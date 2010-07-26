QWERTY klavyeli BlackBerry 9780 kameralara yakalandı (?)

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından RIM, iş dünyasına yönelik birbirinden farklı çözümler sunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde BlackBerry 9780'e ait olduğu belirtilen fotoğraf internete gizlice sızdırıldı.

BlackBerry'nin alışılmış tasarım çizgilerine sahip QWERTY klavyeli ve monoblok tasarımlı 9780, rivayetlere göre BlackBerry 6.0 işletim sistemiyle birlikte gelecek ve 320x480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. GSM ve 3G şebekeleriyle uyumlu çalışacağı belirtilen telefonda RAM'in 256 MB'dan 512 MB'a yükseltiği ve telefonun bünyesinde 5 megapiksel kamera ile WI-FI 802.11 b/g bağlantısını barındıracağı söylentiler arasında yer alıyor. Her zamanki gibi RIM cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz, rivayetlerin doğru çıkmasını diliyoruz.

http://crackberry.com/blackberry-bold-9780-first-live-image