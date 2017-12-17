Project Tango tarihe karışıyor

Google’ın son üç yıldır zengin gerçeklik odağında geliştirdiği Project Tango platformu faaliyetlerine son veriyor. Daha iyi bir potansiyel vadeden ArCore girişimi sonrasında Project Tango’ya da ihtiyaç kalmadı.

Project Tango nedir?

Project Tango, derinlik algılayıcı bileşenler ile iç mekanların 3D modellemesini yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Kameralar yardımıyla, tüm odanın 3D modellemesini yapabilen teknoloji, alanın ölçülerini hesaplayabiliyor ve hareket algılayabiliyor. Intel tarafından satın alınan yapay zeka firması Movidius, projenin altyapısını hazırlayan isim olarak dikkat çekiyor.

Ne var ki derinlik algılayıcı kameralar gerektiren Project Tango, Android cihazlar için ekstra maliyet demekti. Bu bakımdan yaygın kullanım imkanı pek bulunmuyordu. Asus yılın başlarında ZenFone AR adında Snapdragon 835 yonga seti ve 8GB RAM barındıran bir telefon tanıtmıştı ancak ilgi görmedi.

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Google’ın bunun yerine geçtiğimiz aylarda ArCore adında daha basit bir zengin gerçeklik girişimi kurmuştu. ARCore çalışmak için akıllı telefonun kamerasını ve diğer hareket algılayıcı sensörlerini kullanıyor. Bu nedenle profesyonel uygulamalar yerine daha çok son kullanıcı deneyimine ağırlık veren uygulamalara hitap ediyor. Ayrıca ışığı algılaması sayesinde Project Tango’dan daha gerçekçi nesne algılamaları yapılabiliyor.

Google ARCore ilk etapta sadece Samsung Galaxy S8 ve Google Pixel serisi ile uyumlu. Ön izleme sürecinin sonrasında Android 7.0 ve üzerinde çalışan tüm cihazlar programa dahil edilecek. Böylece 100 milyon civarında Android cihazı zengin gerçeklik konseptine uyumlu hale gelmiş olacak.

Bu hamle ile birlikte Project Tango platformuna da ihtiyaç kalmamış oluyor. 1 Mart 2018 itibariyle Project Tango desteği kesilecek ve kaynaklar ArCore girişimine kaydırılacak. Ayrıca ArCore için ikinci geliştirici ön izleme sürümü de yayınlandı. Yeni sürüm daha akıcı bir tecrübe ve daha iyi kontroller sunuyor.