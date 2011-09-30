QWERTY klavyeli Samsung Stratosphere'ın teknik özellikleri aydınlandı

Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunulması planlanan ve 5-satır QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini buluşturan Samsung Stratosphere'ın teknik özellikleri aydınlatıldı.

Gelen bilgilere göre 1 GHz işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan Stratosphere, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan 4G ağıyla uyumlu çalışabiliyor. 4 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilen (kutu içeriğinde 4 GB microSD kart mevcut) akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana yer verilmiş.



Samsung'un TouchWiz arayüzünü kullanan modelin ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için LED flaşlı 5 megapiksel kamera konumlandırılmış. Ana kamera 480p video kaydı yapabiliyor.

Samsung Stratosphere'ın, 6 Ekim'de tanıtılıp satışa sunulması öngörülüyor.

