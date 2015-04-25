Qualcomm 2015 yılı için gelir hedefini düşürdü

Geçtiğimiz yıllarda genellikle üst seviye akıllı telefonlarda Qualcomm'un çözümlerini görmeye alışmıştık. Ancak bir çok üretici Snapdragon işlemcileri tercih etse de kendi çipsetlerini de geliştirmeyi ihmal etmiyordu. Son olarak Exynos serisinde iyice olgunluğa ulaşan Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde Snapdragon'dan tamamen vazgeçerek kendi işlemcilerini kullanmaya başlamıştı.

Samsung gibi büyük bir müşteriyi kaybeden üretici ise daha önce 2015 yılı için açıkladığı hedeflerde değişikliğe gitti. 2015 yılı için yapılan hedef tahmini $26.3 - $28 milyar dolardan $25 - $27 milyar dolar seviyesine çekildi. Değişime bakıldığında ise Qualcomm'un Samsung'u kaybetmeden önce şirketten 1 milyar dolar seviyesinde bir gelir elde etmeyi planladığı da söylenilebilir.

Ayrıca şirket çeyrek raporunu da açıklarken ilk çeyrekte 6.9 Milyar dolarlık gelir elde edildiği belirtildi. Bu rakam geçen yıla göre %8'lik bir yükselişi ve hedefin üzerine çıkıldığını gösterse de, elde edilen kâr 1.1 Milyar dolar seviyesinde kalarak geçen yılın aynı dönemine göre %46 daha düşük seviyede. Şirketin yeni hedeflerini ve raporlarını açıklamasının ardından hisse değeri yaklaşık %2 seviyesinde düşüş gösterdi.