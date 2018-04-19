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Qualcomm, 1 milyar dolar tasarruf etmek için 1.500 çalışanı işten çıkarıyor

Dev teknoloji şirketi Qualcomm, hissedarlarına verdiği 1 milyar dolarlık tasarruf sözünü yerine getirmek için çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. 1.500 çalışanın işine son verilmesi bekleniyor.
1 yıl
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30
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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San Diego merkezli teknoloji şirketi Qualcomm, yaklaşık 1.500 işçinin görevine son verme sürecine başladı. Yatırımcılarına 1 milyar dolar tasarruf sözü veren Qualcomm'un, maliyetleri düşürmek istediği ve bunun bir parçası olarak da çalışanlarının işine son vermeye başladığı bildirildi.

Qualcomm 1 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor

Yaklaşık olarak 33.800 kişinin çalıştığı dev şirket: "İlk olarak personel dışındaki tasarruf seçeneklerini değerlendirdik. Anca uzun vadede büyümeyi ve başarıyı desteklemek için işgücünün azaltılması gerektiğine karar verdik ve sonuç olarak bu karar tüm yatırımcılarımıza fayda sağlayacak." şeklinde bir açıklama yaptı. Qualcomm'un bu kararının ardında, Apple ile yaşadığı yasal savaşın da olduğu ve bu nedenle maliyetleri düşürmek istediği de iddia ediliyor.
Dev şirket işten çıkarılmalardan etkilenen çalışanlarına kıdem tazminatı ödeyeceğini de açıkladı. Geçtiğimiz süreçte Qualcomm, antitröst yasalarını ihlal ettiği için AB'den 1,2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca bir başka dev şirket Broadcom ile çalkantılı bir satın alma teklifi süreci yaşayan şirket,  ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenliği gerekçe göstermesi nedeniyle bu teklifi reddetmişti.

https://www.engadget.com/2018/04/19/qualcomm-layoffs-improve-earnings/ Yorum Yaz
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Ucan Hollandalı 1 yıl en beğenilen
Eski çağ adamdır.O nice savaşlar adamdır.Simdi eskiden beter oldu.Milletin sırtından kazanıp babalar gibi keyif sürmeler.Nalet olsn yeni dünya.Özgürlükmüş sizi o kadar asimile etmişler ki özgürlüğü ö sünü bile bilmiyorsunuz.Yeni dünyanın bilimle,eğitimle hiç alakası yok.Resmen yozlaşmış.Eski bilim adamların ya da mimarların yapılarını bir görün kaç yüzyıl geçmiş üzerinden sapasaglam.YENİ DÜNYA BOMBOŞ
Eski çağ adamdır.O nice savaşlar adamdır.Simdi eskiden beter oldu.Milletin sırtından kazanıp babalar gibi keyif sürmeler.Nalet olsn yeni dünya.Özgürlükmüş sizi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Tugrul_512bit 1 yıl
22.6 milyar dolar geliri olan şirket %4.5 gelir artışı için iş gücünü %4.5 azaltıyor.
E o zaman "hepsini satsınlar %100 artış olsun" kafası bu.
Dejavu
22.6 milyar dolar geliri olan şirket %4.5 gelir artışı için iş gücünü %4.5 azaltıyor.E o zaman "hepsini satsınlar %100 artış olsun" kafası bu.Dejavu
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Yanıtla +11
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lg02561 1 yıl
aynen dh tayfa aynen bi siz akıllısınız ama milyar dolarlık qualcomm yöneticileri, analistleri beyinsiz. büyümek isteyen şirket personel mi çıkarır personel mi alırmış bak bak. gören de tekstil fabrikasından işçi çıkarıyor da küçülmeye gidiyor sanacak. teknoloji devi bu firma aloo. çalışan sayısı ne kadar çok olursa şirket o kadar büyüktür düşüncesi nasıl bi kafadır.
aynen dh tayfa aynen bi siz akıllısınız ama milyar dolarlık qualcomm yöneticileri, analistleri beyinsiz. büyümek isteyen şirket personel mi çıkarır personel mi...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ImRoyal 12 ay
Şirkette elektrikleri kapatırsın suları kapatırsın 1 milyon dolar tasarruf edilir ama çalışanları çıkarmak nasıl bir tasarruf demek bilmiyorum. Demek ki şirket küçülüyor. Yada siz yıllarca avanatadan eleman çalıştırdınız şimdi onları silkelemek istiyorsunuz. Ama bu Türkiye tapu dairesi değil ki çalışanların yarısı avantalı torpillilerden oluşsun. Dünyanın en büyük yüksek teknoloji şirketi. :D
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Tensi 1 yıl
Quallcomm'a is basvurusu yaptim, copcu olarak. Brut maas aylik 20.000 $'cikmis. :D
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alptughan 1 yıl
tekel olmaya dursun insan.
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Erasmus78 1 yıl
Amerika'da ben 100.000$ maaş alıyorum diyen birisi; yıllık tüm her şey dahil 100.000$ maaş alıyordur. Yani bizdeki brüt maaş gibi.
Benim anlamadığım yılda 1 milyar dolar tasarruf etmek istiyorsan ortalama şirkete maliyeti yıllık 150.000$ olan 6.667 kişiyi işten çıkarmaları gerekmez mi? Yok 1.500 kişi ise bu 1.500 kişinin yıllık şirkete ortalama maliyeti 667.000$ civarında olması lazım. Benim bildiğim Amerika'da böyle maaş alan bir çalışan yok. Yönetim kurulu üyesi, CEO, CFO, CTO ya da yüksek düzey yönetici değilse. E bunlardan da bir şirkette 1.500 tane olmaz.
Anlamadım bir şey.
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interwap 1 yıl
Bizde seçim öncesi ücretsiz izine çıkabiliriz. Durum onu gösteriyor.
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Aeris 1 yıl
1 milyar dolar = 1500 işçi?
işçi başına 666bin dolar yapar.
12'ye bölsek aylık 55bin dolar yapar. Aylık ortalama 55bin dolar aylığı ya da masrafımı var ortalama bir işçinin?
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Tugrul_512bit 1 yıl Aeris
bir de ödedikleri kıdem tazminatını çıkar. Yani ayda 100000 bile alıyor olabilirler.
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MustafaC53 1 yıl
kaç para alıyor lan bu işçiler.
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koppa 1 yıl
Bence Qualcomm gereğinden fazla iyiydi ve aşırı sıçrama yaptı.
Önce satış haberleri şimdi işten çıkarmalar. Pazar lideri olan bir firma için çıkan haberler sizce de saçma değilmi?
Hop dediler, bu kadar hızlı gidersen yeteri kadar ekmek yiyemeyiz, yavaş yavaş ilerle ve her aşamadan para kazanalım 'ın uygulamaları bence bunlar.
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serafon 1 yıl
İğrenç bir devirde yaşıyoruz, ambalajlar süper, içler kof, içler canavar!
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sis651 1 yıl
Yalnız 1500 kişi 1 milyar dolar masraf yaratıyorsa kişi başı 666 bin dolar civarı bir masraf çıkıyor. Bu adamlar ne maaş alıyor böyle yahu?...
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lg02561 1 yıl sis651
anlık olarak düşünmeyin hocam bu yıllar hatta on yıllar sürecek bi gelişme ve bütçe planlaması. bir de net maaş olarak düşünmeyin. 1500 işçinin bir şirkete maliyeti sadece maaşları değil sigortaları, yan hakları, ofis-alan kullanımı vs. vs. diye gider.
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