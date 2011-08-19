QWERTY klavyeli ve Android 2.2 işletim sistemli Samsung Galaxy Q satışa sunuldu

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, bir ara internette üzerinde en çok konuşulan akıllı telefonu Galaxy Q olmuştu. Zira Galaxy Q'nun, 5.3-inç boyutunda devasa dokunmatik ekranla geleceği iddia ediliyordu. Galaxy Q'nun resmiyet kazanıp Kanada'da satışa sunulmasıyla beraber iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sözleşmesiz 249,99$, Rogers ile yapılacak 3 yıllık sözleşme karşılığında ise 49,99$ fiyatla satılan QWERTY klavyeli Galaxy Q, 113.9 x 58.7 x 13.9 mm ebatlarında ve 135 gram ağırlığında tasarlanmış. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümüyle gelen (Android 2.3 güncellemesine dair açıklama yok) Galaxy Q, dört band GSM şebekesi ile çift band HSPA alt yapısını desteklemekte.



3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 100 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilen Galaxy Q'nun kapasitesini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan Galaxy Q, sahip olduğu kamerayla 3.2 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.



Bu bilgilere ek olarak Galaxy Q'nun bataryası 13 güne kadar bekleme, 3 saate kadar konuşma, 5 saate kadar müzik dinleme süresi vadediyor.



http://www.rogers.com/web/link/wirelessBuyFlow?forwardTo=PhoneThenPlan&productType=normal&productId_Detailed=T589BLKR&N=52+11+4294966826