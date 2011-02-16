Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QWERTY klavyeli LG C330 kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
1
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
QWERTY klavyeli LG C330 kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör

Mobil Dünya Kongresi'nde Optimus Pad ve Optimus 3D'yi teknoloji meraklılarıyla buluşturan LG Mobile'ın C330 modeli kameralara yakalandı.

Çekilen fotoğraftaki teknik özellik listesine göre 101 x 52 x 16.4 mm boyutlarında ve 123 gram ağırlığında tasarlanan QWERTY klavyeli C330, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesini destekliyor, EDGE hızında internete bağlanabiliyor. 2.4 inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde TFT LCD ekrana sahip telefonda Facebook ve Twitter gibi popüler internet sitelerinin widget'larının bulunduğu belirtiliyor.

LG C330'un fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş ancak özellik listesi dikkate alınacak olursa telefonun bütçeleri zorlamayacağına kesin gözüyle bakılabilir.

QWERTY klavyeli LG C330 kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bu_rock01 8 yıl
lgde bır samsunga ozentı olmaya baslamıs gbı hısstttırdı bana bu model samsung pro modelıne benzıyor bende lg t310i var tum boyuları nerdeyse samsung corbyle bırebır goruntusu bıle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic'in 2011 model 3D kamera ve fotoğraf makinaları 8 yıl Panasonic'in 2011 Viera TV ailesi hakkında bütün detaylar 8 yıl Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim