Qualcomm 7nm sürecine geçmekte kararlı

İki yıldır istikrarlı bir şekilde amiral gemisi yongalarını Samsung ile birlikte üreten Qualcomm, 2019 yılı için farklı bir düşünceye sahip. Sadece bir yıllığına üretim tarafını TSMC’ye kaydırabilir.

Üretim teknolojilerinde

Son dönemde mobil yongaların üretim süreçlerinde bir kararsızlık göze çarpıyor. 10nm sürecine kadar başarılı ve istikrarlı bir şekilde gelen üreticiler, 7nm geçiş konusunda işi biraz ağırdan almaya başladı. Özellikle verimlilik tarafında istenen seviyenin yakalanamaması ve en önemlisi yüksek maliyetler en önemli etken. Zira 7nm sürecinde sadece silikon değil farklı materyaller de işin içine girmek zorunda. Bu da yeni engeller anlamına geliyor.

Geçmiş yıllarda Samsung, TSMC gibi dökümcülerin yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde en erken 2018 yılında 7nm süreciyle üretilen yonga setlerini göreceğimize dair haberler boy göstermişti. Bugün geldiğimiz noktada ise biraz gecikmeler yaşanacak gibi.

Samsung’un 10nm sürecinden sonra 2019 yılında aynı yapıyı taşıyan 8nm sürecini kullanacağı biliniyor. Bunun en büyük sebebi 7nm süreci olgunlaşana kadar beklemek ve riske girmemek. Yani en erken 2020 yılında piyasaya çıkacak yonga setlerinde 7nm izlerini göreceğiz.

TSMC gelecek yılın sonlarında 7nm üretimine başlamak istiyor ve bu konuda oldukça ısrarlı. Ne var ki yonga tasarımcılarının ilk nesil 7nm süreci değil de ikinci nesil 7nm sürecini kullanmak istediği gündeme geldi. Bilindiği üzere üretim süreçlerinde ilk nesil performans olarak sonraki nesillere göre biraz daha geride kalıyor.

Bununla birlikte Qualcomm önemli bir adım atmaya kararlı ve iddialara göre 2019 yılında çıkacak Snapdragon 855 yonga setini TSMC ile ilk nesil 7nm sürecinde üretmeyi planlıyor. Böylece mobil dünyada 7nm sürecine ilk geçen tasarımcı olma şansını yakalayacak. Pazarlama avantajı yanında performans artışı ve enerji verimliliği konusunda da lider hale gelecek.

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Sonrası ise biraz daha ilginç zira Qualcomm sadece bir yıl TSMC ile çalışacak. 2020 yılındaki muhtemel Snapdragon 865 yonga setinde artık 7nm sürecini olgunlaştırmış olan eski ortağı Samsung’a geri dönecek.

Aslında sürekli döküm firması değiştirmek biraz riskli olabilir. Ortakların teknolojilerini tanıma ve uyum sağlaması adına uzun süreli iş birliği yapması hayati önem taşıyor. Örneğin Apple yıllardır TSMC ile çalışıyor. Samsung ve Intel kendi yongalarını dökerken Nvidia-TSMC ve AMD-GlobalFoundries ortaklığı yıllardır devam ediyor.

Snapdragon 810 yonga setini TSMC ile üreten Qualcomm, aşırı ısınma sorunları nedeniyle önemli bir karar alarak Samsung ile çalışmaya başlamıştı ve 3 yıllık bir ortaklığa imza atılmıştı. Şimdi ise dördüncü yılda TSMC ve beşinci yılda yeniden Samsung şeklinde bir değişiklik söz konusu. Böylece mobil sektörde en sık dökümcü değiştiren tasarım firması Qualcomm olacak. Bu kararın Samsung’un 7nm sürecini daha da öne çekmesine etkisi olur mu bilinmiyor.