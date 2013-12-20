Profesyonellerin yeni küçük canavarı Mac Pro satışa sunuldu

Profesyonel kullanıcıların son yıllarda merakla bekler olduğu yeni nesil Mac Pro, bugünden itibaren Apple Online Store'un aktif olduğu ülkelerde satışa sunuldu.

Tasarımıyla göz dolduran ve soğutma sistemiyle dikkatleri üzerine toplayan Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor.

Mac Pro, tıpkı selefi gibi, bilgisayarı oyun ya da internet gibi günlük ihtiyaçlar için kullanan müşterilerden ziyade bilim, mühendislik ya da görsel sanatlar alanında (özellikle milyon dolarlık sinema filmlerinin yapım stüdyoları ile büyük reklam ajanslarında) faaliyet gösteren profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Selefinin sahip olduğu güç çıtasını ECC bellekleri, PCIe tabanlı flash depolama birimi ve AMD FirePro grafik yongaları ile daha yükseklere taşıyan yeni Mac Pro, aynı anda 3 adet 4K çözünürlüğünde ya da 6 adet Apple Thunderbolt Ekranı (2560x1440 piksel) sürebilmesiyle öne çıkarken; üzerindeki Thunderbolt 2 bağlantı noktası ile 20Gbps'a kadar aktarım hızına ulaşarak kullanıcılara güçlü genişletme olanakları sağlıyor.

Yeni Mac Pro, tüm bu güç gösterisini ise sadece 25cm yükseliğindeki ve 16,7 cm çapındaki metal kasasında gerçekleştiriyor. Sadece 5kgf ağırlığında olan Mac Pro'nun tasarımındaki daha da ilginç nokta ise sahip olduğu özel soğutma sistemi. Bugüne kadar bilgisayarlarda yaygın soğutma anlayışı işlemci ve grafik kartları için farklı ısı değiştiricileri ve fan kullanmak iken, Mac Pro'da temelde aynı olmakla birlikte aslında daha farklı bir sistem karşımıza çıkıyor: Termal Çekirdek.

Yekpare alüminyumdan imal edilen termal çekirdek, sistemin kararlı çalışması için gerekli olan ısı transfer hızını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış. Yapılan yoğun CFD & CHT çalışmalarının eseri olan termal çekirdek; CPU ve GPU'da oluşan ısıyı eşit olarak üzerine çekiyor. Bu sayede Termal Çekirdek'in yoğun çalışmayıp, daha düşük ısıya sebep olan işlemciye yakın olan bölümü de, yük altında olan ve daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyan işlemcilerin soğutulmasında aktif olarak rol oynuyor.

Mac Pro'yu farklı kılan bir diğer unsur ise montajının yapıldığı ülke. Bildiğiniz gibi kullanmakta olduğumuz neredeyse tüm bilgisayarların montajı uzun süredir Çin'de gerçekleştirilmekte. Ancak Mac Pro, Apple'ın uzun süreden sonra montajını ABD'de gerçekleştirdiği ilk bilgisayar olarak önemli bir rol üstleniyor. Tüm dünyaya ABD'den gönderilecek olan Mac Pro'nun her iki modelinin gönderim tarihi olarak (haberin yazıldığı an itibariyle) ise Şubat 2014 veriliyor

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Mac Pro'nun iki farklı modeli bulunuyor. Ancak bu modelleri, özel donanım seçenekleriyle daha da güçlü hale getirmek mümkün. Mac Pro'nun satışa sunulmasıyla birlikte fiyatları netleşen özel seçenekler ile Mac Pro'nun satış fiyatı 25.158,99 TL'ye (Havale fiyatı 24.152,63 TL) kadar yükselebiliyor. Bu özel seçeneklerle ilgili hazırladığı detaylı tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz. Diğer taraftan Apple'ın son yıllarda dizüstü bilgisayarlarında izlediği tasarım stratejisinin aksine Mac Pro üzerinde satış sonrasında da iyileştirme ve yükseltme yapılabildiğini belirtmekte fayda var.