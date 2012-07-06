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Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam, İngiltere pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,6b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam, İngiltere pazarına giriş yaptı
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Samsung'un Android işletim sistemli ve projektör donanımlı akıllı telefonu Galaxy Beam, İngiltere pazarına en sonunda giriş yaptı. İngiltere'nin sayılı satış sitelerinden Expansys, Galaxy Beam için 394.99 Pound (~694$) fiyat belirlemiş durumda.
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 (ARM Cortex-A9 tabanlı) platformundan, Mali-400 grafik biriminden ve 768 MB RAM'den güç alan akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek, 720p video kaydedebilen 5 megapiksel kamera ve 2000 mAh batarya akıllı telefonun teknik özellikleri arasında yer alıyor. Akıllı telefonun üzerinde bulunan projektör 50-inç boyutunda görüntü oluşturabiliyor.
Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam, İngiltere pazarına giriş yaptı
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http://www.expansys.com/samsung-galaxy-beam-black-yellow-eu-plug+uk-adapter-234183/ Yorum Yaz
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Jacobıan 7 yıl

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antonidas 7 yıl
telefonda projektör mü var,projeksiyon mu var?
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danGerfuLL 7 yıl antonidas
antonidas

telefonda projektör mü var,projeksiyon mu var?


- Built-in nHD projector

gsmarena.com/...
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Vedpla 7 yıl
Donanım yüksek olsa 1.4 işlemci 1 gb ram filan birde güçlü bir batarya çok iyi olurdu
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Kuseyr 7 yıl
avea satışa çıkaracakmış yakında
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mutlu234 7 yıl
Bunun için yanımda şarj aleti taşımaya razıyım :)
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porsche911gt2 7 yıl
imkanları kısıtlı köy okullarında öğretmenlik yapanlar için bire bir
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acbold 7 yıl
DonanimHaber ile birlikte Samsung Forumda incelemiştik bu cihazı.Fakat piyasaya sürülecek cihaz olmadığını söylemişlerdi.Haberdekinin de aslında bir farkı yok tasarım olarak.Çözünürlüğün dağıtılması olayını umarım düzeltmişlerdir.
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lysipe 7 yıl
eger yansıttıgı yer de dokunmatik olsaydı UZay TEkno :D
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itachi237 7 yıl
şu an bile fansız projeksiyon büyük bi lüks bunu bide telefona koyuyolar kaç dakika çalışabiliyor ? pili ne kadar sömürüyor ? parlaklık nasıl ? bu alet iyi bir başlangıç o kadar . fazla birşey beklemeyin
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wehrmacht 7 yıl
pil sıkıntı 0lur
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E_Aydin35 7 yıl
Batarya performansını görmek isterim, ileride bir DH. incelemesi olursa çok güzel olur, ve gerçekten Samsung çok yararlı bir hamle yaptı Beam ile :)
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jubeii 7 yıl
bence son zamanlarda telefona eklenen en yenilikci eklenti. en az siri kadar muhim bi değisiklik.
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