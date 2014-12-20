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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Ara, Nvidia ve Marvell'ın 64-bitlik yongasetlerini kullanacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Project Ara, Nvidia ve Marvell'ın 64-bitlik yongasetlerini kullanacak

Gelecek yıl itibariyle daha gelişmiş ikinci evreye geçecek olan ve piyasaya çıkma konusunda önemli bir adımı geride bırakacak olan modüler akıllı telefon projesi Project Ara, işlemci desteğini giderek artırıyor. 

Google'ın hazırladığı iki yeni referans tasarıma göre Project Ara projesinin temel iskelet yapısı 64-bitlik Nvidia Tegra K1 yongaseti ile Marvell PXA1928 yongasetine uyumlu hale getirildi. 

64-bitlik Tegra K1 yongaseti çift özelleştirilmiş ARM çekirdeği taşıyor ve 192 işlem birimli GeForce grafik birimi ile halen benchmark skorlarının tepesinde yer alıyor. Marvell PXA1928 yongaseti 1.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve orta seviye Vivante GC5000 grafik birimini beraberinde getiriyor. 

Böylece kullanıcılar modülleri değiştirerek isterlerse amiral gemi seviyesinde isterlerse de orta seviye bir akıllı telefona sahip olabilecek. Ancak Tegra K1 modülünün çok pahalı olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan kullanıcılar fiyata göre de seçim yapabilecek. 

Spiral 2 adındaki ikinci evrenin Ocak ayındaki geliştirici konferansları ile başlaması bekleniyor. Bahar aylarındaki Spiral 3 evresi ile birlikte ticari kullanıma hazır final sürümünün ortaya çıkması bekleniyor. Bu aşamada Rockchip tarafından geliştirilen bir yongaseti modülü de seçenekler arasına dahil edilecek. 

Project Ara'nın yanısıra Puzzlephone ve Vsenn gibi modüler telefon projeleri de mevcut ve bunlar da piyasaya çıkmak konusunda oldukça ısrarlı. En azından 2016 yılında birden fazla modüler telefon tercihimiz olabilir. Kullanıcıya sadece iskeleti sunarak değişik donanım konfigürasyonları yapmasını sağlayan Project Ara, çeşitli donanımları benchmark testlerinde denemek isteyen teknoloji editörlerinin de farklı telefon modelleri deneme ihtiyacını da ortadan kaldıracak.  

http://www.tomshardware.com/news/project-ara-tegra-k1-marvell,28255.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Like a Sir 4 yıl
normalde üreticiler telefonun içini tıkış tıkış yapıyor burda her modülün bir alanı var kendine özel ova gibi telefonlar çok büyük olacak ve özellikle batarya sorunu yaşayacaklar ilk etapta
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1BilimAdamı 4 yıl
s410 adreno 430a darboğaz yapar mı
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Titanyum Adayı 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

s410 adreno 430a darboğaz yapar mı

Gpu'ya yüklenen oyunlarda yapmaz ama battlefield 4 multi de yapacaktır muhtemelen. En az s800 tavsiye ederim.


Eskiden telefondu bu cihazlar ne hale geldiler şimdi.
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Donanımdan Bihaber 4 yıl
Tegra K1 ultrada Flappybird den kaç fps alabilirim :D
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-BraveHeart- 4 yıl
Artik Oyun telefonu toplayacam bütçe 2000 tl konuları başlar.
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EinsteininTorunu 4 yıl
Nvidia Tegra K1 taktımı o telefon sarj tutmaz. Gücüne lafım yok . Peki bu telefonda batarya özelleştirebiliyormuyuz
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CDBurnerXP 4 yıl

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