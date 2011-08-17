QNX destekli BlackBerry Colt yıl sona ermeden önce tanıtılabilir

BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanan birbirinden yeni modellerini Londra'da sergileyen Research in Motion, aynı zamanda daha rekabetçi olabilmek adına QNX platformuna odaklanmış vaziyette. Hatırlatmak gerekirse QNX platformu, Research in Motion'ın ilk tablet bilgisayarı PlayBook'da yerini almıştı. Şimdi ise sıra akıllı telefonlarda...

Research in Motion'ın Colt kod adlı ve QNX platformlu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı, akıllı telefonun 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden güç alacağı, 4.3-inç boyutunda - yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla geleceği ve 2012'nin ilk çeyreğinden itibaren teknoloji meraklılarıyla buluşacağı söyleniyordu. Tweakers.net'in anonim kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre BlackBerry Colt'un çıkış tarihi önceki söylentilerin aksine 2012'in ilk çeyreği değil, 2011 yılı sonuna doğru olabilir.



BlackBerry Colt ile ilgili şu an için başka bir detay bulunmuyor. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

