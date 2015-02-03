Project Ara yeni nesil batarya teknolojilerinden faydalanacak





Bu yılın merakla beklenen projelerinden birisi hiç şüphesiz Project Ara. Bilgisayar kasası toplar gibi bir iskelet üzerine dilediğiniz bileşen modülünü ekleyebileceğiniz akıllı telefon Project Ara'nın yıl sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor. Google gözde projesi için önemli teknolojilerden yararlanmayı planlıyor.





Proje kapsamında Nvidia, Rockchip gibi firmalar bileşenlerini modül haline getirerek satış noktalarından tüketicilere pazarlayacak. Google'ın belirlediği iskelete göre modüllerin boyutları da değişecek. Project Ara'nın ilk modül mağazası da deneme amaçlı olarak Porto Riko'da açılacak.





Project Ara'da yer alacak üreticilerden birisi olan Solid Energy, yaptığı açıklamada proje için yenilikçi batarya teknolojilerini optimize edeceğini ve 2016 yılında kullanıma sunacağını bildirdi. Firma elektrikli otomobiller için de 2017 yılında yenilikçi bataryalar geliştirmeyi planlıyor.





Solid Energy günümüz Li-Ion bataryaların kullandığı grafit anot yerine çok ince metal anot kullanıyor. Bu sayede grafit anodun tutabildiği litre başına 600Whr enerji yoğunluğu, metal anot ile birlikte litre başına 1200Whr seviyesine yükseliyor. Böylece örneğin Galaxy Note 4 bataryası bu teknolojiyle 6400mAh gücüne kadar çıkabiliyor. Ayrıca diğer bataryalar daha yüksek sıcaklıklarda çalışırken, Solid Energy oda sıcaklığında çalışabiliyor.





Solid Energy firması Project Ara için daha güçlü batarya modülleri üretebilecek ve o dönem benzer boyutlardaki rakiplerinden daha fazla kullanım süresi sunacak. Bu önemli zira modüllerin boyutları nedeniyle muhtemelen büyük bataryalar geliştirilemeyecek ve küçük boyutlarda güçlü bataryalar tercih sebebi olacak.

http://www.tomshardware.com/news/ara-solidenergy-revolutionary-battery-technology,28486.html