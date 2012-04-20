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Qualcomm, 28nm yonga taleplerinin bazılarını karşılayamayacağını duyurdu

7 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil telefon pazarının en büyük işlemci üreticisi Qualcomm'un, 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongalarını üreten TSMC firmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle olumsuz etkilendiğini sık sık sizlerle paylaşıyoruz.

Qualcomm artan dedikodulara açıklık getirmek amacıyla bir duyuru yaptı. Firma 28nm yongalarına olan taleplerin bir kısmını karşılayamayacağını açıkladı. Firma, üretim ortağı olan üçüncü taraf fabrikaların yıl sonuna kadar yeterli kapasiteye ulaşamayacağını belirtti.

Bu haber Snapdragon S4 yongalarını modellerinde kullanmak isteyen Android ve Windows Phone tabanlı telefon üreticilerini sıkıntıya sokacak. Bazı üreticiler S4 yerine farklı çözümlere yönelmiş durumda.

Qualcomm, çeyrek yıl mali raporunu yatırımcılarıyla paylaştıktan sonra bu açıklamayı yaptı. Firmanın operasyon şefi Steve Mollenkopf, S4 yongalarına olan talebi karşılayamadıklarını ve alternatif ürünlerini bunun yerine kullanacaklarını söyledi. Ayrıca diğer üreticilerle de ek kapasite için ortaklık yapılıyor.

Bu gelişmeden sonra Qualcomm hisseleri yüzde 7 oranında değer kaybetti.

Pek çok analist, fabrikasyon sürecinin değişmesi esnasında bu tür sıkıntıların genelde yaşandığını ve cihaz üretimine kısıtlı olarak etki yapacağını beklediklerini vurguluyor. 

Üretim sıkıntıları her zaman cihazın piyasada bulunabilirliğini zorlaştırıyor. Hele bu S4 gibi yılın pek çok popüler ürününde boy gösterecek bir yonga olduğunda hayal kırıklıkları da çoğalıyor. HTC One S, ASUS Padfone gibi modeller bunlardan bazıları.
Windows Phone Apollo işletim sistemi taşıyacak akıllı telefon serisinin de Snapdragon S4 yongası taşıyacak olması ihtimali bu cephede de sıkıntı yaşanacağına işaret ediyor. Ülkemizde de HTC One X ve V modelleri resmi olarak satışa sunulmasına rağmen One S modelinden henüz bir haber yok. Umarız Snapdragon S4 rüyası başlamadan bitmez. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-17769952 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scipiotheafricanus 7 yıl
Texas Instruments ve Nvidia'ya gün doğdu. Özellikle TI OMAP5'i patlatırsa bayağı iş yapar. Yoksa çok geç kalmış olabilirler.
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freefalcon 7 yıl
Bunun tüketiciye yansıması da fiyatların ucuzlayamaması olarak dönüşü olacak...
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E_Aydin35 7 yıl
Çok sıkıntılı bir durum, heleki Qualcomm liderliğinin yeni yeni oturduğu şu sıralarda, inşallah daha hızlı bir çözüm getiriliir..
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thunderwatcher 7 yıl
Ben anlamıyorum ki neden böyle bir tekel var... Niye sadece Qualcomm üretiyor arkadaş bunu yemin mi ettiniz adamlara rakip olmamaya. Piyasada talep varsa arz niye yok? Sevmiyo musunuz para kazanmayı nedir anlamadım ki?.. Böyle bir açıklamadan sonra ekran kartı işlemci fiyatlarından hayır beklemeyin artık.. :(
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manyakurt 7 yıl
alternatif ürünleri de tsmc üretmiyor mu :) Bu en çok samsung'a yarar gibi, gerçi onun fabrikaları da apple ile kendine anca yetiyor olsa gerek :/
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