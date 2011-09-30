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QWERTY klavyeli Samsung Stratosphere'ın teknik özellikleri aydınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,9b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunulması planlanan ve 5-satır QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini buluşturan Samsung Stratosphere'ın teknik özellikleri aydınlatıldı.
Gelen bilgilere göre 1 GHz işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan Stratosphere, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan 4G ağıyla uyumlu çalışabiliyor. 4 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilen (kutu içeriğinde 4 GB microSD kart mevcut) akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana yer verilmiş.
Samsung'un TouchWiz arayüzünü kullanan modelin ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için LED flaşlı 5 megapiksel kamera konumlandırılmış. Ana kamera 480p video kaydı yapabiliyor.
Samsung Stratosphere'ın, 6 Ekim'de tanıtılıp satışa sunulması öngörülüyor.

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burosilin 8 yıl
551 kullanıcısıyım kıyasladığımda 551 klavyesi daha estetik gibi göründü ayrıca telefonun çok eksiği var ucuzda olmaz çift çekirdekli 720p çekimli bir tel olarak gelseydi daha güzel olurdu üretimdeki tek amaç verizone olmuş bugün tüm şirketler applenin yeni teline odaklı buda o segmentte olabilirdi
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Lepanto 8 yıl
Stratosfer ilginç isim olmuş, Samsung Galaxy'yi türettiği gibi bunu da türeterek gidebilir, Mezosfer, İyonosfer vb...
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Max payne 35 8 yıl
olağan_şüpheli
480p nedir ya

yanılmıyorsam 480p 640x480 çözünürlük oluyor
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olağan_şüpheli 8 yıl Max payne 35
Max payne 35

olağan_şüpheli

480p nedir ya


yanılmıyorsam 480p 640x480 çözünürlük oluyor

onu biliyozda hiç yakısıyormu böle bi modele 480p kamera
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silver021 8 yıl
ürün çok güzel ancak böyle bir ürüne A9 çift çekirdek teknolojisi kullanılsaydı daha çok revaçta bir ürün olacağına şüphe yoktu yani. Ama samsung bu ara modellere çok satsın gözüyle bakmıyor. Buda tercih meselesi. isteyen klavyeli olanını düşünebilir. açıkçası klavye dizilişi ve tasarım harikulade. 480p DVD kalitesinde video kaydı yapabildiği anlamınada geliyor. bence gayet hoş olmuş. 720p de kayıt konabilirdi. :)
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Sessiz@Saglıkcı 8 yıl
samsung cok urunle karsımıza cıkıyor fakat kalıte konusunda cok kötü..
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olağan_şüpheli 8 yıl
480p nedir ya
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