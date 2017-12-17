Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Tango tarihe karışıyor

Google’ın zengin gerçeklik alanında en büyük hamlesi olarak gösterilen Project Tango, kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Ortaya çıkan engeller daha sade bir sürüme geçmeyi zorunlu kıldı.
1 yıl
2,4b
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın son üç yıldır zengin gerçeklik odağında geliştirdiği Project Tango platformu faaliyetlerine son veriyor. Daha iyi bir potansiyel vadeden ArCore girişimi sonrasında Project Tango’ya da ihtiyaç kalmadı.

Project Tango nedir?

Project Tango, derinlik algılayıcı bileşenler ile iç mekanların 3D modellemesini yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Kameralar yardımıyla, tüm odanın 3D modellemesini yapabilen teknoloji, alanın ölçülerini hesaplayabiliyor ve hareket algılayabiliyor. Intel tarafından satın alınan yapay zeka firması Movidius, projenin altyapısını hazırlayan isim olarak dikkat çekiyor.

Ne var ki derinlik algılayıcı kameralar gerektiren Project Tango, Android cihazlar için ekstra maliyet demekti. Bu bakımdan yaygın kullanım imkanı pek bulunmuyordu. Asus yılın başlarında ZenFone AR adında Snapdragon 835 yonga seti ve 8GB RAM barındıran bir telefon tanıtmıştı ancak ilgi görmedi.

Ayrıca Bkz. "Baidu veri merkezlerine AMD EPYC desteği"

Google’ın bunun yerine geçtiğimiz aylarda ArCore adında daha basit bir zengin gerçeklik girişimi kurmuştu. ARCore çalışmak için akıllı telefonun kamerasını ve diğer hareket algılayıcı sensörlerini kullanıyor. Bu nedenle profesyonel uygulamalar yerine daha çok son kullanıcı deneyimine ağırlık veren uygulamalara hitap ediyor. Ayrıca ışığı algılaması sayesinde Project Tango’dan daha gerçekçi nesne algılamaları yapılabiliyor.

Google ARCore ilk etapta sadece Samsung Galaxy S8 ve Google Pixel serisi ile uyumlu. Ön izleme sürecinin sonrasında Android 7.0 ve üzerinde çalışan tüm cihazlar programa dahil edilecek. Böylece 100 milyon civarında Android cihazı zengin gerçeklik konseptine uyumlu hale gelmiş olacak.

Bu hamle ile birlikte Project Tango platformuna da ihtiyaç kalmamış oluyor. 1 Mart 2018 itibariyle Project Tango desteği kesilecek ve kaynaklar ArCore girişimine kaydırılacak. Ayrıca ArCore için ikinci geliştirici ön izleme sürümü de yayınlandı. Yeni sürüm daha akıcı bir tecrübe ve daha iyi kontroller sunuyor. 

 

https://ausdroid.net/2017/12/16/google-launches-arcore-developer-preview-2-end-support-project-tango/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl SIM kart üreticisi Gemalto satıldı 1 yıl BlackBerry World uygulama mağazası kapanıyor 1 yıl Asus ROG Maximus X Formula Z370 incelemesi "Sıvı soğutmalı, meraklısına anakart" 1 yıl Kendi enerjisini üreten akıllı sera sistemi geliştirildi 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tasarım stüdyosu Fransa'da açılıyor 1 yıl Facebook arkadaşlarınızı bir ay sessize alabilirsiniz 1 yıl iTunes'un Windows Mağazası'na gelişi süresiz ertelendi 1 yıl Xiaomi'nin yeni bombaları l Galaxy S9 çıkış tarihi l Mobilite 1 yıl ISS'te görevli astronotlar Star Wars: The Last Jedi'ı kaçırmayacak 1 yıl Sony'nin yeni amiral gemisinin detayları sızdırıldı 1 yıl Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı kullanıma açıldı 1 yıl Mozilla’dan tepki çeken hamle: Firefox’a gizlice eklenti kuruldu! 1 yıl Galaxy S9 serisi Şubat ayındaki MWC 2018'de tanıtılabilir 1 yıl Bosch'tan elektrikli otomobil bataryaları için dev hamle 1 yıl Ziyaretçilerinin bilgisayarlarında madencilik yazılımı çalıştıran sitelerin sayısı giderek artıyor 1 yıl Huawei ile mobil fotoğrafçılıkta RAW kalitesi 1 yıl Güç otomobilinde olsun: Star Wars temalı Renault Zoe satışa sunuldu 1 yıl Avrupa Birliği, ABD'nin talebini reddetti: Apple davasına müdahil olamayacak 1 yıl İtalyan tasarımcının geçmiş ile geleceği harmanladığı fütüristik tasarımları 1 yıl Kuzey Kore, Güney Kore'nin Bitcoin borsasına saldırdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Project Tango tarihe karışıyor Sonraki Acıyı hissetmeyen ailenin genleri kronik ağrılar için ümit vadediyor 1 yıl Facebook da itiraf etti: "Facebook kullanmanız zararlı olabilir" 1 yıl Apple yeni bilim-kurgu dizisi için hazırlıklara başladı 1 yıl Range Rover Evoque dünyanın en büyük hız tümseğini nasıl aştı? [video] 1 yıl Türkiye'de Bitcoin ile satın alabileceğiniz 50 ürün 1 yıl Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk | 2si1 1 yıl Çanakkale haritaları içeren Battlefield 1 "Turning Tides" DLC’si yayınlandı 1 yıl OnePlus 5T'yi kullandık l Bu telefon çok hızlı 1 yıl Bitcoin'le cinayet emrine 6 yıl hapis cezası 1 yıl Galaxy A8 (2018) resmi görselleriyle ortaya çıktı 1 yıl Samsung Bixby hoparlör gelecek yıla kaldı 1 yıl Facebook'a "Bir Süre Gösterme" özelliği geldi 1 yıl SpaceX, önemli bir ilke daha imza attı: İşte muhteşem görüntüler 1 yıl General Mobile GM 6 Android Oreo güncellemesi yayınlandı 1 yıl Deniz taşımacılığında Blockchain teknolojisi yaygınlaşıyor 1 yıl ABD Deniz Kuvvetleri pilotsuz helikopter geliştiriyor 1 yıl Araştırmacılar elektrik üretebilen yapay organ geliştirdi 1 yıl Baidu veri merkezlerine AMD EPYC desteği 1 yıl 5 gün içinde 7.5 milyon dolar gerekiyor: İsrailli şirket, Ay'a gitmek için bağış bekliyor 1 yıl Facebook'un eski yöneticisi Chamath Palihapitiya: Bitcoin'in değeri 1 milyon dolara ulaşacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim