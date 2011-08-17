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QNX destekli BlackBerry Colt yıl sona ermeden önce tanıtılabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanan birbirinden yeni modellerini Londra'da sergileyen Research in Motion, aynı zamanda daha rekabetçi olabilmek adına QNX platformuna odaklanmış vaziyette. Hatırlatmak gerekirse QNX platformu, Research in Motion'ın ilk tablet bilgisayarı PlayBook'da yerini almıştı. Şimdi ise sıra akıllı telefonlarda...
Research in Motion'ın Colt kod adlı ve QNX platformlu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı, akıllı telefonun 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden güç alacağı, 4.3-inç boyutunda - yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla geleceği ve 2012'nin ilk çeyreğinden itibaren teknoloji meraklılarıyla buluşacağı söyleniyordu. Tweakers.net'in anonim kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre BlackBerry Colt'un çıkış tarihi önceki söylentilerin aksine 2012'in ilk çeyreği değil, 2011 yılı sonuna doğru olabilir.
BlackBerry Colt ile ilgili şu an için başka bir detay bulunmuyor. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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cartographer 8 yıl
QNX'li telefonları heyecanla bekliyorum valla. :)
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cartographer 8 yıl
Yalnız şöyle bişi var sadece dokunmatik ekranlı çıkarmasın yahu. Bold 9900 tarzı bişi olur umarım.
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BarGoS 8 yıl
qnx işletim sistemini mercedes hatta bir kaç uçak firmasıda kullanmıştır ve kullanmaya devam ediyor bildigim kadarı ile. çökmeyen sistem olarak geçer zaten.okadar stabil ve güvenliki amerikan federal güvenlik konseyinden onay alabilen ilk ve tek tablet pc dir. polis araçlarına monte edicek amerikan hükumeti. şuanda test halinde. usasabah.com/...

youtube.com/...

qnx mevcut hiç bir sistemle karşılaştırılamıyacak kadar güvenli ve sağlamdır.

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Deníz 8 yıl
Bb full dokunmatik yaparmıydı ya.
çıkış tarihi çok geç 1.5 ghz çift çekirdekli hayvan gibi telefonlar çıkar.tegra 3 ün çıkış tarihini bilmiyorum ama onlarda çıkabilir
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Windows10 8 yıl
şu an rimin tanıttığı üst seviye klavyeli veya full dokunmatik cihazların hepsi fix bir şekilde 1.2ghz işlemci ile geliyor. bu tel de onların devamı.

bunu şöyle düşünün nokia c6-01, c7, e6, e7, n8, x7 symbian^3 cihazların hepsine bakın 256 mb ram ve 680 mhz hızında arm 11 işlemci görürsünüz. bunun faydası şu, toptan alındığı için işlemciler ucuza gelir ve sistem üzerinde çalışacak yazılım (firmware) ise, bütün cihazlar için aynı anda geliştirilir. dolayısıyla yazılım geliştirme için harcanacak işgücü ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
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