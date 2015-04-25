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Qualcomm 2015 yılı için gelir hedefini düşürdü

4 yıl
1,9b
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Cep Telefonu Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Qualcomm 2015 yılı için gelir hedefini düşürdü
Geçtiğimiz yıllarda genellikle üst seviye akıllı telefonlarda Qualcomm'un çözümlerini görmeye alışmıştık. Ancak bir çok üretici Snapdragon işlemcileri tercih etse de kendi çipsetlerini de geliştirmeyi ihmal etmiyordu. Son olarak Exynos serisinde iyice olgunluğa ulaşan Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde Snapdragon'dan tamamen vazgeçerek kendi işlemcilerini kullanmaya başlamıştı.

Samsung gibi büyük bir müşteriyi kaybeden üretici ise daha önce 2015 yılı için açıkladığı hedeflerde değişikliğe gitti. 2015 yılı için yapılan hedef tahmini $26.3 - $28 milyar dolardan $25 - $27 milyar dolar seviyesine çekildi. Değişime bakıldığında ise Qualcomm'un Samsung'u kaybetmeden önce şirketten 1 milyar dolar seviyesinde bir gelir elde etmeyi planladığı da söylenilebilir. 
Ayrıca şirket çeyrek raporunu da açıklarken ilk çeyrekte 6.9 Milyar dolarlık gelir elde edildiği belirtildi. Bu rakam geçen yıla göre %8'lik bir yükselişi ve hedefin üzerine çıkıldığını gösterse de, elde edilen kâr 1.1 Milyar dolar seviyesinde kalarak geçen yılın aynı dönemine göre %46 daha düşük seviyede. Şirketin yeni hedeflerini ve raporlarını açıklamasının ardından hisse değeri yaklaşık %2 seviyesinde düşüş gösterdi.

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doctor_bey 4 yıl
Teknolojiyi birazcıkta olsa takip eden ve bu duruma şaşıran var mıdır acaba?


Kaçınılmaz son.
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uçan Gergedan 4 yıl
Biz elimizi hızlı tutup direk 7 veya 10 nm den iişlemcimizi istanbul gebzeye kurulcak fabrikamızdan başlatsak samsungun avrupa şubesi olup üreticilere tedarik sağlayabiliriz.
Bakanımıza güvenmek istiyorum bizde başarabiliriz.
Türk Power :)
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turyunus 4 yıl
Ya gitsin MediaTek ki satın alsın işlemcileri daha performansı 64 bit sonrasında
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wolf silver 4 yıl
bizde işlemci üretiyoruz hayırlısı artık

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