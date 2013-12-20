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Profesyonellerin yeni küçük canavarı Mac Pro satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Profesyonellerin yeni küçük canavarı Mac Pro satışa sunuldu
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Profesyonel kullanıcıların son yıllarda merakla bekler olduğu yeni nesil Mac Pro, bugünden itibaren Apple Online Store'un aktif olduğu ülkelerde satışa sunuldu.

Tasarımıyla göz dolduran ve soğutma sistemiyle dikkatleri üzerine toplayan Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor.

Mac Pro, tıpkı selefi gibi, bilgisayarı oyun ya da internet gibi günlük ihtiyaçlar için kullanan müşterilerden ziyade bilim, mühendislik ya da görsel sanatlar alanında (özellikle milyon dolarlık sinema filmlerinin yapım stüdyoları ile büyük reklam ajanslarında) faaliyet gösteren profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Selefinin sahip olduğu güç çıtasını ECC bellekleri, PCIe tabanlı flash depolama birimi ve AMD FirePro grafik yongaları ile daha yükseklere taşıyan yeni Mac Pro, aynı anda 3 adet 4K çözünürlüğünde ya da 6 adet Apple Thunderbolt Ekranı (2560x1440 piksel) sürebilmesiyle öne çıkarken; üzerindeki Thunderbolt 2 bağlantı noktası ile 20Gbps'a kadar aktarım hızına ulaşarak kullanıcılara güçlü genişletme olanakları sağlıyor.

Yeni Mac Pro, tüm bu güç gösterisini ise sadece 25cm yükseliğindeki ve 16,7 cm çapındaki metal kasasında gerçekleştiriyor. Sadece 5kgf ağırlığında olan Mac Pro'nun tasarımındaki daha da ilginç nokta ise sahip olduğu özel soğutma sistemi. Bugüne kadar bilgisayarlarda yaygın soğutma anlayışı işlemci ve grafik kartları için farklı ısı değiştiricileri ve fan kullanmak iken, Mac Pro'da temelde aynı olmakla birlikte aslında daha farklı bir sistem karşımıza çıkıyor: Termal Çekirdek.

Yekpare alüminyumdan imal edilen termal çekirdek, sistemin kararlı çalışması için gerekli olan ısı transfer hızını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış. Yapılan yoğun CFD & CHT çalışmalarının eseri olan termal çekirdek; CPU ve GPU'da oluşan ısıyı eşit olarak üzerine çekiyor. Bu sayede Termal Çekirdek'in yoğun çalışmayıp, daha düşük ısıya sebep olan işlemciye yakın olan bölümü de, yük altında olan ve daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyan işlemcilerin soğutulmasında aktif olarak rol oynuyor.

Mac Pro'yu farklı kılan bir diğer unsur ise montajının yapıldığı ülke. Bildiğiniz gibi kullanmakta olduğumuz neredeyse tüm bilgisayarların montajı uzun süredir Çin'de gerçekleştirilmekte. Ancak Mac Pro, Apple'ın uzun süreden sonra montajını ABD'de gerçekleştirdiği ilk bilgisayar olarak önemli bir rol üstleniyor. Tüm dünyaya ABD'den gönderilecek olan Mac Pro'nun her iki modelinin gönderim tarihi olarak (haberin yazıldığı an itibariyle) ise Şubat 2014 veriliyor

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Mac Pro'nun iki farklı modeli bulunuyor. Ancak bu modelleri, özel donanım seçenekleriyle daha da güçlü hale getirmek mümkün. Mac Pro'nun satışa sunulmasıyla birlikte fiyatları netleşen özel seçenekler ile Mac Pro'nun satış fiyatı 25.158,99 TL'ye (Havale fiyatı 24.152,63 TL) kadar yükselebiliyor. Bu özel seçeneklerle ilgili hazırladığı detaylı tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz. Diğer taraftan Apple'ın son yıllarda dizüstü bilgisayarlarında izlediği tasarım stratejisinin aksine Mac Pro üzerinde satış sonrasında da iyileştirme ve yükseltme yapılabildiğini belirtmekte fayda var.
Profesyonellerin yeni küçük canavarı Mac Pro satışa sunuldu
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Vinewood 5 yıl en beğenilen
Gel etme oğul o paraya araba+öküz alırız
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revelax 5 yıl
hemen ayakkabı kutumu acıp bundan 1-2 tane sipariş edeyim. çok ucuz kacırmamk lazım
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rabitelli 5 yıl Xagdas
Xagdas

Bu Mac Pro yerine aşağıdaki sistem de kurulabilir:

Kasa - Obsidian Series 900D (300 $)
Mboard- Asus Rampage IV Extreme LGA2011 (430 $)
CPU - Xeon E5-4610 2.4/2.9GHz 6/12core (1600 $)
GPU 1 - AMD FirePro W9000 (4200 $)
GPU 2 - AMD FirePro W9000 (4200 $)
RAM - 4x8GB (32GB) DDR3 1866MHz (350 $)
SSD - Samsung 840 Evo 1TB (540 $)
PSU - Corsair AX1200i 1200W (350 $)
Diğer - Corsair H110 sıvı sağutma (130 $)

Toplam : 12.100 Dolar = 25.100 TL

Hangisi daha iyi performans gösterir test etmek lazım ve merak ediyorum. Bence toplama olan daha iyi olabilir.

Avantajları: Toplama bilgisayara RAM / SSD / HDD / GPU ekleyebilir, CPU / Mboard değiştirebilirsiniz. var. Overclock olabilir. Binlerce çevre birimi alternatifi.

Dezavantajları: 5kat fazla hacim kaplıyor, Mac Pro kadar güzel görünmüyor ve pek çok kablosu var. Mac OS yok.

Hoca biz görmedik, sen de kimse görmeden sil o sistemi, madara ederler adamı valla.
XagdasBu Mac Pro yerine aşağıdaki sistem de kurulabilir:Kasa - Obsidian Series 900D (300 $)Mboard- Asus Rampa...
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DH Misafiri 4 yıl
Macbook Pro olayı tamamen bir hikaye. Bizzat geçen hafta aldım. 3 Yıllık normal pc AE de daha hızlı render yapıyo. İnternete bağlanmak deveye hendek atlatmaktan daha zor.
Şİmdi kimse buna inanmak istemeyecek. Ben de inanmak istemiyorum ama maalesef gerçek. İnsan o kadar parayı verince inanamıyor gerçekten.
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dreampowder 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Macbook Pro olayı tamamen bir hikaye. Bizzat geçen hafta aldım. 3 Yıllık normal pc AE de daha hızlı render yapıyo. İnternete bağlanmak deveye hendek atlatmaktan daha zor.
Şİmdi kimse buna inanmak istemeyecek. Ben de inanmak istemiyorum ama maalesef gerçek. İnsan o kadar parayı verince inanamıyor gerçekten.

Biraz araştırma yapınca After Effects kullanan kişilerin alacağı en son bilgisayarın mac pro olduğu ortaya çıkıyor.

Mac pro donanımı fazlasıyla özelleşmiş parçalardan oluşuyor ve açıkçası Final Cut kullanmıyorsanız mac pro almak yerine 4k ekranlı imac almak çok daha iyi performans sounçları getiriyor. (i7 işlemcili / 32gb ram / 256SSD takılı modeli hala en ucuz mac pro'dan daha ucuz
)

Problemlerin çok büyük bir kısmı AE'nin mac pro donanımını düzgün kullanamamasından kaynaklanıyor.

İnternet konusunda evet apple bilgisayarlar router konusunda seçicidir, uymuyorsa burnunuzdan getirir
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dxdiag12 5 yıl
araba.com/... Bunu alırım daha iyi
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Blood Money 5 yıl
En ucuzu kaç para?
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teknokaptan 5 yıl
donanim haber sirketinden talep gelirse ve anlasmamiz durumunda yeni mac pro vide incelenmesi icin amerikadan haziran ayi icersinde turkiyeye gelirken getirebilirim.
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IOserI 5 yıl
Allah aşkına uzak masaüstü bağlantısı var ve bulut teknolojisi var adamlar sadece kasayı daha rahat tasımak için mi yaptı ?

3ds max ve revitteki inanılmaz performansı verdiği için alınır. Win de cok iyi sistemler cok uğraşlar gerektiriyor performans için bunu aç yükle devam et.
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DH Misafiri 5 yıl
bilimsel araştırma yapan, film yapan insan bunu mu kullanır :)
james cameron avatarın efektleri için bir şirketin sunucu çiftliğini kiralamıştı 104 terabayt rami vardı markası da hp'ydi
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NoMore9 5 yıl
Onu alacağıma araba alırım.
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1megabayt 5 yıl
Detaylı olmayan bir kutu açılımı.




Daha detaylı bir video:


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Apple Specialist 5 yıl
Hemen alıyorum kaçmaz


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gvenc 5 yıl
Bu mac pro zaten genel olarak hangi amaçla satışta olduğu belli.
5-6 yıl mac kullandıktan sonra windowsa geçiş yapmam gerekti. Sadece söyleyebileceğim esnekliği güzel ancak aynılarını macıntoshta da yapabiliyorum. Boyuna şişen bir sistem, en büyük dez avantajı tiger kullanırkende, leopardtada, snow leopardta böyle bir sıkıntıyla krşılaşmadım.
Oyun oynamayı seven biriyim windows bu konuda çok avantajlı ancak anlamsız çökmeler, olması gerektiği gibi yüklense bile açılmamak gibi, dx11 hataları gibi(bf3), daha birsürü sıkıntısı var.
Açık ve net olan şeyse şu; apple yazılımını kullandığı donanıma göre optimize ediyor ve bu çerçeve dışına çıkmıyor. Donanımını satıyor. Bunun en büyük avantajı dengeli ve stabil çalışan, verimli bir kullanım.
Windows ise işletim sistemini satıyor, zebilyon tane donanıma uygun olmasını sağlarkendectabiki verimlilikte ve stabilitede büyük sıkıntı yaşıyor.
Bir windows kullanıcısı gidipte mağzada denediği macbook için "bu mu şan bu kadar para eden" diyebilir.
Ancak onu alıp eve geldikten sonra ve ön yargılı olarak değil objektif olarak kullanmaya başladığında farkına varacaktır ki herşey sessiz ve stabil işliyor ve aradığını bulabiliyor.
Bu dediklerim gidip en ucuz mac versiyonunu mac mini yi aldığınızda bile geçerli olan bir durum.
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xpow3r 5 yıl
ya yine baktımda herkes windows un beline beline vurmuş yine. Windows un desteklediği yazılım ve donanımla, diğerlerinin desteklediklerinin sayısal bi karşılaştırma tablosu filan olsa keşke.
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Hammerlein 5 yıl
Boyutunun küçük olması ne işime yarayacakki 5 bin liralık bilgisayar oldu sana 7 bin
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sarikanarya567 5 yıl
Bi ayakkabı kutumuz olsa da alsak.
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