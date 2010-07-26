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QWERTY klavyeli BlackBerry 9780 kameralara yakalandı (?)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından RIM, iş dünyasına yönelik birbirinden farklı çözümler sunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde BlackBerry 9780'e ait olduğu belirtilen fotoğraf internete gizlice sızdırıldı.

BlackBerry'nin alışılmış tasarım çizgilerine sahip QWERTY klavyeli ve monoblok tasarımlı 9780, rivayetlere göre BlackBerry 6.0 işletim sistemiyle birlikte gelecek ve 320x480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. GSM ve 3G şebekeleriyle uyumlu çalışacağı belirtilen telefonda RAM'in 256 MB'dan 512 MB'a yükseltiği ve telefonun bünyesinde 5 megapiksel kamera ile WI-FI 802.11 b/g bağlantısını barındıracağı söylentiler arasında yer alıyor. Her zamanki gibi RIM cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz, rivayetlerin doğru çıkmasını diliyoruz.


http://crackberry.com/blackberry-bold-9780-first-live-image Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
MERHABA ARKADAŞLAR BU BLACBERRY 9780 ÇIKMIŞ ARTIK.. SİZE SORUM 9780 I YAKINDAN GOREN VARMI ACABA ??
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hunlu 8 yıl

DH Misafiri
MERHABA ARKADAŞLAR BU BLACBERRY 9780 ÇIKMIŞ ARTIK.. SİZE SORUM 9780 I YAKINDAN GOREN VARMI ACABA ??

Forum'da incelemne var.
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hunlu 9 yıl
Video'su da şu şekilde:
vimeo.com/...
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hunlu 9 yıl
Gelecek hafta yurtdışında satışa çıkıyor.
Tahminen Aralık-2010 gibi memlekete gelir.
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northernlights 9 yıl
Vay be blackberry 5mp kamera koyarmıymış.
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DH Misafiri 9 yıl
haftaya gelioo sipişş verdim ben ön sipariş
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emryrgc 9 yıl

DH Misafiri

haftaya gelioo sipişş verdim ben ön sipariş


Nerden sipariş verdiniz? Daha resmi olarak bile çıkmadı.
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Momo-Oz 9 yıl
2010 yılında hala 700-800 lira aralığında klavyeli tel kaldımı yaw
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whynot00 9 yıl
1-2 güne kadar Bold 9700 almayı planlıyordum ancak 9780 haberi aklımı karıştırdı. Cihazın çıkış tarihi belli mi acaba?
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DSGNRY 9 yıl
bu benim bold 9700 yahu
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CTU 9 yıl
dış görünüşü çok değişmemiş, ama içeriği iyi gibi geldi
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