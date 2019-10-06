Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu

Fotoğrafçılık alanında önemli bir yere sahip olan Sony’nin Alpha ailesine önemli bir amiral gemisi eklendi. Sony Alpha 9 II tam kare aynasız fotoğraf makinesi fotoğrafçıları ve foto muhabirlerini hedefliyor.

Sony Alpha 9 II özellikleri ve fiyatı

24.2 MP çözünürlüğünde tam kare Exmor RS CMOS sensöre sahip olan Alpha 9 II modeli beklenenden daha düşük bir çözünürlük ile geldi ancak çekim tarafında sunduğu geliştirmeler bu açığı kapatacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor"

Sensör 20 kare/saniye hızında 361 JPEG görüntü veya 239 sıkıştırılmış RAW görüntü yakalayabiliyor. Bunu yaparken vizör kaybı yaşanmıyor ve kesilme de olmuyor. Bu rakam Alpha 9 modelinin iki katı civarında.

Entegre 1000BASE-T Ethernet terminali sayesinde kesintisiz ve yüksek hızlı bağlantı kurabilen kamera SSL veya TSL şifreleme standartları ile güvenli bir aktarım sağlıyor. Ayrıca PC ile uzaktan çekim performansı da arttırılmış. Diğer taraftan WiFi 5 standardı ile 2.4GHz ve 5GHz bantları üzerinden de kablosuz olarak bağlantı sağlanabiliyor.

Voice Memo özelliği ile fotoğraflara ses ekleyebileceğiniz model bu sayede foto muhabirlerinin birbirleri arasında önemli notları paylaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca özel uygulamaya gönderildiğinde sesli notlar metin notuna dönüşüyor ve fotoğraf da yanına ekleniyor. Bu formatın özel uygulama olmadan FTP sunucularda da saklanabileceği belirtiliyor. Bu da dikkat çekici bir özellik.

Yine saniyede 60 kereye kadar otomatik odaklama ve otomatik pozlama hesaplaması yapabilen kamera özellikle spor müsabakalarında büyük kolaylık sağlıyor. UHS-I ve UHS-II standardında iki SD kart yuvası olan model USB 3.1 Type-C bağlantısı barındırıyor.

Gövde toz ve neme karşı daha dayanıklı hale getirilirken Multi Interface Shoe (MI Shoe) dijital ses ara yüzüne ECM-B1M Shotgun mikrofon gibi yeni modüller doğrudan erişim sağlayabiliyor. Böylece daha temiz ses yakalanabiliyor.

Ay içerisinde piyasaya çıkacak olan Sony Alpha 9 II modeli 400 Avro fiyat etiketine sahip ve ABD fiyatından çok daha yüksek. Ülkemizde Sony Alpha 9 modeli gövde olarak 25000TL civarındaydı.