Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm 7nm sürecine geçmekte kararlı

Yonga üreticileri 7nm sürecine geçmek için en az 3 yıllık bir süreç ön görürken Qualcomm bu konuda hızlı davranıyor. Firma bir yıl içerisinde gerekli hazırlıkları yapmak istiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,1b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İki yıldır istikrarlı bir şekilde amiral gemisi yongalarını Samsung ile birlikte üreten Qualcomm, 2019 yılı için farklı bir düşünceye sahip. Sadece bir yıllığına üretim tarafını TSMC’ye kaydırabilir.

Üretim teknolojilerinde

Son dönemde mobil yongaların üretim süreçlerinde bir kararsızlık göze çarpıyor. 10nm sürecine kadar başarılı ve istikrarlı bir şekilde gelen üreticiler, 7nm geçiş konusunda işi biraz ağırdan almaya başladı. Özellikle verimlilik tarafında istenen seviyenin yakalanamaması ve en önemlisi yüksek maliyetler en önemli etken. Zira 7nm sürecinde sadece silikon değil farklı materyaller de işin içine girmek zorunda. Bu da yeni engeller anlamına geliyor.

Geçmiş yıllarda Samsung, TSMC gibi dökümcülerin yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde en erken 2018 yılında 7nm süreciyle üretilen yonga setlerini göreceğimize dair haberler boy göstermişti. Bugün geldiğimiz noktada ise biraz gecikmeler yaşanacak gibi.

Samsung’un 10nm sürecinden sonra 2019 yılında aynı yapıyı taşıyan 8nm sürecini kullanacağı biliniyor. Bunun en büyük sebebi 7nm süreci olgunlaşana kadar beklemek ve riske girmemek. Yani en erken 2020 yılında piyasaya çıkacak yonga setlerinde 7nm izlerini göreceğiz.

TSMC gelecek yılın sonlarında 7nm üretimine başlamak istiyor ve bu konuda oldukça ısrarlı. Ne var ki yonga tasarımcılarının ilk nesil 7nm süreci değil de ikinci nesil 7nm sürecini kullanmak istediği gündeme geldi. Bilindiği üzere üretim süreçlerinde ilk nesil performans olarak sonraki nesillere göre biraz daha geride kalıyor.

Bununla birlikte Qualcomm önemli bir adım atmaya kararlı ve iddialara göre 2019 yılında çıkacak Snapdragon 855 yonga setini TSMC ile ilk nesil 7nm sürecinde üretmeyi planlıyor. Böylece mobil dünyada 7nm sürecine ilk geçen tasarımcı olma şansını yakalayacak. Pazarlama avantajı yanında performans artışı ve enerji verimliliği konusunda da lider hale gelecek.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın önemli yonga mühendisi Google’a transfer oldu"

Sonrası ise biraz daha ilginç zira Qualcomm sadece bir yıl TSMC ile çalışacak. 2020 yılındaki muhtemel Snapdragon 865 yonga setinde artık 7nm sürecini olgunlaştırmış olan eski ortağı Samsung’a geri dönecek.

Aslında sürekli döküm firması değiştirmek biraz riskli olabilir. Ortakların teknolojilerini tanıma ve uyum sağlaması adına uzun süreli iş birliği yapması hayati önem taşıyor. Örneğin Apple yıllardır TSMC ile çalışıyor. Samsung ve Intel kendi yongalarını dökerken Nvidia-TSMC ve AMD-GlobalFoundries ortaklığı yıllardır devam ediyor.

Snapdragon 810 yonga setini TSMC ile üreten Qualcomm, aşırı ısınma sorunları nedeniyle önemli bir karar alarak Samsung ile çalışmaya başlamıştı ve 3 yıllık bir ortaklığa imza atılmıştı. Şimdi ise dördüncü yılda TSMC ve beşinci yılda yeniden Samsung şeklinde bir değişiklik söz konusu. Böylece mobil sektörde en sık dökümcü değiştiren tasarım firması Qualcomm olacak. Bu kararın Samsung’un 7nm sürecini daha da öne çekmesine etkisi olur mu bilinmiyor.

 

https://wccftech.com/qualcomm-snapdragon-855-7nm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hobar 1 yıl en beğenilen intel7mix
Orijinalden alıntı: intel7mix
Habire nm düşüyor ama piller hiç artmıyor

Bir iki nesil öncesinin üst seviye performansını veren snapdragon 625 gibi günlük kullanımda gayet yeterli düşük tdp'li orta seviye işlemciler var ve bunları 4000-5000ma gibi pillerle bir araya getiren üreticiler var. Bunların pili iki günü rahatlıkla çıkarıyor. Ama siz her zaman en üst model işlemcili telefona göz diktiğiniz için pil ömrü size artmıyor gibi geliyor. Ayrıca sadece işlemci değil ekran da pil bütçesinde önemli yer tutuyor.
Orijinalden alıntı: intel7mixHabire nm düşüyor ama piller hiç artmıyorBir iki nesil öncesinin üst seviye performansını veren snapdragon ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 1 yıl
Habire nm düşüyor ama piller hiç artmıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 1 yıl intel7mix
Orijinalden alıntı: intel7mix
Habire nm düşüyor ama piller hiç artmıyor

Bir iki nesil öncesinin üst seviye performansını veren snapdragon 625 gibi günlük kullanımda gayet yeterli düşük tdp'li orta seviye işlemciler var ve bunları 4000-5000ma gibi pillerle bir araya getiren üreticiler var. Bunların pili iki günü rahatlıkla çıkarıyor. Ama siz her zaman en üst model işlemcili telefona göz diktiğiniz için pil ömrü size artmıyor gibi geliyor. Ayrıca sadece işlemci değil ekran da pil bütçesinde önemli yer tutuyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraxus 1 yıl
Hayat ne güzel snapdragon 855ler 865ler falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları 1 yıl Huawei Matebook D 2018 duyuruldu 1 yıl iPhone X açıklamasından sonra tedarikçi hisseleri tepetaklak 1 yıl Canlı Yayın Sihirbazı | Elgato CamLink inceleme 1 yıl Ubisoft’un yeni yapay zekâ ekibi oyun ve bilimi harmanlıyor 1 yıl Yeni Nissan Leaf, Avrupa'da 10 bin adet sipariş aldı 1 yıl Casper VIA P2 incelemesi "Özçekim kamerası gerçekten 20MP mi?" 1 yıl Sesleri ayırt etmemizi sağlayan beyin bölgesi bulundu 1 yıl Tesla'nın devasa bataryası, Avustralya'daki kesinti krizini 140 milisaniyede çözdü 1 yıl Gizli kripto para madenciliği Facebook Messenger'a sıçradı 1 yıl Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı geri geldi 1 yıl Nvidia, 32-bit işletim sistemlerine desteği kesiyor 1 yıl 2 Gigavat kapasiteli rüzgâr enerjisi ihalesi bu hafta sonuçlanıyor 1 yıl Lenovo'nun bağımsız sanal gerçeklik gözlüğünün detayları ortaya çıktı 1 yıl TAI geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor: Uludağ Üniversitesi’ne yeni merkez 1 yıl OnePlus 5, yüz tanıma kilidi özelliğine kavuşuyor 1 yıl Dava belgelerini hazırlamayan Apple'a ceza: Günlük 25.000$ ödeyecek 1 yıl Linkin Park, Mercedes-AMG'nin elektrikli otomobilleri için sahte araç gürültüsü yapacak 1 yıl OnePlus 5 için Android 8.0 sürümü ve OxygenOS 5.0 arayüz güncellemeleri yayınlandı 1 yıl 2017'nin en başarılı batarya çalışmaları 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm 7nm sürecine geçmekte kararlı Sonraki LG’den oyunculara yönelik 27 inçlik monitör 1 yıl WWE Mayhem ile kıran kırana mücadele başlıyor 1 yıl Facebook ve Universal Music arasında dev iş birliği 1 yıl Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu "otele çevirme" planı 1 yıl Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlatması l Mobilite 1 yıl Finger Pow ile powerbank kullanımına yeni bir bakış açısı geliyor 1 yıl Samsung, Rus Bitcoin madencilik şirketiyle anlaşma imzaladı 1 yıl Star Wars: The Last Jedi gişede rakip tanımıyor 1 yıl Almanya’da 4 bin liraya üretilen hız sensörü Türkiye’de 750 liraya üretiliyor 1 yıl Gelecekteki Android sürümlerinde operatörler sinyal gücünü kullanıcılardan gizleyebilecek 1 yıl Nissan hacklendi: 1 milyondan fazla müşterinin verileri sızdırıldı 1 yıl Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni şirket: ASFAT A.Ş. 1 yıl China Unicom rekor 4G hızlarına ulaştı 1 yıl Sanal gerçeklik başlığı Rusya'da ölüme neden oldu 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri 1 yıl Retinal Distrofinin genetik tedavisine FDA’dan onay geldi 1 yıl Beyaz Rusya kripto paraya vergi muafiyeti getiriyor 1 yıl Apple’ın önemli yonga mühendisi Google’a transfer oldu 1 yıl Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor 1 yıl Sadece isminde blockchain kullandı, hisseleri beşe katladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim