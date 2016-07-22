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Yeni Marvel dizisi Luke Cage'in ilk fragmanı yayınlandı

Netflix, merakla beklenen yeni Marvel dizisi Luke Cage'in ilk uzun fragmanını yayınladı. Ayrıca Daredevil ve The Defenders hakkında da önemli açıklamalar yapıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel ile önemli bir anlaşmaya imza atan Netflix, çizgi roman devinin popüler serilerini diziye uyarlamaya devam ediyor. Bugüne kadar Daredevil ve Jessica Jones'u yayınlayan Netflix, üçüncü Marvel dizisi olan Luke Cage'i de eylül ayında kullanıcılarının beğenisine sunacak. İlk olarak Jessica Jones'un ilk sezonunda gördüğümüz Luke Cage'in bireysel dizisi için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
Ters giden bir deney sonrası insan üstü güçlere sahip olan Luke Cage'in hikayesini anlatacak olan dizi, Harlem'de geçecek ve Cage'in insanlara yardım etmek için süper kahraman olma yolunda ilerleyişini anlatacak. Luke Cage'i Mike Colter'ın canlandıracağı dizinin başrollerinde Alfre Woodard, Theo Rossi, Frank Whaley, Mahershala Ali, Rosario Dawson ve Frankie Faison yer alıyor. Dizinin ilk sezonu 30 Eylül'de yayınlanacak.
 

Daredevil 3.sezon onayını aldı

Luke Cage'in bu ilk uzun fragmanı, şu sıralar ABD'de düzenlenmekte olan Comic-Con 2016 kapsamında yayınlandı. Comic-Con'da ortak bir panel düzenleyen Marvel ve Netflix, Luke Cage ekibinin katıldığı panelde diziyi çizgi roman hayranlarına tanıttı. Ayrıca panel kapsamında Netflix'in diğer Marvel uyarlamaları hakkında da önemli açıklamalar yapıldı.
İlk olarak; Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist ve Luke Cage'i birlikte göreceğimiz The Defenders dizisinin kısa bir tanıtım videosu yayınlandı ve bu mini dizinin 2017 yılında yayınlanacağı duyuruldu. Panelde duyurulan bir diğer önemli haber de Daredevil'in 3.sezon onayını almasıydı. Daredevil'ın Punisher ve Elektra gibi sevilen karakterleri içeren 2.sezonu, izleyiciler tarafındann beğeniyle karşılanmıştı.

http://deadline.com/2016/07/luke-cage-daredevil-renewal-comic-con-iron-fist-defenders-marvel-panel-cheo-hodari-coker-video-1201790506/ Yorum Yaz
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joyberk 3 yıl
the defenders ı merak ediyorum doğrusu
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ULYSES 3 yıl
Öff yine mi marvel. Seven bir kitle var biliyorum ama biraz dah ciddi işlere yönelseler iyi olacak. Bir narcos, bir marco polo yetmiyor.
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Lionel Fusco 3 yıl
30 eylülden önce Jessica Jones'un ilk sezonunu ve Daredevil'in ikinci sezonunu bitirmem gerekiyor, bunu kaçıramam.
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