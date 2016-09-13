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Punisher dizisinin kötü adamını Ben Barnes canlandıracak

İlk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda yer alan Punisher, yakında kendi dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Punisher dizisi için hazırlıklar sürerken, oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
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4
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen anti-kahramanları arasında yer alan Frank Castle, ya da daha çok bilinen adıyla Punisher, çok yakında kendi dizisi ile karşımıza çıkacak. Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşıyan Netflix, Punisher'ın bireysel dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Dizi dünyasında ilk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda karşımıza çıkan ve büyük beğeni ile karşılanan Punisher'ın kendi dizisi için hazırlıklar sürerken, dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Daredevil'daki performansı ile övgü toplayan Jon Bernthal'ın bir kez daha Frank Castle olarak karşımıza çıkacağı dizinin kötü adamını kimin canlandıracağı belli oldu. Narnia Günlükleri, Dorian Grey ve Yedinci Oğul gibi filmler ile tanınan genç oyuncu Ben Barnes, dizinin ilk sezonunda Punisher'ın karşısındaki isim olacak.
Ben Barnes'ın hangi karakteri canlandıracağı hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak TVLine'ın haberine göre genç oyuncunun Bobby Saint rolünü üstlenmesi bekleniyor. Babasının yolundan gidip suç dünyasında hızla yükselen Saint, 2004 yılında çıkan Punisher filminde de yer almış ve James Carpinello tarafından canlandırılmıştı.

http://tvline.com/2016/09/12/the-punisher-ben-barnes-cast-marvel-netflix/ Yorum Yaz
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lotraranel 3 yıl en beğenilen ardaq
ardaq

punisher'ın neden bu kadar beğenildiğini anlamadım yahu. süper her tip silah kullanan eski abd askeri. sanki tüm abd askerleri süper gibi gösteriliyor, kahraman gibi gösteriliyor. milleti delik deşik ettikten sonra tipik amerikalı ahlak kuralları ölçüsünde "ama onlar kötüydü" ye bağlıyor. abd'nin demokrasi getirmesinin vücut bulmuş hali.

ardaqpunisher'ın neden bu kadar beğenildiğini anlamadım yahu. süper her tip silah kullanan eski abd askeri. sanki tüm abd askerleri süpe...
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lotraranel 3 yıl
Harika bir dizi, kendi dizisini hak ediyor gerçekten.
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ardaq 3 yıl
punisher'ın neden bu kadar beğenildiğini anlamadım yahu. süper her tip silah kullanan eski abd askeri. sanki tüm abd askerleri süper gibi gösteriliyor, kahraman gibi gösteriliyor. milleti delik deşik ettikten sonra tipik amerikalı ahlak kuralları ölçüsünde "ama onlar kötüydü" ye bağlıyor. abd'nin demokrasi getirmesinin vücut bulmuş hali.
punisher'ın neden bu kadar beğenildiğini anlamadım yahu. süper her tip silah kullanan eski abd askeri. sanki tüm abd askerleri süper gibi gösteriliyor, kahraman...
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DH Misafiri 3 yıl
Ed Barnes iyi bir donanım. Punishers dizisine takılabilir.
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ardaq 3 yıl
punisher'ın neden bu kadar beğenildiğini anlamadım yahu. süper her tip silah kullanan eski abd askeri. sanki tüm abd askerleri süper gibi gösteriliyor, kahraman gibi gösteriliyor. milleti delik deşik ettikten sonra tipik amerikalı ahlak kuralları ölçüsünde "ama onlar kötüydü" ye bağlıyor. abd'nin demokrasi getirmesinin vücut bulmuş hali.
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lotraranel 3 yıl ardaq
ardaq

punisher'ın neden bu kadar beğenildiğini anlamadım yahu. süper her tip silah kullanan eski abd askeri. sanki tüm abd askerleri süper gibi gösteriliyor, kahraman gibi gösteriliyor. milleti delik deşik ettikten sonra tipik amerikalı ahlak kuralları ölçüsünde "ama onlar kötüydü" ye bağlıyor. abd'nin demokrasi getirmesinin vücut bulmuş hali.

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lotraranel 3 yıl
Harika bir dizi, kendi dizisini hak ediyor gerçekten.
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