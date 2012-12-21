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Qi kablosuz şarj standardını destekleyen ilk araba 2013 model Toyota Avalon oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2008'de kuralan WPC'nin (Wireless Power Consortium) geliştirdiği Qi kablosuz şarj standardı, birçok rakibi olmasına karşın sektörün en büyük operatörleri arasında yer alan Verizon Wireless ve SoftBank sayesinde geniş bir alana yayılmaya başladı. Çok sayıda üreticiden destek gören Qi, Toyota'nın yeni sedan modelinde de araç içi şarj sistemi olarak yerini aldı. Bu kablosuz şarj standardını destekleyen ilk araba olan 2013 model Avalon, yeni sürümüyle bünyesinde barındırdığı kablosuz teknolojilerine bir yenisini daha eklemiş oldu.
Arabanın konsolunun orta kısmında yer alan 'ebin' adlı sürgülü kapağa entegre edilen ConvenientPower ve Philips Lite-on Digital Solution (PLDS) tarafından geliştirilip DENSO'nun ürettiği bir kablosuz şarj padi sayesinde, araç sahibi Qi kablosuz şarj standardını destekleyen mobil telefonunu bu bölüme koyarak kolaylıkla şarj edebilecek, dilediğinde kapağın hemen altındaki düğmeyle bu özelliği kapatabilecek. Aralarında LG Nexus 4, HTC DROID DNA, Nokia Lumia 920 ve HTC Windows Phone 8X gibi yeni modellerin de bulunduğu toplam 34 akıllı telefonun Qi desteğini beraberinde getirdiğini dile getiren Toyota, bu standardın perakende mağazalar ya da internet üzerinde edinilebilecek aksesuarlarla diğer mobil aygıtlarda da kullanılabilir hale getirilebileceğini hatırlattı.
Aralık ayının başında satış mağazalarındaki yerini alan 2013 model Avalon'u Amerika'da 30,990$'dan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün. Uluslararası pazara sürülecek hem benzinli hem de melez sürümlerinde Qi kablosuz şarj desteğini beraberinde getirecek olan aracın bu teknolojiye sunduğu destek ve kullanımıyla alakalı hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://pressroom.toyota.com/releases/toyota+2013+avalon+first+qi+wireless+charging+dec19.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sefernac 6 yıl
Bu tarz yenilikçi standartların daha fazla üründe kullanılmasını bekliyoruz... Çok lüks özellikmiş gibi fiyatları şişirmesinler yeter..


Ayrıca; 18 adet yorumun sadece 6 tanesi konu ile ilgili.. Gerisi...... Allah'ım nasıl bir yorum zihniyetidir bu böyle..
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Lord Melkor 6 yıl
iphone ne alaka yav :)
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jvcjvc 6 yıl
o iphoneda bir kılıf gibi bir şey var, sanırım arabanın yanında bir kılıf veriyorlar kablosuz şarj etmeye imkan tanıyan.
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depeche35 6 yıl
jackyou
Bir troll basmış. Bitmediniz bir türlü...
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intikam91 6 yıl
Erchamion
30,990 değil, 30.990.

amerikalılar ve ingilizler , yerine . . yerine , kullanırlar bu bir varsayımdır illa herkes senin kullandığın gibi kullanıyor olacak değil.
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Zuko 6 yıl intikam91
intikam91
Erchamion
30,990 değil, 30.990.

amerikalılar ve ingilizler , yerine . . yerine , kullanırlar bu bir varsayımdır illa herkes senin kullandığın gibi kullanıyor olacak değil.

Amerika'da öyle ama Avrupa'da böyle. İsteyen istediğini kullanmaz, Türkiye'de yaşıyorsan Türkiye'nin seçtiğini kullanırsın. Ya da makalen Türkçeyse.

Amerika nasıl geri kalan tüm dünyanın kullandığı sisteme geçmemekte diretiyor, illa benimki olacak diyor, biz neden bunu önemsemeyip "Onları kullanalım, ne olacak canım?" diyelim?
1 Yanıt Yanıtla +2
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mansurmarsak 6 yıl
Erchamion
Hypnotica
Bilal Akgündüz
Erchamion30,990 değil, 30.990.
Aracın resmi sayfasında 30,990$ olarak geçiyor.
Arkadaş sayıların arasında virgül kullanmana takmış kafayı...
Kafa takma değil. Virgül kullanınca başka bir anlam çıkmasa ses etmezdim. Virgül olunca 30 dolar oluyor sadece.

Sen canını sıkma, hiçkimse arabanın fiyatını 30 $ dolar olarak algılamaz ...
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ozzy55ozzy 6 yıl
haberin resminde iphone gördüm şaka mı bu
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Zenci Forvet 6 yıl ozzy55ozzy
oa3355

haberin resminde iphone gördüm şaka mı bu

Düzeltilmiş.
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Hypnotica 6 yıl
Bilal Akgündüz
Erchamion30,990 değil, 30.990.
Aracın resmi sayfasında 30,990$ olarak geçiyor.

Arkadaş sayıların arasında virgül kullanmana takmış kafayı...
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Zuko 6 yıl Hypnotica
Hypnotica
Bilal Akgündüz
Orijinalden alıntı: Erchamion30,990 değil, 30.990.
Aracın resmi sayfasında 30,990$ olarak geçiyor.

Arkadaş sayıların arasında virgül kullanmana takmış kafayı...

Kafa takma değil. Virgül kullanınca başka bir anlam çıkmasa ses etmezdim. Virgül olunca 30 dolar oluyor sadece.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Erchamion
30,990 değil, 30.990.

Aracın resmi sayfasında 30,990$ olarak geçiyor.
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Zuko 6 yıl
30,990 değil, 30.990.
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e_capkan 6 yıl Zuko
Erchamion

30,990 değil, 30.990.

tam tersi.
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