QWERTY klavyeli LG C330 kameralara yakalandı

Mobil Dünya Kongresi'nde Optimus Pad ve Optimus 3D'yi teknoloji meraklılarıyla buluşturan LG Mobile'ın C330 modeli kameralara yakalandı.

Çekilen fotoğraftaki teknik özellik listesine göre 101 x 52 x 16.4 mm boyutlarında ve 123 gram ağırlığında tasarlanan QWERTY klavyeli C330, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesini destekliyor, EDGE hızında internete bağlanabiliyor. 2.4 inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde TFT LCD ekrana sahip telefonda Facebook ve Twitter gibi popüler internet sitelerinin widget'larının bulunduğu belirtiliyor.

LG C330'un fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş ancak özellik listesi dikkate alınacak olursa telefonun bütçeleri zorlamayacağına kesin gözüyle bakılabilir.