Punisher dizisinin kötü adamını Ben Barnes canlandıracak

Çizgi roman dünyasının en sevilen anti-kahramanları arasında yer alan Frank Castle, ya da daha çok bilinen adıyla Punisher, çok yakında kendi dizisi ile karşımıza çıkacak. Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşıyan Netflix, Punisher'ın bireysel dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dizi dünyasında ilk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda karşımıza çıkan ve büyük beğeni ile karşılanan Punisher'ın kendi dizisi için hazırlıklar sürerken, dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Daredevil'daki performansı ile övgü toplayan Jon Bernthal'ın bir kez daha Frank Castle olarak karşımıza çıkacağı dizinin kötü adamını kimin canlandıracağı belli oldu. Narnia Günlükleri, Dorian Grey ve Yedinci Oğul gibi filmler ile tanınan genç oyuncu Ben Barnes, dizinin ilk sezonunda Punisher'ın karşısındaki isim olacak.

Ben Barnes'ın hangi karakteri canlandıracağı hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak TVLine'ın haberine göre genç oyuncunun Bobby Saint rolünü üstlenmesi bekleniyor. Babasının yolundan gidip suç dünyasında hızla yükselen Saint, 2004 yılında çıkan Punisher filminde de yer almış ve James Carpinello tarafından canlandırılmıştı.

http://tvline.com/2016/09/12/the-punisher-ben-barnes-cast-marvel-netflix/