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QWERTY klavyeli BlackBerry Q5 tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
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25
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli BlackBerry Q5 tanıtıldı

Her yıl düzenlediği BlackBerry Live konferansının 2013 sürümüne bugün Orlando, Florida'da gerçekleştirilen bir açılış konuşmasıyla başlayan BlackBerry, R10 model numarasıyla internete sızan yeni QWERTY klavyeli akıllı telefonunu resmen tanıttı. BlackBerry Q5 adıyla duyurulan cihaz, Kanadalı haberleşme devinin yeni işletim sistemi versiyonu BlackBerry 10.1'i beraberinde getiriyor. Yaz aylarında gelişmekte olan birçok ülkede orta seviye donanım ve fiyatla satışa sunulacak Q5'in hedefinde, genç mobil telefon kullanıcıları ve BB10 platformunu tecrübe etmek isteyen BlackBerry hayranları olacak. 
QWERTY klavyeli BlackBerry Q5 tanıtıldı
3.1 inç büyüklüğünde 720 x 720 piksel çözünürlüklü kare dokunmatik ekran, 35 düğmeli BlackBerry'nin klasik fiziksel tuş takımı, 5MP arka kamera, görüntülü görüşme kamerası, 8GB dahili hafıza, 2GB sistem belleği ve 2.180 mAh'lik bir pili bünyesinde barındırdığı resmi duyuru öncesi incelenen prototip üniteleri sayesinde doğrulanan BlackBerry Q5'in siyah, beyaz, kırmızı ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut olacak. Performans iyileştirmeleri, kamera uygulaması için HDR modu desteği gibi bir dizi yenilikleri beraberinde getiren BB10.1 yazılımının yüklü olduğu telefon, ayrıca BlackBerry Time Shift, Story Maker çoklu medya fonksiyonlarını destekliyor; BBM Video, BlackBerry Hub servisleri ile 100.000'den fazla uygulamaya sahip BlackBerry World dijital içerik mağazasına erişim sağlayabiliyor. 
Yeni BB10 işletim sisteminden güç alan ilk orta seviye akıllı telefon BlackBerry Q5, üst düzey Q10 ve Z10 çözümlerinden daha farklı bir satış ağıyla tüketicilere sunulacak. Bütçe dostu aygıtıyla farklı pazarlara gözünü diken BlackBerry, Avrupa, Orta Doğu, Asya, Asya - Pasifik, Afrika ve Latin Amerika'daki belirli bölgelere Temmuz'da dağıtılmaya başlayacak. Türkiye'ye giriş yapıp yapmayacağı bilinmeyen BlackBerry Q5'in fiyat seviyesi de henüz açıklanmış değil. İlerleyen haftalarda akıllı telefon teknik özellikleri ve fiyat bilgisinin üretici firma tarafından resmen ilan edilmesi bekleniyor.

http://blogs.blackberry.com/2013/05/blackberry-q5-announced/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
millet her yeni telefon çıkınca uçuk yenilikler beklemeyin, bu şirketlerin yaşama politikasıdır bunlar ufak tefek makyajlar ile sürülürki yaşamaya devam edebilsinler, sürekli son teknolojiyi kullanırsan sürekli bilim adamlarının peşinden dolanırsın yeni bir buluş yapsınlar diye...
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_MeMeNto_ 6 yıl
bb bu kafayla giderse batar.q10 gibi tuşlu bir telefon için 2000tl fiyat biçmişler.iş adamları da iphone kullandığına göre hangi kullanıcıya hitap edecek acaba bu telefonlar?
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xmasx 6 yıl
islemcisi Qualcomm Snapdragon Dual-core 1.2 GHz arkadaslar
. Full ekranli telefonlar dunyada populer ama qwerty klavye telefonlari kullanlar cok. .. Elimde Curve 9360 var ve pili tamı tamına 1000 mAh.. (inanilmaz ama gercek) :(
Sirf pili icin alinir bu telefon
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deren05 6 yıl xmasx
ozzy_carpe

islemcisi Qualcomm Snapdragon Dual-core 1.2 GHz arkadaslar
. Full ekranli telefonlar dunyada populer ama qwerty klavye telefonlari kullanlar cok. .. Elimde Curve 9360 var ve pili tamı tamına 1000 mAh.. (inanilmaz ama gercek) :(
Sirf pili icin alinir bu telefon


Bendede Curve 9360 var ve 1,5 senedir kullanıyorum,inşallah 1000 TL aralığında gelirde alırız.
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magnagizmo 6 yıl
Gün geçtikçe ekranlar büyüdükçe tuşlar kaldırıldıkça Blackberry'nin qwerty tasarımdan hala vazgeçmemesi onun ne kadar istikrarlı ve güçlü bir firma olduğunu gösterir. Böyle firmalara her zaman hayran kalmışımdır.
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Dupp 6 yıl
qwerty severler takımı olarak sevindik.
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cihansevencan 6 yıl
web101
cihansevencan
web1012 GB ram ve orta seviye olması ilginç sistemmi hantal yoksa BB mi çok cömert çözemedim uygun olursa ikinci telefon olarak alıp denemek istiyorum
uygun derken en az 800-900 tl olur .. bu mu uygun sana.. Ben birinci telefonuma 600 TL verirken 600 kere hesap yapıyorum... sana ne vardı
İlk telefonum demenden genç bir arkadaş olduğun sonucunu çıkardım tabi herkesin maddi geliri farklı olabilir yaptığı iş farklı olabilir yada işi gereği alabilir bunun çok nedeni ve kriteri var düşüncene saygı duyuyorum ama işim gereği pil ömrü güvenlik düzeyi tasarım ve imaj nedeniyle denemem gerekiyor beni anlıyorsun umarım

Herkesin maddi gelir farklı olabilir demenden ben senden zenginim demek istediğini anlıyorum.. ayrıca ilk ile birincinin aynı anlama geldiğini bilmediğinden zeka yaşının genç bir arkadaş olduğu sonucunu çıkarttım..
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DH Misafiri 6 yıl
bu arada bilgi olsun telefon dokunmatik.
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Srcn81 6 yıl
Güzel görünüyor tasarım olarak.
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cihansevencan 6 yıl
web101
2 GB ram ve orta seviye olması ilginç sistemmi hantal yoksa BB mi çok cömert çözemedim uygun olursa ikinci telefon olarak alıp denemek istiyorum

uygun derken en az 800-900 tl olur .. bu mu uygun sana.. Ben birinci telefonuma 600 TL verirken 600 kere hesap yapıyorum... sana ne vardı
1 Yanıt Yanıtla
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General. 6 yıl cihansevencan
cihansevencan
web101
2 GB ram ve orta seviye olması ilginç sistemmi hantal yoksa BB mi çok cömert çözemedim uygun olursa ikinci telefon olarak alıp denemek istiyorum

uygun derken en az 800-900 tl olur .. bu mu uygun sana.. Ben birinci telefonuma 600 TL verirken 600 kere hesap yapıyorum... sana ne vardı

İlk telefonum demenden genç bir arkadaş olduğun sonucunu çıkardım tabi herkesin maddi geliri farklı olabilir yaptığı iş farklı olabilir yada işi gereği alabilir bunun çok nedeni ve kriteri var düşüncene saygı duyuyorum ama işim gereği pil ömrü güvenlik düzeyi tasarım ve imaj nedeniyle denemem gerekiyor beni anlıyorsun umarım
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IceRulez 6 yıl
galaxy s3 te bile 1gb ram varken orta seviye için güzel düşünülmüş,zaten akıcı yazılıma sahip,alınabilir bir telefon, androidden veya ios tan sıkılanlar için alternatif bence
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K.can.tas 6 yıl
Ram'in bu telefon için çok gerekli olduğunu düşünmüyorum.Ram'i 1 gb yapıp kamerayı 8 mp yapsalar benim için daha çekici olurdu
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bayraak 6 yıl
Kaliteli birşey ortaya çıkarmışlar tebrik etmek gerekiyor fakat sanki meraklısına olmuş gibi
Artık çoğu insan dokunmatik telefon tercih ediyor ayrıca Android ve iOS gibi büyük bir mağazaya sahip değil. Yinede Pil RAM Ekran kaitesi olsun iyi bir telefon
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MagicSnipeR 6 yıl
Fiyatı uygun olursa 2GB ram ve 2180 mAh'lik bataryasıyla çok çekici gözüküyor :)
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