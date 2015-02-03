Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Ara yeni nesil batarya teknolojilerinden faydalanacak

4 yıl
2,8b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Project Ara yeni nesil batarya teknolojilerinden faydalanacak

Bu yılın merakla beklenen projelerinden birisi hiç şüphesiz Project Ara. Bilgisayar kasası toplar gibi bir iskelet üzerine dilediğiniz bileşen modülünü ekleyebileceğiniz akıllı telefon Project Ara'nın yıl sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor. Google gözde projesi için önemli teknolojilerden yararlanmayı planlıyor. 

Proje kapsamında Nvidia, Rockchip gibi firmalar bileşenlerini modül haline getirerek satış noktalarından tüketicilere pazarlayacak. Google'ın belirlediği iskelete göre modüllerin boyutları da değişecek. Project Ara'nın ilk modül mağazası da deneme amaçlı olarak Porto Riko'da açılacak. 

Project Ara'da yer alacak üreticilerden birisi olan Solid Energy, yaptığı açıklamada proje için yenilikçi batarya teknolojilerini optimize edeceğini ve 2016 yılında kullanıma sunacağını bildirdi. Firma elektrikli otomobiller için de 2017 yılında yenilikçi bataryalar geliştirmeyi planlıyor. 

Solid Energy günümüz Li-Ion bataryaların kullandığı grafit anot yerine çok ince metal anot kullanıyor. Bu sayede grafit anodun tutabildiği litre başına 600Whr enerji yoğunluğu, metal anot ile birlikte litre başına 1200Whr seviyesine yükseliyor. Böylece örneğin Galaxy Note 4 bataryası bu teknolojiyle 6400mAh gücüne kadar çıkabiliyor. Ayrıca diğer bataryalar daha yüksek sıcaklıklarda çalışırken, Solid Energy oda sıcaklığında çalışabiliyor. 

Solid Energy firması Project Ara için daha güçlü batarya modülleri üretebilecek ve o dönem benzer boyutlardaki rakiplerinden daha fazla kullanım süresi sunacak. Bu önemli zira modüllerin boyutları nedeniyle muhtemelen büyük bataryalar geliştirilemeyecek ve küçük boyutlarda güçlü bataryalar tercih sebebi olacak.  

http://www.tomshardware.com/news/ara-solidenergy-revolutionary-battery-technology,28486.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Heh işte yav, koyun şöyle güzel bataryalar, bakalım keyfimize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Bosver telefonuda bu batarya yi cikar yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
Batarya şu dönemde bir akıllı telefon için en önemli kriter olmuş durumda. İşlemci, RAM, ROM vs... önemli ama bu donanımları kullanma süresini bize verende batarya haliyle. Teknolojinin artık ağırlık vereceği nokta çok açık belli, bence üretim teknolojisindeki nanometrik küçültmelerin yanında batarya sektöründe devrim yapacak bir adım çok daha büyük bir kilometre taşı olabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erreguay 4 yıl
inşallah hadi hayırlısı bakalım.
yıl sonu çıkacak ne zaman yaygınlaşıcak ne standartlar olucak bunları artık 2016 dan evel göremeyiz gibi geliyo bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 4 yıl
Batarya teknolojisi gelişmiyor diyordu tüm forum,bayâ bir ilerleme katedilmiş aslında. Umarım büyük bir firma satın almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 4 yıl
Apple alırsa abov...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
Telefon topluyorum yardım konuları göreceğiz sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Vay be artık pc tavsiyeden sonra cep telefonları tavsiye bölümü açılır,hangi işlemciyi,rami takayım diye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maestro58 4 yıl
Bizim S3 Neo'ya gelirse ohooo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FA9189F46 4 yıl
Apple 1 ay sonra satın alır :D solid energy'i
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2817 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, project ara ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Apn4Apps ile Daha Fazla Pil Ömrü "Apn4Apps İnceleme" 4 yıl Microsoft Lumia 535 akıllı telefon inceleme "Windows Phone'a giriş seviyesinde büyük ekran ve 1GB RAM takviyesi" 4 yıl LG Music Flow H7 Wireless Multi-room Speaker 4 yıl Donanım Haber: "Donanım dünyasının öne çıkan gelişmeler" 4 yıl Twelve South HiRise Ayarlanabilir Stand Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim