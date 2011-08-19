QWERTY klavyeli ve Android 2.2 işletim sistemli Samsung Galaxy Q satışa sunuldu

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, bir ara internette üzerinde en çok konuşulan akıllı telefonu Galaxy Q olmuştu. Zira Galaxy Q'nun, 5.3-inç boyutunda devasa dokunmatik ekranla geleceği iddia ediliyordu. Galaxy Q'nun resmiyet kazanıp Kanada'da satışa sunulmasıyla beraber iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
Sözleşmesiz 249,99$, Rogers ile yapılacak 3 yıllık sözleşme karşılığında ise 49,99$ fiyatla satılan QWERTY klavyeli Galaxy Q, 113.9 x 58.7 x 13.9 mm ebatlarında ve 135 gram ağırlığında tasarlanmış. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümüyle gelen (Android 2.3 güncellemesine dair açıklama yok) Galaxy Q, dört band GSM şebekesi ile çift band HSPA alt yapısını desteklemekte.
3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 100 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilen Galaxy Q'nun kapasitesini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan Galaxy Q, sahip olduğu kamerayla 3.2 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.
Bu bilgilere ek olarak Galaxy Q'nun bataryası 13 güne kadar bekleme, 3 saate kadar konuşma, 5 saate kadar müzik dinleme süresi vadediyor.
http://www.rogers.com/web/link/wirelessBuyFlow?forwardTo=PhoneThenPlan&productType=normal&productId_Detailed=T589BLKR&N=52+11+4294966826 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşın dediği gibi hediyelik telefon :)
neden düşük şimdi bu hiç bir telefon tablet pc yerini tutmaz tablet pc de netbookların yerini tutmaz yani ne yapmalı milyon*milyon ekran çözünürlüğü olsa ne olacak 3.5 inçden fazla büyük telefonada telefon dememeli; gerçi günümüzde bu çihazlara telefon dememeli telefon bunların enson özellikleri, bu cihazlar hertelden biraz çalan bir çorba; aşure tatlısı biraz foto, biraz video, az telefon, fazlaca sosyal ağ, birazca oyun, fazlada indir kaldır uygulama(androidler için) süper çözünürlüklü ekran ama ekran aynı, ....
hepsinden biraz alsana 2000 TL fiyat yav bu fiyatlara ne netbooklar vede iyi laptoplar var.