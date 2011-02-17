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Qualcomm: Adreno 220 GPU'su, Tegra 2'den 2 kat daha hızlı!

8 yıl
34,1b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platfomruyla gündemdeki Nvidia, hali hazırda pek çok cihazda kullanılan Tegra 2 platformunun mevcut aynı segmentteki mevcut tüm platformlardan daha yüksek grafik performansı sunduğunu belirtiyor. Ancak ortaya çıkan bazı test sonuçları ve yapılan açıklamalar rekabetin dozunu arttıracak gibi görünüyor.

Nvidia Tegra 2 platformu ile birlikte ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temel alan Texas Instruments OMAP 4 platformu da kullanılmaya başlandı. Yakında çıkacak BlackBerry Playbook'a güç veren OMAP 4 ayrıca resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan LG'nin 3D telefonu Optimus 3D'ye de güç veriyor.

Tegra 2 platformundan farklı olarak çift kanal bellek desteği sunan ve Imagination firmasının PowerVR SGX 540 grafik yongası ile donatılan OMAP4 platformu, Anandtech tarafından yapılan ilk test sonuçlarına göre Tegra 2'den daha yüksek grafik performansı sunuyor. Bununla birlikte Qualcomm cephesi de bir açıklama yaptı ve çift yeni yeni Snapdragon işlemcilerinde kullandığı Adreno 220 GPU'sunun, Nvidia Tegra 2 ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek grafik performansı vaat ettiğini açıkladı.

Diğer üreticilerden farklı olarak Snapdragon platformu altında hem kendi işlemci tasarımlarını hazırlayan hem de kendi grafik birimi ve iletişim çipini geliştiren tek firma olarak Qualcomm bu alandaki en iddialı isimlerin başında geliyor. ATi'nin mobil cihazlar için geliştirdiği Imageon grafik bölümünü, bir süre önce 65 milyon dolar karşılığında AMD'den satın alan Qualcomm, Adreno serisi altında ATi tasarımı çözümleri yeniden isimlendirerek yola çıkmış ancak Adreno 205'te kısmen Adreno 220'de ise büyük oranda kendi tasarımlarını kullanmaya başlamıştı. Firmanın açıklamalarına göre, yılın ilk yarısında 60 farklı cihazda kullanılacak çift Scorpion işlemci çekirdeğine sahip yeni Snapdragon platformu, Adreno 220 GPU'su ile Nvidia Tegra 2'den daha yüksek performans sunacak kaldı ki firma, 2012 için hazırlanan Adreno 300 serisi GPU'ların da Xbox360 ve PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacağını ifade ediyor.

LG'nin ilk başta Tegra 2 ile tanıtılan Revolution isimli 4G telefonuna son dakika da kendi platformunu sokmayı başaran Qualcomm, 28nm SoC hazırlıklarına ise devame diyor. Tek, çift ve dört çekirdekli yeni mobil platformlar planlayan Qualcomm, HP'nin yeni tableti Touch ile iletişim çipi bulunmayan APQ serisi mobil işlemciler de sunmaya başlıyor.


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darkaura 8 yıl en beğenilen
ati dolayli yoldan olsada gene gelip nvidia isine comagi sokmus :)))
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0tt0m@n 8 yıl
Madem yapabiliyordunuz neden nvidia tegra ile pazara girmeden önce birbirinin aynısı olan işlemcileri piyasaya sürüp milleti kazıklıyordunuz ?
2 Yanıt Yanıtla +9
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bayozi 8 yıl
Sevgili mümin kardeşlerim hepsi Arm (Acorn RISC Machine) temelini kullanıyor hepsi aynı yani. Reklam kokan hareketler bunlar.
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ultiMance 8 yıl

bayozi
Sevgili mümin kardeşlerim hepsi Arm (Acorn RISC Machine) temelini kullanıyor hepsi aynı yani. Reklam kokan hareketler bunlar.

Qualcomm haric.Qualcomm kendi tasarimlarini kullaniyor islemcilerinde
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theyapici 8 yıl
vay be ati -amd satmış olduğu bölümde bile yine tokatlamış nvidiayı.300 serisi daha da ilginç olacak gibi?
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lazloo 8 yıl
AMD mobil cihazlar gündemimizde yok demişti ama sanırım böyle bir pazarı kaçıracak kadar enayi değillerdir. Tahminimce çok yakında AMD de mobil cihazlar için GPU ve işlemci üretmeye başlayacaktır. Bir de Adreno yu Qualcomm a verdiklerine pişmanlardır tahminimce.
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oktayuruk 8 yıl
alllahımmm beynim döndü tam dhd alıcam diyodum yine bişiler çıkıyo.
en iyisi almayayım telefon olsun bitsin.dimi ya..çekilirmi bu ''ne alıcam''çilesi!...
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darkaura 8 yıl en beğenilen
ati dolayli yoldan olsada gene gelip nvidia isine comagi sokmus :)))
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realteco 8 yıl
Bence hızlı olan önemli değil , ne uzun pil ömrü ile en hızlı olan.
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kadirkayik 8 yıl
hayırlısı olsun. kazık konusunda dostum bu hep böyle değil mi ??
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0tt0m@n 8 yıl
Madem yapabiliyordunuz neden nvidia tegra ile pazara girmeden önce birbirinin aynısı olan işlemcileri piyasaya sürüp milleti kazıklıyordunuz ?
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K0rkunc 8 yıl
işleri zor
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KiLLeR© 8 yıl

0tt0m@n

Madem yapabiliyordunuz neden nvidia tegra ile pazara girmeden önce birbirinin aynısı olan işlemcileri piyasaya sürüp milleti kazıklıyordunuz ?


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nmkyldrm 8 yıl
adreno 300 tegra 3'ü döver :))
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Confusion 8 yıl
nvidia ın tek başına lider olması tabi ki hoş olmazdı ama bu duruma mahsuben Tegra3 sürecinde cevap niteliğinde hızlandırma olursa birçok firma kötü ezilir
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sdelta 8 yıl
Tegra 3 de bunu döver :D
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kallesnikof 8 yıl
ne oluyor böyle nereye gidiyor bu teknoloji
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