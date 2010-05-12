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QWERTY klavyeli ve Android v2.1 işletim sistemli LG Ally'ın detayları ufukta göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli ve Android v2.1 işletim sistemli LG Ally'ın detayları ufukta göründü
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QWERTY klavyeli ve Android v2.1 işletim sistemli LG Ally'ın detayları ufukta göründü
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Güney Kore'nin ikinci büyük cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın kızaklı QWERTY klavye donanımını ve Android v2.1 (Eclair) işletim sistemini bir araya getiren yeni modeli Ally'ın teknik detayları ufukta göründü.

BGR tarafından internette yayınlanan tabloya göre üzerinde uzun süredir konuşulan akıllı telefon, önceki spekülasyonların aksine 1 GHz değil, 600 MHz saat hızındaki işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor. CDMA ve EVDO şebekeleriyle uyumlu çalışabilen telefonun göze çarpan diğer özellikleri ise şu şekilde;

- 4.56 x 2.22 x 0.62 inç ebatlarında tasarım
- 3.2 inç, 480x800 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT ekran
- Bluetooth v2.1 + EDR
- 3.5 mm kulaklık girişi
- WI-FI
- A-GPS ve S-GPS
- 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, flaş
- microUSB portu
- microSD kart desteği (4 GB kart hediyeli)
- 500 saate kadar bekleme; 450 dakikaya kadar konuşma süresi sunan batarya

Görünüşe göre telefon şu an için Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunulacak ve ön sipariş alımları yarından itibaren başlayacak.

QWERTY klavyeli ve Android v2.1 işletim sistemli LG Ally'ın detayları ufukta göründü
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http://www.boygeniusreport.com/2010/05/11/lg-ally-pre-order-begins-may-13th-available-in-all-channels-on-may-20th/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FE-NER-BAH-ÇE-Lİ 9 yıl
harika bir telefon
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sangreal_1905 9 yıl
hersey guzelde nıe 480x800 cozunurluge 16m degılde 262k renk koyarlar
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