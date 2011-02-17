Qualcomm: Adreno 220 GPU'su, Tegra 2'den 2 kat daha hızlı!

Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platfomruyla gündemdeki Nvidia, hali hazırda pek çok cihazda kullanılan Tegra 2 platformunun mevcut aynı segmentteki mevcut tüm platformlardan daha yüksek grafik performansı sunduğunu belirtiyor. Ancak ortaya çıkan bazı test sonuçları ve yapılan açıklamalar rekabetin dozunu arttıracak gibi görünüyor.

Nvidia Tegra 2 platformu ile birlikte ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temel alan Texas Instruments OMAP 4 platformu da kullanılmaya başlandı. Yakında çıkacak BlackBerry Playbook'a güç veren OMAP 4 ayrıca resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan LG'nin 3D telefonu Optimus 3D'ye de güç veriyor.

Tegra 2 platformundan farklı olarak çift kanal bellek desteği sunan ve Imagination firmasının PowerVR SGX 540 grafik yongası ile donatılan OMAP4 platformu, Anandtech tarafından yapılan ilk test sonuçlarına göre Tegra 2'den daha yüksek grafik performansı sunuyor. Bununla birlikte Qualcomm cephesi de bir açıklama yaptı ve çift yeni yeni Snapdragon işlemcilerinde kullandığı Adreno 220 GPU'sunun, Nvidia Tegra 2 ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek grafik performansı vaat ettiğini açıkladı.

Diğer üreticilerden farklı olarak Snapdragon platformu altında hem kendi işlemci tasarımlarını hazırlayan hem de kendi grafik birimi ve iletişim çipini geliştiren tek firma olarak Qualcomm bu alandaki en iddialı isimlerin başında geliyor. ATi'nin mobil cihazlar için geliştirdiği Imageon grafik bölümünü, bir süre önce 65 milyon dolar karşılığında AMD'den satın alan Qualcomm, Adreno serisi altında ATi tasarımı çözümleri yeniden isimlendirerek yola çıkmış ancak Adreno 205'te kısmen Adreno 220'de ise büyük oranda kendi tasarımlarını kullanmaya başlamıştı. Firmanın açıklamalarına göre, yılın ilk yarısında 60 farklı cihazda kullanılacak çift Scorpion işlemci çekirdeğine sahip yeni Snapdragon platformu, Adreno 220 GPU'su ile Nvidia Tegra 2'den daha yüksek performans sunacak kaldı ki firma, 2012 için hazırlanan Adreno 300 serisi GPU'ların da Xbox360 ve PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacağını ifade ediyor.

LG'nin ilk başta Tegra 2 ile tanıtılan Revolution isimli 4G telefonuna son dakika da kendi platformunu sokmayı başaran Qualcomm, 28nm SoC hazırlıklarına ise devame diyor. Tek, çift ve dört çekirdekli yeni mobil platformlar planlayan Qualcomm, HP'nin yeni tableti Touch ile iletişim çipi bulunmayan APQ serisi mobil işlemciler de sunmaya başlıyor.