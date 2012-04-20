Qualcomm, 28nm yonga taleplerinin bazılarını karşılayamayacağını duyurdu

Mobil telefon pazarının en büyük işlemci üreticisi Qualcomm'un, 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarını üreten TSMC firmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle olumsuz etkilendiğini sık sık sizlerle paylaşıyoruz.





Qualcomm artan dedikodulara açıklık getirmek amacıyla bir duyuru yaptı. Firma 28nm yongalarına olan taleplerin bir kısmını karşılayamayacağını açıkladı. Firma, üretim ortağı olan üçüncü taraf fabrikaların yıl sonuna kadar yeterli kapasiteye ulaşamayacağını belirtti.





Bu haber Snapdragon S4 yongalarını modellerinde kullanmak isteyen Android ve Windows Phone tabanlı telefon üreticilerini sıkıntıya sokacak. Bazı üreticiler S4 yerine farklı çözümlere yönelmiş durumda.





Qualcomm, çeyrek yıl mali raporunu yatırımcılarıyla paylaştıktan sonra bu açıklamayı yaptı. Firmanın operasyon şefi Steve Mollenkopf, S4 yongalarına olan talebi karşılayamadıklarını ve alternatif ürünlerini bunun yerine kullanacaklarını söyledi. Ayrıca diğer üreticilerle de ek kapasite için ortaklık yapılıyor.





Bu gelişmeden sonra Qualcomm hisseleri yüzde 7 oranında değer kaybetti.





Pek çok analist, fabrikasyon sürecinin değişmesi esnasında bu tür sıkıntıların genelde yaşandığını ve cihaz üretimine kısıtlı olarak etki yapacağını beklediklerini vurguluyor.





Üretim sıkıntıları her zaman cihazın piyasada bulunabilirliğini zorlaştırıyor. Hele bu S4 gibi yılın pek çok popüler ürününde boy gösterecek bir yonga olduğunda hayal kırıklıkları da çoğalıyor. HTC One S, ASUS Padfone gibi modeller bunlardan bazıları.

Windows Phone Apollo işletim sistemi taşıyacak akıllı telefon serisinin de Snapdragon S4 yongası taşıyacak olması ihtimali bu cephede de sıkıntı yaşanacağına işaret ediyor. Ülkemizde de HTC One X ve V modelleri resmi olarak satışa sunulmasına rağmen One S modelinden henüz bir haber yok. Umarız Snapdragon S4 rüyası başlamadan bitmez.