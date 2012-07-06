Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam, İngiltere pazarına giriş yaptı

Samsung'un Android işletim sistemli ve projektör donanımlı akıllı telefonu Galaxy Beam, İngiltere pazarına en sonunda giriş yaptı. İngiltere'nin sayılı satış sitelerinden Expansys, Galaxy Beam için 394.99 Pound (~694$) fiyat belirlemiş durumda.



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 (ARM Cortex-A9 tabanlı) platformundan, Mali-400 grafik biriminden ve 768 MB RAM'den güç alan akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek, 720p video kaydedebilen 5 megapiksel kamera ve 2000 mAh batarya akıllı telefonun teknik özellikleri arasında yer alıyor. Akıllı telefonun üzerinde bulunan projektör 50-inç boyutunda görüntü oluşturabiliyor.



http://www.expansys.com/samsung-galaxy-beam-black-yellow-eu-plug+uk-adapter-234183/