Qualcomm, 64-bitlik en güçlü yongaseti Snapdragon 810 için bir geliştirici cihazı hazırladı





Mobil dünyada yongaseti tasarımcılarının 64-bit dünyasına geçişleri devam ederken, amiral gemi sınıfında halen büyük bir hareketlilik yok. Apple kendi cihazları için en güçlüsünü geliştirdiğini iddia ederken, Samsung ve Nvidia da henüz geniş çaplı bir dağıtıma başlamış değil. Sektörün en merak edilen yongaseti Snapdragon 810 ise en erken gelecek yıl piyasada olacak.





Karşılaştırma testlerinde genelde tasnif dışı kalan Snapdragon 810, bundan böyle daha gerçekçi şekilde rekabete dahil olabilecek. Firma Snapdragon 810 yongaseti taşıyan bir geliştirici akıllı telefonu duyurdu.





Firma genelde piyasaya çıkmaya hazırlanan yongasetleri için geliştirici cihazları geliştirmeyi adet edindi. Mobil Geliştirme Platformu - MDP adı verilen bu cihazlar nispeten biraz daha pahalı oluyor.





Yeni geliştirici cihazında 6.2 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, yeni Hexagon dijital sinyal işlemcisi, 3020 mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. Model 800$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak.





Snapdragon 810 yongaseti bu kez firmanın özelleştirilmiş değil standart Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini temel alıyor. Exynos 7 Octa yongaseti ile uygulama işlemcisi olarak farkı olmayan Snapdragon 810 asıl maharetini Adreno 430 grafik birimi ile gösterecek. Adreno 430 grafik birimi önceki nesle göre yüzde 30-40 arasında daha iyi performans ve enerji verimliliği sunuyor.

http://www.talkandroid.com/227469-qualcomm-releases-development-smartphone-featuring-the-snapdragon-810/