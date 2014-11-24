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Qualcomm, 64-bitlik en güçlü yongaseti Snapdragon 810 için bir geliştirici cihazı hazırladı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, 64-bitlik en güçlü yongaseti Snapdragon 810 için bir geliştirici cihazı hazırladı

Mobil dünyada yongaseti tasarımcılarının 64-bit dünyasına geçişleri devam ederken, amiral gemi sınıfında halen büyük bir hareketlilik yok. Apple kendi cihazları için en güçlüsünü geliştirdiğini iddia ederken, Samsung ve Nvidia da henüz geniş çaplı bir dağıtıma başlamış değil. Sektörün en merak edilen yongaseti Snapdragon 810 ise en erken gelecek yıl piyasada olacak. 

Karşılaştırma testlerinde genelde tasnif dışı kalan Snapdragon 810, bundan böyle daha gerçekçi şekilde rekabete dahil olabilecek. Firma Snapdragon 810 yongaseti taşıyan bir geliştirici akıllı telefonu duyurdu. 

Firma genelde piyasaya çıkmaya hazırlanan yongasetleri için geliştirici cihazları geliştirmeyi adet edindi. Mobil Geliştirme Platformu - MDP adı verilen bu cihazlar nispeten biraz daha pahalı oluyor. 

Yeni geliştirici cihazında 6.2 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, yeni Hexagon dijital sinyal işlemcisi, 3020 mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. Model 800$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak. 

Snapdragon 810 yongaseti bu kez firmanın özelleştirilmiş değil standart Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini temel alıyor. Exynos 7 Octa yongaseti ile uygulama işlemcisi olarak farkı olmayan Snapdragon 810 asıl maharetini Adreno 430 grafik birimi ile gösterecek. Adreno 430 grafik birimi önceki nesle göre yüzde 30-40 arasında daha iyi performans ve enerji verimliliği sunuyor.  

http://www.talkandroid.com/227469-qualcomm-releases-development-smartphone-featuring-the-snapdragon-810/ Yorum Yaz
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stevejones 4 yıl
Telefonun pili yok.
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sis651 4 yıl
İşlemci problemliymiş diyorlar şimdi de. Belli bir voltaja ulaştığında aşırı ısınıyormuş, bellek yöneticisi kaynaklı yavaşlama yapıyormuş ve Adreno 430 GPU sürücüsü de problemliymiş.
notebookcheck.net/...
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1BilimAdamı 4 yıl
Yani qualcomm 64bit üzerinde hiç çalışmamış sadece grafik birimine yoğunlaşmış.
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Mianfei 4 yıl
Hic bi guc bana cortex aldiramaz :D allah belasini vere
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freudunpiposu 4 yıl
Kraitten kurtulması qualcomm'un kapital sistemden çıkıp yerine tüketiciye dönük bir politika izlemesine sebep olabilir. Ulan her sene o.c yapip veriyor elinize kimse de cikip bu mimari 5 para etmez demiyor.
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ounomaus 4 yıl
qualcom asenkron tasarımı yok bu yongada ciddi bir eksik bence
ayrıca 4 enerji verimliliği olan çekirdekler niyeyse çok gerekli değil çünkü asenkron tasarım olsaydı sadece gereken uygulamalarda çekirdekler aktif olucak gereken saat hızlarına çıkıcaktı daha yüksek mhz olucaktı arm big little tasarımı başka bir şey değil ama adreno 430 ciddi bir gpu apple a8x ile rakip olarak ne kadar performans farkı var görmek lazım
herşey güzelde o fiyat ne arkadaş 800 usd ne koymuşlar bunlar içine
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General. 4 yıl
Hayırlısı be gülüm.
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clopin 4 yıl
En guclusu olsa nolur olmasa nolur bos isler 4 senedir ayni telefonu kullaniyorum ne kaybettim hic bisey
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TheBaBa55 4 yıl
hayırlısı diyelim bakalım mediatek intel ne yapacak
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khytr89 4 yıl
Krait olmamasi kotu o zaman tek avantaji gpu ama gpuyu da kaptirirsa dusus baslar.. belki de ilk 64 bit oldugu icin cortex dir..
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sis651 4 yıl khytr89
Krait olması ya da olmaması önemli değil, yeter ki Krait çekirdeklerden daha performanslı ve güç tasarruflu olabilsin. Yoksa bakmamalı çekirdeğin adına. Eğer böyle bir karara varmışlarsa da muhtemelen Krait mimarisine göre ciddi bir artısı vardır ki tercih edilmiştir.
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fthkn 4 yıl
Qualcomm neden 64 bite geçmekte geç kaldı anlamadım. Rekabetin iyi olduğu tek yan bu içinde olduğumuz kapital sistemde. Kimse 64 bite geçmese qualcomm 32 bit ile gidebildiği kadar giderdi.
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Billy The Kid 4 yıl fthkn
fthkn

Qualcomm neden 64 bite geçmekte geç kaldı anlamadım. Rekabetin iyi olduğu tek yan bu içinde olduğumuz kapital sistemde. Kimse 64 bite geçmese qualcomm 32 bit ile gidebildiği kadar giderdi.

qualcomm un halihazırda piyasadaki telefonlarda kullandığı 64bit işlemcileri var . Sadece markanın en güçlüsü olacağı idda edilen 810 u çıkarmakta geciktiler . Erken çıkarsalarda bi anlamı olmayacaktı . Çünkü daha Android L yazılım desteği hazır değil . Önümüzdeki sene bunun için en doğru zaman....
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techniquest35 4 yıl
Bu somatostatin bir türlü gelişmeyi bilmiyen bir firma. Yakında çoğu firma kendi tasarlayacak bu gidişle chipset ini
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