gün HP’den dev işten çıkarma operasyonu 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu Sonraki Star Wars temalı tencere seti satışta 5 gün Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek 5 gün Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak 5 gün Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor 5 gün Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar 5 gün Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak 5 gün Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip 5 gün Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor 5 gün Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi 6 gün Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Forumdaki İğrenç Ötesi IRKÇILIK
    DH Forum
    Oyuncu Fareleri Karşıtları Birliği - PROTESTO
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim