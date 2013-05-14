QWERTY klavyeli BlackBerry Q5 tanıtıldı





Her yıl düzenlediği BlackBerry Live konferansının 2013 sürümüne bugün Orlando, Florida'da gerçekleştirilen bir açılış konuşmasıyla başlayan BlackBerry, R10 model numarasıyla internete sızan yeni QWERTY klavyeli akıllı telefonunu resmen tanıttı. BlackBerry Q5 adıyla duyurulan cihaz, Kanadalı haberleşme devinin yeni işletim sistemi versiyonu BlackBerry 10.1'i beraberinde getiriyor. Yaz aylarında gelişmekte olan birçok ülkede orta seviye donanım ve fiyatla satışa sunulacak Q5'in hedefinde, genç mobil telefon kullanıcıları ve BB10 platformunu tecrübe etmek isteyen BlackBerry hayranları olacak.

3.1 inç büyüklüğünde 720 x 720 piksel çözünürlüklü kare dokunmatik ekran, 35 düğmeli BlackBerry'nin klasik fiziksel tuş takımı, 5MP arka kamera, görüntülü görüşme kamerası, 8GB dahili hafıza, 2GB sistem belleği ve 2.180 mAh'lik bir pili bünyesinde barındırdığı resmi duyuru öncesi incelenen prototip üniteleri sayesinde doğrulanan BlackBerry Q5'in siyah, beyaz, kırmızı ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut olacak. Performans iyileştirmeleri, kamera uygulaması için HDR modu desteği gibi bir dizi yenilikleri beraberinde getiren BB10.1 yazılımının yüklü olduğu telefon, ayrıca BlackBerry Time Shift, Story Maker çoklu medya fonksiyonlarını destekliyor; BBM Video, BlackBerry Hub servisleri ile 100.000'den fazla uygulamaya sahip BlackBerry World dijital içerik mağazasına erişim sağlayabiliyor.

Yeni BB10 işletim sisteminden güç alan ilk orta seviye akıllı telefon BlackBerry Q5, üst düzey Q10 ve Z10 çözümlerinden daha farklı bir satış ağıyla tüketicilere sunulacak. Bütçe dostu aygıtıyla farklı pazarlara gözünü diken BlackBerry, Avrupa, Orta Doğu, Asya, Asya - Pasifik, Afrika ve Latin Amerika'daki belirli bölgelere Temmuz'da dağıtılmaya başlayacak. Türkiye'ye giriş yapıp yapmayacağı bilinmeyen BlackBerry Q5'in fiyat seviyesi de henüz açıklanmış değil. İlerleyen haftalarda akıllı telefon teknik özellikleri ve fiyat bilgisinin üretici firma tarafından resmen ilan edilmesi bekleniyor.

http://blogs.blackberry.com/2013/05/blackberry-q5-announced/