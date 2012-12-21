Qi kablosuz şarj standardını destekleyen ilk araba 2013 model Toyota Avalon oldu





2008'de kuralan WPC'nin (Wireless Power Consortium) geliştirdiği Qi kablosuz şarj standardı, birçok rakibi olmasına karşın sektörün en büyük operatörleri arasında yer alan Verizon Wireless ve SoftBank sayesinde geniş bir alana yayılmaya başladı. Çok sayıda üreticiden destek gören Qi, Toyota'nın yeni sedan modelinde de araç içi şarj sistemi olarak yerini aldı. Bu kablosuz şarj standardını destekleyen ilk araba olan 2013 model Avalon, yeni sürümüyle bünyesinde barındırdığı kablosuz teknolojilerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Arabanın konsolunun orta kısmında yer alan 'ebin' adlı sürgülü kapağa entegre edilen ConvenientPower ve Philips Lite-on Digital Solution (PLDS) tarafından geliştirilip DENSO'nun ürettiği bir kablosuz şarj padi sayesinde, araç sahibi Qi kablosuz şarj standardını destekleyen mobil telefonunu bu bölüme koyarak kolaylıkla şarj edebilecek, dilediğinde kapağın hemen altındaki düğmeyle bu özelliği kapatabilecek. Aralarında LG Nexus 4, HTC DROID DNA, Nokia Lumia 920 ve HTC Windows Phone 8X gibi yeni modellerin de bulunduğu toplam 34 akıllı telefonun Qi desteğini beraberinde getirdiğini dile getiren Toyota, bu standardın perakende mağazalar ya da internet üzerinde edinilebilecek aksesuarlarla diğer mobil aygıtlarda da kullanılabilir hale getirilebileceğini hatırlattı.

Aralık ayının başında satış mağazalarındaki yerini alan 2013 model Avalon'u Amerika'da 30,990$'dan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün. Uluslararası pazara sürülecek hem benzinli hem de melez sürümlerinde Qi kablosuz şarj desteğini beraberinde getirecek olan aracın bu teknolojiye sunduğu destek ve kullanımıyla alakalı hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://pressroom.toyota.com/releases/toyota+2013+avalon+first+qi+wireless+charging+dec19.htm